Door Sim Kranenburg

Feedback • 31-10-2023 06:00 75

(Vreemd genoeg) amper te koop

TCL C645- en C745-tv Review

31-10-2023 • 06:00

75

Multipage-opmaak

Uiterlijk en aansluitingen

  • TCL C745
  • TCL C645

Samengevat

De TCL C745 Is een televisie die er duurder uitziet dan ze is. Het toestel is voorzien van een va-paneel met fald-backlight, maar door het lage aantal zones is het contrast in de praktijk nog steeds aan de lage kant. Hierdoor is de hdr-weergave niet indrukwekkend. Pluspunten zijn dat alle audio- en (hdr-)videoformaten worden ondersteund en dat de televisie vier HDMI-ingangen heeft, waarvan er eentje zelfs 144fps kan weergeven in 4k. Voor het geld zijn de specificaties dus erg goed.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

TCL 55C745 Zwart

Prijs bij publicatie: € 800,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (9)

Samengevat

De TCL C645 Is een televisie die er duurder uitziet dan ze is. Het toestel is voorzien van een va-paneel, waardoor het contrast aan de lage kant is. Hierdoor is de hdr-weergave bepaald niet indrukwekkend. Pluspunt is dat alle audio- en (hdr-)videoformaten worden ondersteund. Helaas is er een erg trage soc gebruikt, waardoor de tv erg traag reageert op commando's van de afstandsbediening. Dit gaat erg snel vervelen, waardoor dit toestel geen aanrader is.

Pluspunten

Minpunten

Getest

TCL 55C645 Zwart

Prijs bij publicatie: € 700,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (6)

Wereldwijd is het Chinese TCL een van de grote spelers op televisiegebied. Samsung is al vele jaren de bestverkopende televisiefabrikant, maar daarachter zijn de diverse Chinese merken al jaren aan een opmars bezig. Bij ons liggen de verhoudingen anders en worden de Chinese merken aanzienlijk minder goed verkocht. De modellen uit deze review, de TCL C645 en de C745, waren ten tijde van het schrijven van deze review slechts bij een enkele winkel in de Pricewatch uit voorraad leverbaar.

TCL C645 en C745
TCL C645 en C745

Hoewel niet veel winkels TCL-televisies aanbieden, zijn het interessante modellen. De C645 maakt gebruik van een uhd-paneel dat voorzien is van een quantumdotlaag voor een groter kleurbereik. De C745 maakt daarnaast gebruik van een full array local dimming backlight voor een beter contrast. De televisies draaien, net als veel duurdere concurrenten, op Android TV van Google en zijn geschikt voor weergave van hdr. Daarbij wordt ook Dolby Vision ondersteund; een formaat dat door veel concurrerende fabrikanten achterwege wordt gelaten om licentiekosten te besparen. De prijzen van de door ons bekeken 55"-modellen lagen op het moment van schrijven rond de 600 euro voor de C645 en 700 euro voor de C745. Hiermee beloven deze televisies veel waar voor hun geld te leveren. De C645 is ook beschikbaar in 43, 50, 65, 75 en 85". De C745 is er in de door ons bekeken 55"-versie, en in 65"- en 75"-beeldmaten.

Uiterlijk

Beide modellen hebben zeer dunne randen rond het scherm. Een ontwerp dat door de marketeers ook wel bezelless word genoemd. Het is een optisch trucje dat alleen werkt als de tv uit staat, want zodra je die aanzet, zie je dat het actieve beeld niet tot de dunne randen doorloopt. Het is wel een ontwerp dat we over het algemeen alleen terugzien bij de wat minder betaalbare televisies, waardoor de TCL's er duurder uitzien dan ze zijn. Ook het gebruik van metaal aan de achterkant maakt dat de tv's wat zwaarder zijn en dat levert wat extra 'kwaliteitsgevoel' op.

De rand onder het scherm is wat breder en is in het midden voorzien van een TCL-logo. Daaronder zit een uitstulping met daarin twee, in het menu uitschakelbare, microfoons, de infraroodontvanger en een aantal statusleds. De behuizing van de C645 staat op twee voetjes die aan weerskanten zijn bevestigd. Mocht je een te smal tv-meubel hebben, dan kunnen ze ook dichter bij het midden worden gemonteerd. De poten steken met zo'n zestien centimeter nogal ver naar achteren uit, waardoor de C645 niet strak tegen een muur op een meubel is te plaatsen. Wel staat hij zo extra stevig, waardoor hij minder snel om zal vallen als je grote huisdieren, kinderen of andere mensen die niet goed opletten, in je huis hebt rondlopen. De C745 is voorzien van een centrale voet waardoor hij ook op smalle meubels te plaatsen is. Smaken verschillen, maar ik vind de voetjes van de goedkopere C645 er strakker uitzien dan het in mijn ogen wat gedateerde ontwerp van de C745-voet.

Aansluitingen

Beide modellen worden geleverd met een netsnoer voorzien van een standaard IEC 60320 C7-stekker waardoor het eenvoudig te vervangen is als het meegeleverde, nog geen anderhalve meter lange, exemplaar te kort is. Bij de C645 zijn de netwerkaansluiting en Toslink-digitale audio-uitgang recht naar achteren gemonteerd, waardoor ze lastig bereikbaar zijn als de tv aan de muur is opgehangen. Bij de C745 zijn alle connectors onder een hoek van negentig graden gemonteerd, zodat ze goed te bereiken zijn.

De C645 heeft drie HDMI-aansluitingen waarvan er een is voorzien van een (enhanced) audio return channel. De C745 heeft vier HDMI-aansluitingen waarvan er een geschikt is voor 4k-beelden tot 144fps en de tweede kan tot maximaal 120fps aan. Daarnaast zijn er twee aansluitingen die tot maximaal 60fps aankunnen. Uiteraard is ook de C745 voorzien van een (e-)arc. Beide televisies beschikken over een antenneaansluiting die ook geschikt is voor kabel en er is een f-connector voor satelliet. Daarnaast hebben ze een enkele een USB 3-poort, die we tegenwoordig eigenlijk USB 3.1 Gen 1x1 moeten noemen, en een analoge 3,5mm-composietvideo-ingang. Er is een 3,5mm-koptelefoonaansluting en uiteraard is er ook een sleuf voor een CI+-module, zodat versleutelde uitzendingen gedecodeerd kunnen worden.

Smart-tv

Zowel de TCL C645 als de C745 draait op op Android TV versie 11 van Google. De gebruikte socs zijn niet hetzelfde. De C645 moet het met de Realtek RTD2851M doen, een soc uit 2020 die voorzien is van vier Arm Cortex-A55 cpu-cores op een bescheiden 1,3GHz. De C745 is voorzien van een MediaTek mt5889 van vier Arm Cortex-A73 cpu-cores die eveneens op 1,3GHz draaien. De C645 is voorzien van een Mali-G31-gpu en de C745 heeft een wat snellere Mali-G52 aan boord.

De verschillende socs leveren een flink verschil in prestaties op, wat in de praktijk goed merkbaar is. De MediaTek uit de C745 reageert prima op je commando's en tovert de interface, die op 1080p wordt gerendert, vlotjes op het scherm. De Realtek-soc uit de C645 is daarentegen niet krachtig genoeg voor zijn taak en laat je regelmatig wachten. Het komt vaak voor dat commando's van de afstandsbediening zo traag worden verwerkt dat je nog maar eens op de knop drukt, waardoor het menu dat je wilde oproepen, direct weer verdwijnt. Je geduld wordt zo continu op de proef gesteld en dus laat de C645 zich niet prettig bedienen.

