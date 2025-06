TCL voorziet zijn qledtelevisies in 2024 van een nieuwe badge in de lijst met daarop de tekst 'Premium QLED'. Dat doet de Chinese fabrikant ook bij de TCL C65 en C65 Pro, televisies die voor het 55"-model respectievelijk zo'n 500 en 700 euro kosten. Hoeveel premium kun je voor die prijzen verwachten?

We ontvingen van beide tv's een testexemplaar, de 55" TCL 55C655 en 65" TCL 65C655 Pro. Die eerste is op het moment van schrijven voor zo'n 499 euro te koop. Van het grotere C65 Pro-model dat we ontvingen, zijn in de Pricewatch momenteel geen prijzen te vinden, maar deze tv zou zo'n 850 euro moeten kosten. De C65, die afhankelijk van de winkel waar je hem vindt TCL C655, C61B of C69B heet, is verkrijgbaar in 43", 50", 55", 65", 75", 85" en 98". Van de C65 Pro bestaat naast de genoemde 55"- en 65"-modellen ook nog een uitvoering van 75".

Beide tv's hebben een quantumdotfilm voor een groot kleurbereik, maar in tegenstelling tot de onlangs gereviewde TCL C80 en TCL C85 zijn het geen miniledtelevisies. De C65 is een vrij eenvoudige directledtelevisie zonder local dimming. De C65 Pro beschikt wel over local dimming, maar het aantal dimbare zones is beperkt: het 65"-model uit deze test heeft er 104. Toch verwachten we dat de Pro met zijn fald-systeem hogere contrasten, betere zwartwaarden en indrukwekkendere hdr-beelden laat zien dan de non-Pro-variant. Verder is het duo beperkt tot een refreshrate van 60Hz bij 4k-resolutie.

Uiterlijk

Beide televisies hebben een smalle lijst van zo'n 2mm rond het scherm, met daarbinnen een dunne beeldloze rand van zo'n 6mm. Het frame is aan de onderkant, waar in het midden ook het TCL-logo prijkt, met 15mm iets dikker, maar de beeldloze binnenrand is daar nog maar 2mm. Rechtsboven in het frame bevindt zich de eerder genoemde 'Premium QLED'-badge. We zijn niet per se fan van deze badge; voor op de winkelvloer kunnen wij ons hier iets bij voorstellen, maar voor thuis vinden we hem overbodig. Verder is de achterkant van beide tv's voorzien van een opgeruimd ruitjespatroon met in het midden een Onkyo-woofer.

De televisies staan allebei op twee pootjes. Bij de C65 zijn dit twee stevige plastic voetjes die licht schuin staan, waardoor ze aan de voorkant naar buiten wijzen. Deze poten tillen de tv 75mm boven de ondergrond. Bij het geteste model hebben de voeten een vaste plek, maar bij de modellen van 65", 75" en 85" kun je ze in een smalle of brede positie monteren. Centraal onder het scherm prijkt een druppel met statusled en IR-ontvanger.

De C65 Pro heeft nog iets luxere pootjes, waarin ook metaal verwerkt is. Deze poten wijzen vanaf hun bevestigingspunt onder het scherm naar beneden en buiten toe. Ze tillen de tv 68mm op, zodat er een lage soundbar onder past. Ook bij de C65 Pro bungelt een druppel met statusled en IR-ontvanger in het midden aan de onderste lijst.

Aansluitingen

De twee modellen hebben elk een andere stroomaansluiting. Bij de TCL 55C655 (hieronder op de linkerfoto) gaat het om een achtje, bij de TCL 65C655 Pro om een C17-aansluiting. In beide gevallen wijzen de stroomaansluitingen opzij. Dat geldt ook voor de overige aansluitingen, die bij beide modellen precies hetzelfde zijn. Zo beschikt elk model over drie HDMI-poorten met ondersteuning voor vrr tot 60Hz bij 4k. De derde HDMI-poort doet ook dienst als e-arc-aansluiting, voor als je een soundbar wilt verbinden.

Verder hebben de twee tv's elk aansluitingen voor kabel- en satelliet-tv, optische digitale audio, USB 2.0 en USB 3.0, een AV-adapterkabel met mini-jackuitgang en een CI-slot. Veel high-end televisies zijn tegenwoordig voorzien van handige snufjes die helpen de aansluitkabels weg te werken, maar dergelijke extra's vind je niet op deze twee goedkopere modellen. Voor draadloze communicatie zijn de tv's uitgerust met Wi-Fi 5 en Bluetooth 5.0. Ook beschikken de schermen over Chromecast- en Miracast-ondersteuning. Apple's AirPlay 2-functionaliteit wordt enkel ondersteund door de 98"-uitvoering van de C65.

Afstandsbedieningen

De C65 en C65 Pro worden geleverd met dezelfde afstandsbediening, die we al kennen van eerdere TCL-tv's zoals de onlangs besproken TCL 50C805. Deze oogt niet al te luxe, maar bevat alle knoppen die je nodig hebt, inclusief individuele nummertoetsen. De afstandsbediening werkt soepel samen met de tv, ook als je niet al te secuur richt. Wel springen de witte reclameknoppen erg in het oog op deze verder zwarte afstandsbediening.

Smart-tv

Het smart-tv-systeem van de TCL C65 en C65 Pro is identiek aan dat van de TCL C80 en C85. De tv's gebruiken versie 12 van Googles Android TV, met boven in het hoofdscherm een bannercarrousel met wisselende aanbevelingen voor streams van onder andere Prime Video en Disney+. Je kunt kiezen voor niet-gepersonaliseerde suggesties, maar de reclame volledig uitschakelen is niet mogelijk. Daaronder zien we voorgestelde streamingcontent van YouTube en de apps die op de tv zijn geïnstalleerd.

Googles smart-tv-platform heeft een zeer compleet appaanbod. Alle apps waar we op zochten waren beschikbaar, met uitzondering van een Apple Music-app. Hoewel deze twee tv’s niet beschikken over de Pentonic 700-soc van de C80 en C85, maar over een tragere Realtek RTD28xx-chip, werkt Android TV toch redelijk vlot. Het kostte ons minder dan vijf seconden om vanuit het hoofdmenu de Netflix-app te openen en een videostream te starten. Ook hebben ze met 24GB evenveel ingebouwde opslagruimte. Mocht je de tv's liever gebruiken zonder bij de initialisatie een internetverbinding of Google TV in te stellen, dan kan dat.