Afstandsbedieningen

De meegeleverde afstandsbediening is hetzelfde bij de beide modellen. De remote wordt gevoed door twee meegeleverde AAA-batterijen en is voorzien van een microfoon voor spraakopdrachten. Het ontwerp vinden we niet bijzonder, maar het apparaatje voldoet prima. Het ligt erg prettig in de hand dankzij de afgeronde hoeken en ook het knopgevoel is prettig met een duidelijk voelbare 'klik'. De lay-out is goed en alle knoppen laten zich makkelijk vinden. Ik vind dat de knop voor externe ingangen eigenlijk bovenaan hoort te zitten, maar de plek bij de nummertoetsen went natuurlijk snel genoeg.

Helaas is ook deze afstandsbediening voorzien van gesponsorde knoppen voor diverse videodiensten. Ze ontsieren de remote nogal en zijn bovendien nutteloos als je geen gebruik maakt van de desbetreffende streamingaanbieders. Een grappige extra op de C645 en C745 zijn de microfoons op de tv zelf, waardoor je Googles spraakassistent ook zonder afstandsbediening kunt gebruiken. Uiteraard zijn deze microfoons uit te schakelen en bovendien moet je ze in het menu activeren voordat ze beginnen te luisteren.

Gamefuncties, geluid en beeld

De C645 kan maximaal 120fps weergeven als er 1080p-beelden worden bekeken. In 4k is de maximale framerate 60fps. Dat zal voor veel gamers geen probleem zijn, maar fanatiekelingen zijn duidelijk beter af met de C745, die 4k-beelden met maximaal 144fps kan weergeven. TCL C845 timings 144hz Dat kan overigens alleen met een pc en als je een Nvidia-gpu hebt, moet je daarvoor in het Nvidia-configuratiescherm een aangepaste resolutie aanmaken met handmatige timings, zoals je die hiernaast aantreft. Met een AMD-gpu werkt alles vanzelf. Het is natuurlijk wel erg onhandig dat TCL deze informatie niet op de website heeft staan. Als je genoegen neemt met 1080p kan de C745 zelfs 240fps halen. Daarnaast kan de C745 beelden met een variabele framerate weergeven. Zo blijft je game er redelijk soepel uitzien als de framerate tijdelijk inzakt. De minimumframerate die de C745 aankan, is 48fps.

Inputlag

Voor snelle games is het belangrijk dat er zo min mogelijk vertraging zit tussen het uitvoeren van een actie en het moment dat je die op het scherm ziet. De inputlag is het tijdsverschil tussen het moment dat een signaal via HDMI de tv binnenkomt en het moment waarop het daadwerkelijk wordt getoond. Als dat te hoog is, worden actiegames moeilijker om te spelen en neemt het gevoel van controle over de game af. Wij meten de inputlag met een Leo Bodnar-inputlagtester die closed loop de vertraging meet waarmee televisies HDMI-signalen weergeven. Zowel de C645 als de C745 presteert erg goed wat inputlag betreft en kan zich meten met de beste televisies.

  • Input lag 1080p120 - Gamemodus
  • Inputlag 1080p60 - Gamemodus
  • Inputlag 2160p60 - Gamemodus
Inputlag 1080p - Gamemodus 120Hz
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Philips 808 55" OLED
4,5
LG C3 55" OLED
4,6
Samsung S90C 55" QD-OLED
4,6
Samsung S95B 55" QD-OLED
4,7
LG C2 55" OLED
4,8
LG G2 65" OLED
4,8
LG G3 65" OLED
4,9
Samsung QN90C 55" LCD
5,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
5,0
TCL C835 55" LCD
5,1
TCL C728 55" LCD
5,1
TCL C645 55" LCD
5,5
Panasonic LZW2004 55" OLED
5,7
Samsung QN95B 55" LCD
5,9
Sony X85L 55" LCD
6,0
TCL C845 65" LCD
6,3
Samsung QN85B 55" LCD
6,4
Philips 807 55" OLED
6,5
TCL C745 55" LCD
6,5
Sony A80L 55" OLED
8,2
Sony A80K 55" OLED
8,3
Sony A95K 55" QD-OLED
8,3
Sony X95L 65" LCD
9,7
Inputlag 1080p - Gamemodus
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Samsung QN90C 55" LCD
9,0
LG C3 55" OLED
9,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
9,0
LG G3 65" OLED
9,0
Samsung S95B 55" QD-OLED
9,1
Samsung S90C 55" QD-OLED
9,3
Panasonic LZW2004 55" OLED
9,4
LG G2 65" OLED
9,4
LG C2 55" OLED
9,5
TCL C645 55" LCD
9,8
Samsung QN95B 55" LCD
10,1
Samsung QN85B 55" LCD
10,4
Sony X80J 55" LCD
11,2
TCL C845 65" LCD
12,1
Sony X75WL 55" LCD
12,3
Philips 808 55" OLED
12,6
TCL C745 55" LCD
13,1
TCL C835 55" LCD
13,3
TCL C728 55" LCD
13,3
Sony X85L 55" LCD
14,4
Philips 807 55" OLED
15,2
Sony A90J 55" OLED
16,0
Sony A95K 55" QD-OLED
16,0
Sony A80L 55" OLED
16,7
Sony A80K 55" OLED
16,7
Sony X95L 65" LCD
17,5
Panasonic HZT1506 55" OLED
21,6
Philips PUS7906 55" LCD
25,2
Panasonic HZW984 55" OLED
29,3
Inputlag 2160p - Gamemodus
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Sony A95K 55" QD-OLED
8,1
Panasonic LZW2004 55" OLED
8,6
Samsung QN90C 55" LCD
9,0
LG C3 55" OLED
9,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
9,0
LG G3 65" OLED
9,1
Samsung S95B 55" QD-OLED
9,2
Samsung S90C 55" QD-OLED
9,3
LG G2 65" OLED
9,4
LG C2 55" OLED
9,6
TCL C645 55" LCD
9,8
Samsung QN95B 55" LCD
10,2
Samsung QN85B 55" LCD
10,4
Sony X80J 55" LCD
10,9
TCL C845 65" LCD
12,1
Sony X75WL 55" LCD
12,2
Philips 808 55" OLED
12,6
TCL C745 55" LCD
13,0
TCL C835 55" LCD
13,1
TCL C728 55" LCD
13,2
Sony X85L 55" LCD
15,0
Philips 807 55" OLED
15,2
Sony A90J 55" OLED
16,0
Sony A80K 55" OLED
16,1
Sony A80L 55" OLED
16,3
Sony X95L 65" LCD
17,1
Panasonic HZT1506 55" OLED
21,7
Philips PUS7906 55" LCD
26,1
Panasonic HZW984 55" OLED
29,3

Energiegebruik

We meten het energiegebruik van televisies in de beeldmodus waarbij de kleurweergave het best is. Meestal is dat de Film-, Filmmaker- of Gebruiker-modus. Dit doen we aan de hand van een schaakbordpatroon met een helderheid van 120 en 250cd/m², om zo gebruik 's avonds en overdag na te bootsen. Daarnaast hebben we een nieuwe dynamische test toegevoegd waarbij we het gemiddelde gebruik meten tijdens het afspelen van een tien minuten durende referentievideo met beelden uit diverse televisieuitzendingen. De C645 is zeer zuinig in vergelijking met andere televisies als de schermhelderheid laag is. Bij 120cd/m² wint hij van alle modellen in dit overzicht. De C745 is erg zuinig als het scherm op 250cd/m² wordt gezet. De meesten zullen het scherm wat feller willen hebben dan 120cd/m² en dus is de C745 dan de betere keuze wat energiegebruik betreft.

  • Checkerboard 120cd/m²
  • Checkerboard 250cd/m²
  • 120cd/m² 10 min. test
  • 250cd/m² 10 min. test
Filmmodus Checkerboard 120cd/m²
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
TCL C645 55" LCD
46,4
Sony X85L 55" LCD
49,3
TCL C745 55" LCD
52,1
Samsung QN90C 55" LCD
54,0
Sony X75WL 55" LCD
56,9
TCL C845 65" LCD
57,3
Sony A80L 55" OLED
66,1
Philips 808 55" OLED
88,3
Sony X95L 65" LCD
113,4
Filmmodus Checkerboard 250cd/m²
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
TCL C745 55" LCD
67,0
Sony X85L 55" LCD
69,2
Samsung QN90C 55" LCD
71,6
TCL C845 65" LCD
81,5
TCL C645 55" LCD
87,0
Sony A80L 55" OLED
87,5
Sony X75WL 55" LCD
95,5
Philips 808 55" OLED
148,7
Sony X95L 65" LCD
175,5
Filmmodus 120cd/m² 10-minutentest
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
TCL C645 55" LCD
47,5
Sony X85L 55" LCD
50,2
Samsung QN90C 55" LCD
52,9
TCL C745 55" LCD
54,4
LG C3 55" OLED
55,2
Sony X75WL 55" LCD
58,0
TCL C845 65" LCD
58,4
Philips 808 55" OLED
58,7
LG G3 65" OLED
59,2
Samsung S90C 55" QD-OLED
63,2
Samsung S95C 55" QD-OLED
66,8
Sony A80L 55" OLED
68,0
Sony X95L 65" LCD
115,8
Filmmodus 250cd/m² 10-minutentest
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Samsung QN90C 55" LCD
66,4
TCL C745 55" LCD
68,4
Sony X85L 55" LCD
71,1
LG C3 55" OLED
75,6
LG G3 65" OLED
80,4
TCL C845 65" LCD
82,5
Samsung S90C 55" QD-OLED
83,1
Samsung S95C 55" QD-OLED
84,6
Philips 808 55" OLED
84,7
TCL C645 55" LCD
87,7
Sony A80L 55" OLED
89,7
Sony X75WL 55" LCD
96,4
Sony X95L 65" LCD
178,1

Geluid

Een televisie uit de instapklasse heeft over het algemeen geen al te indrukwekkend audiosysteem en dat geldt zeker ook voor de TCL's uit deze test. De tv's zijn voorzien van twee breedbandluidsprekers in de onderrand van de behuizing die het geluid naar beneden uitstralen. TCL geeft voor beide modellen een maximaal vermogen op van vijftien watt per luidspreker. Dat levert in de praktijk voldoende volume op voor de gemiddelde woonkamer en zelfs op maximaal volume overstuurt het geluid niet. Wel loopt de geluidskwaliteit zienderogen terug als je de geluidssterkte opschroeft.

Luidsprekers TCL C645Luidsprekers TCL C745

De breedbandluidsprekers zijn voorzien van bassreflexpoorten die de laagweergave verbeteren. Toch gaan de bassen niet al te diep en als je graag naar films, series of muziek kijkt en luistert, kun je maar beter een soundbar of AV-receiver op deze tv's aansluiten. Voor normale televisieprogramma's is het geluid prima en de verstaanbaarheid zal voor velen goed genoeg zijn, maar deze tv's klinken niet veel beter dan wat je mag verwachten van een tv in deze prijsklasse. Wel een duidelijk pluspunt zijn de ondersteunde audioformaten. Waar andere fabrikanten vaak, zelfs bij dure modellen, besparen op licentiekosten, ondersteunt TCL gewoon alle belangrijke formaten, waaronder Dolby Atmos en DTS.

Metingen

We hebben de beeldkwaliteit van de tv's gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter, en met een Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen. We testen bij elke tv welke beeldmodus de nauwkeurigste weergave oplevert en voeren de metingen in die modus uit.

We testen voor zowel onze sdr- als hdr-metingen vooraf welke beeldpreset het nauwkeurigste grijsverloop oplevert en kiezen die preset om de rest van onze tests uit te voeren. We geven alle televisies een eerlijke kans door alle (AI-)beeldoptimalisaties uit te schakelen, omdat deze de meetresultaten alleen maar verstoren. Opties zoals Dynamic Contrast en Live Colour leveren een intensere kleurbeleving op, maar ook verzadigingsfouten.

We meten de kleurechtheid in ΔE2000 en ΔE ITP, waarbij ΔE2000 de norm is die al decennia wordt gebruikt om een indicatie te geven van beeldprestaties. ΔE geeft aan in hoeverre de gemeten waarde afwijkt van de verwachte waarde en voor ΔE2000 geldt als vuistregel dat waarden lager dan 3 als zeer goed en lager dan 1 als perfect worden gezien; voor ΔE ITP ligt dat ongeveer een factor 3 hoger.

ΔE2000 heeft echter beperkingen bij hdr, waardoor vaak onrealistisch lage (dus goede) scores worden behaald, terwijl de beeldfouten wel goed zichtbaar kunnen zijn. ΔE ITP lost dit op en weegt de kleurafwijking ook anders, waardoor kleuren die we snel herkennen als goed of fout, zoals huidtinten en planten, meer invloed hebben op de score dan bijvoorbeeld neonkleuren. De resultaten van ΔE2000 en ΔE ITP zijn hierdoor niet onderling vergelijkbaar.

Sdr-weergave

De preset Film levert bij beide televisies de beste beeldkwaliteit op. Bij de grijswaardenmeting liggen de gemiddelde ΔE2000's onder de grens van 3, waarbij de afwijkingen zichtbaar worden. Wel zijn de afwijkingen vooral bij de C645 flink groter in de donkere gedeelten van het beeld. Dat valt nu eenmaal te verwachten bij lcd-schermen vanwege de niet zo goede zwartweergave. De kleurmetingen laten afwijkingen zien die netjes onder de grens van 3 blijven. De sdr-weergave is dus, zeker in deze prijsklasse, prima bij deze tv's.

  • Grayscale gemiddelde grijsafwijking
  • Colorspace gemiddelde ΔE
  • Colorchecker gemiddelde ΔE
Gemiddelde grijsafwijking
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung S95B 55" QD-OLED
0,70
LG G2 65" OLED
0,70
LG G3 65" OLED
0,90
Panasonic LZW2004 55" OLED
0,90
Panasonic HZW984 55" OLED
0,90
TCL C645 55" LCD
0,97
LG C3 55" OLED
1,00
Samsung QN95B 55" LCD
1,00
Panasonic HZT1506 55" OLED
1,10
Samsung S95C 55" QD-OLED
1,30
Sony X75WL 55" LCD
1,50
Sony X85L 55" LCD
1,50
Sony X95L 65" LCD
1,70
Philips 808 55" OLED
1,71
TCL C745 55" LCD
1,81
Philips 807 55" OLED
1,90
Samsung QN90C 55" LCD
2,00
Samsung S90C 55" QD-OLED
2,00
Sony X80J 55" LCD
2,00
LG C2 55" OLED
2,60
Samsung QN85B 55" LCD
2,90
TCL C728 55" LCD
2,90
Sony A90J 55" OLED
3,00
TCL C835 55" LCD
3,00
TCL C845 65" LCD
3,39
Sony A80L 55" OLED
3,80
Sony A80K 55" OLED
3,90
Philips PUS7906 55" LCD
3,90
Sony A95K 55" QD-OLED
5,20
Gemiddelde kleurafwijking
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Philips 807 55" OLED
0,80
Panasonic LZW2004 55" OLED
0,90
Panasonic HZT1506 55" OLED
0,90
LG G3 65" OLED
1,00
Samsung S95B 55" QD-OLED
1,00
Samsung QN95B 55" LCD
1,00
Panasonic HZW984 55" OLED
1,00
LG C3 55" OLED
1,10
Samsung S95C 55" QD-OLED
1,10
Philips 808 55" OLED
1,20
Samsung S90C 55" QD-OLED
1,20
LG G2 65" OLED
1,30
Sony A80K 55" OLED
1,40
Sony A95K 55" QD-OLED
1,50
Sony X80J 55" LCD
1,70
TCL C645 55" LCD
1,73
TCL C745 55" LCD
1,74
Sony A80L 55" OLED
1,90
Samsung QN85B 55" LCD
1,90
Sony A90J 55" OLED
1,90
TCL C728 55" LCD
1,90
Sony X95L 65" LCD
2,00
TCL C835 55" LCD
2,20
Philips PUS7906 55" LCD
2,30
Samsung QN90C 55" LCD
2,31
Sony X75WL 55" LCD
2,50
Sony X85L 55" LCD
3,00
TCL C845 65" LCD
3,07
LG C2 55" OLED
4,30
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung S95B 55" QD-OLED
0,60
Panasonic LZW2004 55" OLED
0,80
LG C3 55" OLED
0,90
Samsung S95C 55" QD-OLED
0,90
LG G3 65" OLED
0,90
Panasonic HZW984 55" OLED
0,90
Panasonic HZT1506 55" OLED
0,90
Samsung QN95B 55" LCD
1,00
LG G2 65" OLED
1,20
Philips 807 55" OLED
1,30
Philips 808 55" OLED
1,36
TCL C645 55" LCD
1,44
Sony X80J 55" LCD
1,60
Samsung S90C 55" QD-OLED
1,70
Sony X85L 55" LCD
1,80
TCL C745 55" LCD
1,96
TCL C845 65" LCD
2,30
Samsung QN90C 55" LCD
2,50
Sony A80K 55" OLED
2,50
Samsung QN85B 55" LCD
2,60
TCL C835 55" LCD
2,60
Philips PUS7906 55" LCD
2,60
Sony X75WL 55" LCD
2,72
TCL C728 55" LCD
2,80
Sony A80L 55" OLED
3,00
Sony A90J 55" OLED
3,10
LG C2 55" OLED
3,10
Sony X95L 65" LCD
3,20
Sony A95K 55" QD-OLED
3,20

Hdr-weergave

De C645 en C745 kunnen hdr-beelden weergeven waarbij de formaten HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision worden ondersteund. Dat zijn dus alle hdr-formaten die ertoe doen. De maximale helderheid bij een volledig wit scherm is voor televisies in deze prijsklasse prima, zeker bij de C745. De piekhelderheid ligt bij de C645 niet hoger, waardoor de hdr-weergave allesbehalve indrukwekkend is. Het contrast van een lcd-paneel is simpelweg te laag om hdr mooi weer te geven. De C745 mag danwel voorzien zijn van een fald-backlight, en dat levert een wat hogere piekhelderheid op, door het lage aantal zones van slechts 120 stuks is het effect op het contrast in de praktijk erg klein. Bovendien valt direct op dat de zones oplichten als je bijvoorbeeld naar een donkere filmscène kijkt en er ondertitels in beeld verschijnen. Al met al is de hdr-weergave van de C645 niet geweldig en die van de C745 een klein beetje beter. In deze prijsklasse kun je nu eenmaal niet veel beter verwachten.

  • Max helderheid hdr full screen
  • Max helderheid hdr 5% window
  • Gemiddeld ΔE ITP grayscale zonder luminantie
  • Gemiddeld ΔE ITP grayscale met luminantie
Max. helderheid hdr full screen
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
TCL C845 65" LCD
896,63
TCL C835 55" LCD
748,01
Samsung QN95B 55" LCD
743,35
Samsung QN90C 55" LCD
729,00
Sony X95L 65" LCD
644,19
Samsung QN85B 55" LCD
630,87
TCL C745 55" LCD
588,64
Sony X85L 55" LCD
552,04
TCL C645 55" LCD
438,22
Sony X75WL 55" LCD
407,93
Sony X80J 55" LCD
383,00
TCL C728 55" LCD
351,11
Philips PUS7906 55" LCD
264,85
Samsung S95C 55" QD-OLED
251,81
Sony A95K 55" QD-OLED
233,44
LG G3 65" OLED
207,38
Samsung S90C 55" QD-OLED
205,24
Sony A90J 55" OLED
199,13
Samsung S95B 55" QD-OLED
195,42
Philips 807 55" OLED
184,51
Philips 808 55" OLED
173,29
LG C2 55" OLED
169,66
Panasonic LZW2004 55" OLED
168,90
LG G2 65" OLED
162,44
LG C3 55" OLED
160,20
Sony A80K 55" OLED
160,00
Panasonic HZT1506 55" OLED
151,47
Panasonic HZW984 55" OLED
140,57
Sony A80L 55" OLED
138,34
Max. helderheid hdr 5% window
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Samsung QN95B 55" LCD
2.183,98
Samsung QN90C 55" LCD
2.145,00
TCL C845 65" LCD
1.589,18
Sony X95L 65" LCD
1.529,82
LG G3 65" OLED
1.349,09
Samsung S95C 55" QD-OLED
1.242,22
TCL C835 55" LCD
1.082,33
Sony A95K 55" QD-OLED
993,37
Samsung QN85B 55" LCD
992,69
Samsung S95B 55" QD-OLED
963,28
Panasonic LZW2004 55" OLED
962,16
Samsung S90C 55" QD-OLED
960,04
LG G2 65" OLED
891,35
Sony A90J 55" OLED
838,56
LG C3 55" OLED
815,00
LG C2 55" OLED
803,37
Philips 808 55" OLED
769,07
Philips 807 55" OLED
743,44
Sony X85L 55" LCD
718,50
Panasonic HZT1506 55" OLED
712,23
Sony A80K 55" OLED
712,00
Panasonic HZW984 55" OLED
675,83
Sony A80L 55" OLED
672,41
TCL C745 55" LCD
503,69
TCL C645 55" LCD
439,07
Sony X75WL 55" LCD
408,37
Sony X80J 55" LCD
383,44
TCL C728 55" LCD
352,32
Philips PUS7906 55" LCD
264,85
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
LG G2 65" OLED
1,77
TCL C645 55" LCD
2,26
Philips 808 55" OLED
2,26
Samsung S95B 55" QD-OLED
2,52
TCL C745 55" LCD
2,75
Panasonic LZW2004 55" OLED
2,80
Philips 807 55" OLED
2,96
Samsung QN95B 55" LCD
3,49
Sony X75WL 55" LCD
3,53
LG C2 55" OLED
3,79
Sony A90J 55" OLED
4,08
LG G3 65" OLED
4,38
Samsung QN85B 55" LCD
4,41
Sony A80K 55" OLED
4,51
Samsung S90C 55" QD-OLED
4,60
Samsung S95C 55" QD-OLED
4,84
Sony X95L 65" LCD
5,42
Samsung QN90C 55" LCD
5,55
Sony A95K 55" QD-OLED
5,75
Sony A80L 55" OLED
5,89
TCL C845 65" LCD
6,36
LG C3 55" OLED
6,68
Sony X85L 55" LCD
8,91
Philips PUS7906 55" LCD
13,92
TCL C835 55" LCD
18,20
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
Panasonic LZW2004 55" OLED
1,69
LG C3 55" OLED
2,95
Samsung S95C 55" QD-OLED
3,13
Samsung QN95B 55" LCD
3,22
Philips 808 55" OLED
3,42
Samsung S95B 55" QD-OLED
3,48
LG G2 65" OLED
4,05
Samsung QN85B 55" LCD
4,17
Samsung S90C 55" QD-OLED
4,24
TCL C645 55" LCD
4,43
Sony A90J 55" OLED
5,07
Sony A95K 55" QD-OLED
5,22
Philips 807 55" OLED
5,67
LG C2 55" OLED
5,92
LG G3 65" OLED
6,15
Samsung QN90C 55" LCD
6,34
Sony A80L 55" OLED
8,22
Sony A80K 55" OLED
9,97
Sony X95L 65" LCD
11,61
Sony X75WL 55" LCD
11,78
Sony X85L 55" LCD
12,26
TCL C745 55" LCD
12,58
TCL C845 65" LCD
14,65
TCL C835 55" LCD
15,83
Philips PUS7906 55" LCD
26,82

Conclusie

Doordat de gebruikte soc in de C645 nogal traag is en de tv zich hierdoor niet prettig laat bedienen, kunnen we vrij kort zijn over deze tv: het is geen aanrader. Op veel punten presteert dit model prima, maar een slome tv gaat in de praktijk nu eenmaal snel vervelen. Alleen als je altijd naar dezelfde ingang kijkt en alleen het volume verandert, volstaat dit model. De C745 vinden we wel een prima tv. Alleen bij de installatie moet je even wachten, daarna reageert hij vlotjes op commando's van de afstandsbediening.

Als je op zoek bent naar een 55"-tv voor 700 euro is de TCL C745 een prima keuze. Bijna alle grote merken bieden goede alternatieven in deze prijsklasse, maar de specificaties van deze tv zijn net even beter. De fald-backlight mag dan vooral op papier een voordeel zijn, zaken als vier HDMI-ingangen, en een goede ondersteuning van audio- en (hdr-)videoformaten zijn echte pluspunten. Ook is ondersteuning voor vrr en 144fps in 4k goed in deze prijsklasse. Best raar dus dat zo weinig winkels de TCL C745 verkopen.

  • TCL C745
  • TCL C645

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

TCL 55C745 Zwart

Prijs bij publicatie: € 800,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (9)

Pluspunten

Minpunten

Getest

TCL 55C645 Zwart

Prijs bij publicatie: € 700,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (6)

Multipage-opmaak

Lees meer

TCL C743/C745/C749

vanaf € 726,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

TCL C645

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Leuke miniled-tv wacht op prijsdaling

15 jan 2025

Leuke miniled-tv wacht op prijsdaling

TCL 55C765-tv Quicktest

24
Meer dan een prijsvechter

10 jul 2024

Meer dan een prijsvechter

TCL C80- en C85-miniled-tv Review

105
TCL 55C745 Zwart Review Productreview door FX12 3
+1 4 van 5 sterren
TCL 55C745 Zwart Review Productreview door BrndV 2
+1 5 van 5 sterren
Extreem groot, superhelder én betaalbaar

7 dec 2023

Extreem groot, superhelder én betaalbaar

Preview: de 85"- en 98"-tv's van TCL

169
Meer producten en artikelen
Televisies TCL

Reacties (75)

-Moderatie-faq
75
73
43
2
0
23
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
benbaba 31 oktober 2023 11:05
@Sim Je schrijft een paar keer IPS-schermen. Maar het lijkt me sterk dat TCL i.p.v. hun eigen CSOT VA schermen IPS panelen gebruikt. Andere reviews hebben het steevast over VA. Overigens is de C743/643 dezelfde tv en bij twee andere winkels te koop.
https://fwd.nl/beeld/review-tcl-55c745-ultra-hd-lcd-tv/
https://www.lesnumeriques...l-55c745-p73347/test.html
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-tcl-55c645/
AuteurSim @benbaba31 oktober 2023 11:13
Je hebt gelijk.. ik heb mij vergist en pas de tekst aan..
Bliksem B @Sim31 oktober 2023 12:38
Heb je trouwens bewust cijfers van de contrast meting (4018:1) weggelaten? Want VA is imho nog steeds in staat om een overtuigend hdr effect te geven. Ips daarintegen...

Met name in een wat lichtere kamer kan VA icm een hogere piekhelderheid een overtuigender hdr effect geven dan OLED.
Bliksem B @benbaba31 oktober 2023 12:31
Uit de resultaten blijkt ook een contrast van 4018:1. Het is geen oled, maar voor een hdr effect afdoende bij een matig verlichte kamer. Stuk beter dan ips.

In deze prijsklasse is dat redelijk te noemen. Mijn Sony xe9005 (€1000) haalt 6,534:1 en dat is een wat ouder model.
MornixRS @benbaba1 november 2023 10:17
De C645 is ook te koop bij Coolblue en Amazon hoewel het bij die laatste lijkt op een aanbieder uit China.
stijnos1991 31 oktober 2023 06:13
Leuk dat er alternatieven zijn voor de gevestigde namen, maar mijn eerste gevoel bij een Chinese tv is: die komt er niet in. Vanwege de software.. de hier gangbare merken hebben zelfs al wat privacy schandalen te verwerken gehad de laatste jaren, dus wat voor spyware zet je mogelijk in je woonkamer neer met deze TCL? Microfoons, camera’s, weet ik het welke sensoren nog meer met phone home software naar de Chinese overheid. Nope, die gok neem ik niet.
Djoetma @stijnos199131 oktober 2023 07:58
TCL is nu de pusher van LCD-technoligie. Ze hebben de infrastructuur van Samsung overgenomen en als je een LCD wil, ontkom je eigenlijk er niet aan dat merk te overwegen vanaf een bepaald moment.

Je hoeft een televisie verder niet online te laten gaan. En als je om je privacy geeft, moet je überhaupt wel aan een GoogleTV gaan? Sterker nog, volgens mij is alleen Panasonic degene die je zonder een account gewoon je apps laat gebruiken. Volgens mij kán je niet eens een account aanmaken.

Een GoogleTV-televisie zal erom blijven zeuren. Maar dan nog gaat het om een Google omgeving. Tenzij jij denkt dat TCL dat gefaket heeft en stiekem vanaf je Google televisie zonder TCL-account als of van alles doorstuurt naar China....

Maar hoe ver wil je dan gaan? Wie zegt dat in de hardware tijdens de productie niet dit soort constructen toegepast zijn?

[Reactie gewijzigd door Djoetma op 22 juli 2024 13:37]

panterarosso @Djoetma31 oktober 2023 08:50
panasonic gaat volgens mij ook over op android, hun app aanbod met hun eigen os was dan ook treurig
Djoetma @panterarosso31 oktober 2023 12:02
Ik heb een OLED van Panasonic en in een recente review hadden ze nog steeds dat OS. Misschien dat ze voor de goedkopere modellen wel GoogeTV gebruiken.

Ik mis eigenlijk geen apps. Alle streamingdiensten zijn gewoon beschikbaar als ik me niet vergis. De in Nederland verkrijgbare diensten sowieso. Overige apps boeien me niet echt. Ook op mijn Shield heb ik alleen dingen staan in functie van het kijken van video content. Mischien dat een gamestreamapp leuk zou zijn op het Panasonic OS, naar apart daarvan denk ik dat het alles wel biedt; slechts een minderheid gebruikt meer apps dan dat soort apps.

[Reactie gewijzigd door Djoetma op 22 juli 2024 13:37]

TheCrazyMonky @Djoetma31 oktober 2023 17:46
Ik installeer mijn androidtv apps met de adb toolkit via het netwerk, geen account voor nodig. Misschien is het totaal niet nuttig dat ik zo'n omweg neem want hij zit nog steeds aan het netwerk maar ja :+
loki504 @stijnos199131 oktober 2023 06:30
Hang je tv niet aan internet en hang er een betrouwbare media center aan zoals de Nvidia Shield en je hebt een mooie tv en een mooie media center zonder al te veel gezeik.(een kodi htpc is ook nog een optie).

En wat ik heb gelezen had 2 jaar geleden TLC inderdaad wat security issues maar dat hadden ze bijna allemaal dus daar is niets vreemds aan.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:37]

mrooie @loki50431 oktober 2023 06:53
Als je hem niet aan het internet hangt kan je net zo goed een “domme” tv kopen.
Daarnaast komen er soms ook software verbeteringen uit voor je tv dan moet je weer met een usb lopen klooien om de firmware te upgraden.

En was/is het ook niet zo dat Ziggo updates voor CI module etc via Coax binnen kwamen?
Weet niet of het ook mogelijk is dat ze updates via Coax kunnen verspreiden voor de televisie firmware?
Finraziel @mrooie31 oktober 2023 07:30
Domme tv's zijn nog maar mondjesmaat te vinden en dan is het maar de vraag of het beeld ook net zo goed is.

Voor software updates kun je natuurlijk altijd een keer wel de netwerkkabel er weer in steken, maar ik moet zeggen dat een van de voordelen dat ik mijn lg niet meer aan internet heb hangen nou net is dat hij me niet meer om de haverklap stoort met updates (of aanbiedingen). Zou niet weten waarom het belangrijk is om de nieuwste updates gelijk te hebben op een tv die niet aan internet hangt. Misschien alleen een keer als je problemen ervaart maar meestal zitten die problemen nou net in het smart deel wat je dan dus niet gebruikt.
RoelRoel @Finraziel31 oktober 2023 11:00
Het gaat me er meer om als je dat smart-deel wel zou willen gebruiken. Dat werkt dan na een aantal jaren niet meer. Hoewel het nu wel wat beter zal zijn met Android TV.
Dus ik vind een losse Google TV of andere kastje persoonlijk beter, het probleem is alleen dat je geen TV meer kunt kopen die alleen beeld geeft.
Finraziel @RoelRoel31 oktober 2023 11:06
Ik reageerde niet op jou :+
Maar ik zie ook niet zo wat het nadeel is van een smart tv waar je de smart functionaliteit niet van gebruikt ten opzichte van een domme tv.
Of nou ja, een heel klein nadeel wat ik zelf ervaar is dat ik even twee tellen moet wachten na het aanzetten voor ik van input kan wisselen (hij zegt dan dat het smart systeem nog op aan het starten is), maar dat is alles en maar heel af en toe een kleine irritatie. Verder merk ik sinds ik de netwerkverbinding verbroken heb en een shield ben gaan gebruiken helemaal niks meer van dat mijn tv smart is.
SirLenncelot @Finraziel31 oktober 2023 20:09
Een smart-tv dom houden is nog zo makkelijk niet. Op een Android Sony TV kregen mijn ouders steeds de melding dat ze moesten inloggen en verbinding met een netwerk moesten maken. Nu een Samsung (met Tizen geloof ik) en komen er inderdaad geen meldingen meer.
RoelRoel @mrooie31 oktober 2023 07:30
Bestaan er wel "domme" TV's? Als mensen slim waren zouden ze die sowieso kopen omdat een "slimme" TV nooit lang genoeg updates zal krijgen.
Tirinium @RoelRoel31 oktober 2023 08:54
Denk dat je dan al bijna veroordeeld bent om een monitor te kopen en die als tv te gebruiken. Zoals bijvoorbeeld die 48 ich lg oled monitor: uitvoering: LG UltraGear 48GQ900 Zwart, al heeft die een mat scherm en weet ik niet of dat te prefereren is, wellicht in een ruimte met veel daglicht?

[Reactie gewijzigd door Tirinium op 22 juli 2024 13:37]

Djoetma @Tirinium31 oktober 2023 12:06
Met veel daglicht is een LCD nog altijd logischer. En high-end spul ziet er tegenwoordig enorm goed uit. Misschien niet het oneindige contract van een OLED, maar buiten dat is er praktisch geen verschil in beeldkwaliteit terwijl de helderheid op LCD hoger kan.

Maar het voornaamste probleem aan een monitor is dat je processing mist. Op een klein scherm is dat geen probleem, maar op een groter scherm ga je dit toch merken. Ll, ook wanneer de kwaliteit van de content top is. Tenzij je natuurlijk een monitor hebt die dit wel heeft.
Tirinium @Djoetma31 oktober 2023 12:14
Welke processing mis je dan, als je een mediabox / PC, er op aansluit in het geval van deze oled, Als het paneel het ondesteund zie ik weinig tekortkomingen, maar ik kan het mis hebben.
Djoetma @Tirinium31 oktober 2023 18:26
Het corrigeren van zaken als judder en artefacten die je in slechtere kwaliteit video hebt (evt. upscaling). Denk verder aan zaken als HDR tone mapping en kleurkalibratie. En weet je wat, soms is een goede frame-interpolatie ook handig (ondanks dat ik het voor 90% van de content niet zou gebruiken). Het is feitelijk de reden waarom bepaalde toestellen met eenzelfde paneel beter beeld leveren dan andere toestellen. En zaken als een 24p-modus is voor films en series gewoon essentieel als je om een goede weergave geeft.

[Reactie gewijzigd door Djoetma op 22 juli 2024 13:37]

joey82 @mrooie31 oktober 2023 16:34
lopen leuren met usb voor firmware updates is niet nodig, na updaten kun je de verbinding met internet gewoon weer verbreken, heel simpel
Annihilism @mrooie1 november 2023 07:39
Kun jij mij naar een adres verwijzen die een "domme" TV verkoopt met HDR, 4K en OLED? De vorige keer toen ik een TV kocht bestonden ze namelijk niet (zelfs niet als je minder eisen hebt en full HD LCD ook genoeg is).

Als het kon had ik die namelijk echt wel gekocht. Ik hoef die smart rotzooi die na 1 jaar verouderd is namelijk niet, bij ons hangt er dan ook een Nvidia Shield aan omdat dat tenminste goed werkt.
!mark @mrooie4 november 2023 16:54
Waar kun je nog een domme TV kopen buiten het budget segment welke qua beeldkwaliteit het allemaal net niet zijn? In de praktijk kom je helaas altijd bij een SmartTV terecht, tenzij je qua formaat met een OLED monitor afkunt of een budgetmodel goed genoeg voor je is.
Michielbr @loki50431 oktober 2023 09:24
Ik doe dit inderdaad. Ik heb een inmiddels al wat oudere TCL 55c815 (niet met netwerk verbonden) en alles loopt via mijn ShieldTV. Zelfs de afstandsbediening van de TV gebruik ik maar zelden.
Jazco2nd @loki5041 november 2023 00:11
Maar op je Shield staat ook Made in China :P
loki504 @Jazco2nd1 november 2023 06:16
Klopt maar ik mag hopen dat Nvidia niet verplicht wordt kan worden tot een backdoor voor de Chinezen(hooguit de vs) en zij ook hun eigen software controleren als het eventueel in China gemaakt wordt. En dat kan je TLC niet verwachten aangezien zij in China zitten en zij zich aan die wetten moet houden.
Jazco2nd @loki5041 november 2023 07:07
Wel lekker veel aannames. En waarom moet er ineens een wet zijn, voor een backdoor?
Prism (hét backdoor programma) staat ook nergens in een wet vastgelegd.

Ook NLse bedrijven die in China produceren hebben zich gewoon aan lokale eisen te houden.

Ik weet werkelijk niet waar je hoop op is gebaseerd..
loki504 @Jazco2nd1 november 2023 08:21
Er hoeft geen wet te zijn voor een backdoor. Dat zeg ik ook nergens. Ik zeg alleen dat een buitenlands bedrijf niet verplicht kan worden tot een verplichte backdoor zoals de Chinese dat wordt verplicht. En Nvidia en Samsung bv helemaal geen Chinese backdoor in hun software willen en dus daar veel meer op zullen letten als een TCL bv.

Tevens zijn Westerse bedrijf vaak niet gevestigd in China maar werken zijn nauw samen met een Chinees bedrijf om zulke apparaten in elkaar te zetten. En het moment dat een westers bedrijf niet hun eigen software kan inzien moet je hard wegrennen.
dmantione
@stijnos199131 oktober 2023 08:36
De angst is er wel ingepraat hé? Toch zijn het niet de Chinezen die spioneren, zoals we van Edward Snowden hebben geleerd heeft doet de Amerikaans overheid nogal aan afluisteren. Verder is ook Philips 100% Chinees, dus met alleen TCL mijden ga je niet aan de Chinese overheid ontkomen.

Overigens vind ik privacy wel degelijk een overweging bij het uitkiezen van televisie, maar is mijn redenering dat alhoewel alle fabrikanten wel iets van data vergaren, het Google's broodwinning is. Dat is een argument voor fabrikanten met een eigen besturingssysteem, ik ben dan ook niet ontevreden met WebOS op mijn televisie.
panterarosso @dmantione31 oktober 2023 08:49
nu is dat zeker zo, maar zowel webos en ook tizen hebben gewoon niet het app aanbod dat google kan bieden, de ziggo go app bv
dmantione
@panterarosso31 oktober 2023 08:53
Tja... als privacy je lief is ga je Ziggo natuurlijk niet vertellen naar welke programma's je kijkt en gebruik je DVB.
panterarosso @dmantione31 oktober 2023 09:53
veel mensen hebben een mediabox, dus die info krijgen ze toch wel, zelf geen box dus de app kan handig zijn voor terugkijken of kijken terwijl je lokaal opneemt.

maar het is breder he, apps als kodi plex ed zijn toch wel pluspunt
R4gnax @dmantione31 oktober 2023 21:07
Verder is ook Philips 100% Chinees
TP Vision houdt hoofdkwartier hier in NL. Wel is het zo dat ze tegenwoordig volledig eigendom zijn van TPV Technology, wat inderdaad een Chinees bedrijf is. Ze hebben wel meer merken onder zich. Zo ook AOC, bijv. Verder is TPV op haar beurt weer eigendom van China Electronics, Mitsui en Innolux.

Het gaat een tikkie verder dan: "Oeh; eng! Chinees bedrijf!"
Gooi dan ook alles waar Tencent mee in zit maar op die hoop bij.
dmantione
@R4gnax31 oktober 2023 21:23
Voor mij was het sleutelmoment toen ze de ontwikkelafdeling in Gent sloten. Voor die tijd kon je nog enigzins van een Europese televisie spreken, al was de fundamentele LCD-techniek erin reeds Chinees. We hebben nu de situatie dat de televisies volledig in China ontworpen worden op wat gedeeltelijke software-ontwikkeling voor compatibiliteit met TV-aanbieders na.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 22 juli 2024 13:37]

Yaksa @stijnos199131 oktober 2023 06:51
Denk je nou echt dat de Chinese overheid geïnteresseerd is in hetgeen de gemiddelde Nederlandse TV-kijker aan het doen is (zijnde met een bak chips op de bank hangen en een aflevering van Friends bekijken)?
FreezeXJ @Yaksa31 oktober 2023 08:25
Zo lang jij Friends bekijkt valt het wel mee, maar als je in de late uurtjes riskantere programmatuur bekijkt dan is dat uitstekend chantagemateriaal. Daarnaast is weten dat de beveiligers van de minister thuis voor de buis zitten ook prettig soms.
killerbie @FreezeXJ31 oktober 2023 08:46
"we hebben vanuit china gehoord dat jij om23h naar iets pikants gekeken hebt, we willen geld of sturen de geluiden naar je zoontje van 12j op fb"

Bedoel je zo iets? Slaagt op niks toch
nietorigineel @killerbie31 oktober 2023 12:50
Als het op een tv aankomt worden mensen soms wat argwanend, terwijl waarschijnlijk iedereen in de kamer ook een telefoon bij zich heeft, dus qua geluid moet je er uberhaupt maar op vertrouwen dat de microfoon niet allang alles opneemt wat je doet. Op zich niets mis met voorzichtig zijn, maar dat lijkt erg selectief te gebeuren (tv, smart speaker wel, telefoon bijna nooit)
loki504 @FreezeXJ31 oktober 2023 10:06
Voor de Chinese overheid is chantage van een random NL echt niet interessant. Je zou hooguit kunnen zeggen dat als ze weten dat iets doet wat in China verboden is je gearresteerd wordt in China. Maar goed ik heb totaal geen interesse om een land buiten Europa te bezoeken.

En dat laatste...... Echt je denk dat het voor China makkelijker om via een tv te observeren of een beveiliger van Rutte thuis zit? Ik denk het niet.....
410Gone @stijnos199131 oktober 2023 06:37
Gebruik je ook geen Google dan?
zonglew00 @stijnos199131 oktober 2023 07:38
Je weet dat Samsung (en talloze andere merken) ook hun tv hardware en software laat maken in china he? Zeg gewoon je wilt geen Chinees merk omdat de chinese overheid een klootzak is.

[Reactie gewijzigd door zonglew00 op 22 juli 2024 13:37]

Dj-sannieboy @stijnos199131 oktober 2023 13:37
Ik begrijp je redenering, mede daarom heb ik mijn TCL TV niet verbonden met het internet. Google is de hoofdreden.

Hetzelfde geldt trouwens voor mijn Samsung TV, die blijft ook offline. Voor streamingdiensten e.d. gebruik ik de AppleTV.

[Reactie gewijzigd door Dj-sannieboy op 22 juli 2024 13:37]

tweakuwe 31 oktober 2023 07:55
Doordat de gebruikte soc in de C645 nogal traag is en de tv zich hierdoor niet prettig laat bedienen, kunnen we vrij kort zijn over deze tv: het is geen aanrader. Op veel punten presteert dit model prima, maar een slome tv gaat in de praktijk nu eenmaal snel vervelen. Alleen als je altijd naar dezelfde ingang kijkt en alleen het volume verandert, volstaat dit model.
Is wisselen tussen inputs zo bijzonder traag dan? Dat is ook niet iets dat je nou elke minuut doet, een keer met schakelen tussen je entertainment systeem en je game console. Sneller is leuker, maar ook weer niet zo bijster veel geld waard lijkt mij. Als je nou continue de Android-TV functies wilt gebruiken wordt het wat anders, maar dan ben je toch geen Tweaker :P (niets mis mee hoor, maar maar de conclusie mag wel meenemen dat veel Tweakers helemaal geen smart-tv functionaliteit in de TV zelf willen gebruiken).
Admiral Freebee @tweakuwe31 oktober 2023 08:57
Mwa, ik heb nog een oudere Samsung televisie die kort na het opstarten vaak slecht reageert op input van de afstandbediening. Het wisselen van input kanaal duurt dan tergend traag waardoor je de verkeerde selecteert. Het gaat ook traag wanneer een apparaat via HDMI CEC een kanaalwissel vraagt.

Maar het vervelendste is dat soms het volume wijzigen ook traag gaat na het opstarten.
MornixRS @tweakuwe31 oktober 2023 10:31
Op werk hangt in de kantine het 2022 model van de 43 inch uitvoering. Ik ervaar de bediening totaal niet als traag. Wisselen tussen functies in het hoofmenu zijn nagenoeg instant en dubbel drukken komt in de praktijk eigenlijk niet voor. Het zou mij erg verbazen als het nieuwere model het slechter zou doen. De AndroidTV versie is hetzelfde (11). Laatste veiligheid patch is van maart 2022. Dat schiet niet op idd. De streamingdienst knoppen zou ik juist heel handig vinden gezien dat er bij ons erg veel wordt gekeken naar Netflix, Prime en YouTube (thuis niet in de bedrijfskantine... ;).
Wat ik mis in deze testen is een "kijktest". Ik snap dat je voor objectiviteit moet meten maar het zou ook fijn zijn om daar een ervaringstest met films/games aan toe te voegen.
derooke @tweakuwe31 oktober 2023 23:18
Ik heb deze tv in 65 inch formaat (645) en idd is wel traag maar niet onoverkomelijk. Plus ze beloven 8jaar updates android gewijs (staat op de site) en meer dan 10 jaar stukken ivm reparatie
Macboe 31 oktober 2023 07:32
Wat is dat dan joh, bloatware(ish) reclame op een remote? TLC YouTube knop? Belachelijk!

Het design is wel geinig, heeft wat weg van Panasonic van kleine 5 jaar geleden.
Djoetma @Macboe31 oktober 2023 08:04
Volgens mij zijn er geen merken die dit niet al jaren doen. Het begon met een Netflix knop enkele jaren terug. Daarna kwam er een PrimeVideo-knop en nu rammen ze het vol met zo veel mogelijk opties als ze er maar voor betaald krijgen. En aangezien iedereen het doet lijkt het op een afspraak, óf de verdiensten zijn zo goed dat niemand 'nee' kan zeggen.

[Reactie gewijzigd door Djoetma op 22 juli 2024 13:37]

MiKE_B @Djoetma31 oktober 2023 15:12
Netflix stelt forse eisen aan televisiefabrikanten. In tegenstelling van wat je misschien zou denken - je installeert het gewoon uit de Google Play Store - moet je het product als fabrikant laten certificeren door Netflix, met een bepaalde Android-versie. Dit is een van de redenen dat het voor een fabrikant - zeker voor de niet hele grote fabrikanten - moeilijk is om Android-updates uit te rollen.
Een van de eisen die Netflix stelt, is dat je verplicht zo'n Netflix-knop op je afstandsbediening moet hebben. Andere video-on-demand-platformen hebben vergelijkbare eisen, en zo krijg je van die kerstboomachtige afstandsbedieningen.

Afhankelijk van hoe groot je als partij bent en of je misschien een ander/ouder contract hebt, kan je onder die 'knopjespolicy' uitkomen. Maar dit is dus zeker geen vrije keuze van de televisieleverancier!
Benjamin- @Djoetma3 november 2023 13:09
Niet enkele jaren geleden al, mijn 2014 tv heeft ook al een Netflix knop, en dit zal vast niet de eerste zijn geweest.

Op mijn Shield vind ik het nog erger, want die knop is erg groot en je drukt hem makkelijk per ongeluk in.
Chanfan 31 oktober 2023 10:34
Ik krijg eind december consumptiecheque van 500€ van mijn werkgever. Dan komt de TCL 65 inch C845 hier binnen :)
Rezania @Chanfan31 oktober 2023 14:07
Heb deze toevallig vorige week gekocht, tot nu toe zeer blij mee. Had eerst een Sony A95K geprobeerd, maar die bleek toch wel te donker te zijn voor onze woonkamer. Dus even verder kijken, met als eis wel goed contrast, Google TV en 55". Dan blijft de C845 als een van de weinigen over. Was een beetje een wilde gok, aangezien er amper reviews zijn te vinden. Maar geen spijt van tot nu toe in ieder geval. Prachtige kleuren, goed geluid, goede processing ook. Overdag kan ie ook fel genoeg voor normaal TV kijken en 's avonds donker genoeg voor een goede film. Heerlijk. :)
Chanfan @Rezania1 november 2023 01:20
Ik had er al een oogje op toen de C935 vorig jaar uitkwam. Maar de C845 is recenter en heeft een hogere helderheid. Ik heb toch een aantal reviews gevonden die allemaal zeer positief zijn. Blij om te lezen dat het je bevalt.
Odious Trident 31 oktober 2023 06:59
Ik ben het op zich wel eens met je maar die inbreuk op je privacy is niet per se een Chinees ding maar eerder iets omdat we apparaten aan het internet moeten hangen zodat er ook na de aankoop van een tv nog geld aan je kan worden verdiend. Je kan er ook voor kiezen (hetgeen ik standaard doe) je t.v. niet aan te sluiten op het internet en het ding zo 'dom' mogelijk te houden. Verder vraag ik mij af over welke camera's en microfoon je het hebt. Deze heeft geen ingebakken webcam, etc.
Op zich vind ik de 144hz in 4k + vrr erg interessant en zeker voor deze prijs. Anderzijds ben ik ook erg verknocht aan Ambilight dus ben ik bang dat moch ik weer eens een nieuwe willen kopen het toch weer een Philips wordt.
4tro 31 oktober 2023 07:12
Mijn probleem met TCL was dat ze vrij snel stopten met updates. En in mijn geval had de laatste update ook nog fast boot gesloopt, dus moest elke keer het volledige OS opnieuw opstarten, duurde toch minstens een minuut of 4.

Dus nee, TCL komt er hier niet meer in.
artistiekeard 31 oktober 2023 07:25
De TCL 55C831 is te koop voor hetzelfde geld en deze schijnt een stuk beter te zijn..
Tazzmann 31 oktober 2023 07:43
Ik heb de 75" C745 en deze heeft verhoudingsgewijs meer local dimming zones dan de 55". Deze tv presteert in diverse reviews juist goed met HDR content. In de praktijk vind ik 4K HDR content weergaloos mooi afgespeeld worden.
SadisticPanda 31 oktober 2023 10:32
Heb zelf een tcl. Best wel leuke tv. Beeld is zelf top, geluid ook. smart gedeelte is is ook redelijk. Enige wat verschrikkelijk is, is de scaler.

Duw je er 720p of hoger in , dan is het allemaal goed. Geen problemen. Maar van het moment dat je 480p geeft, dan slaagt de scaler helemaal er helemaal niet in om deftig beeld te geven. Lijkt nergens op, donket en amper te bekijken.

Bv Plex met sd content, ronduit slecht.
Speel je zelfde content af via Chromecast en laat je die naar 576p of hoger, dan ziet het er allemaal wel normaal uit. (As far as upscaling goes...)

Nee, serieus wat mis met de 480p scaling.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.