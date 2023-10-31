Wereldwijd is het Chinese TCL een van de grote spelers op televisiegebied. Samsung is al vele jaren de bestverkopende televisiefabrikant, maar daarachter zijn de diverse Chinese merken al jaren aan een opmars bezig. Bij ons liggen de verhoudingen anders en worden de Chinese merken aanzienlijk minder goed verkocht. De modellen uit deze review, de TCL C645 en de C745, waren ten tijde van het schrijven van deze review slechts bij een enkele winkel in de Pricewatch uit voorraad leverbaar.

TCL C645 en C745

Hoewel niet veel winkels TCL-televisies aanbieden, zijn het interessante modellen. De C645 maakt gebruik van een uhd-paneel dat voorzien is van een quantumdotlaag voor een groter kleurbereik. De C745 maakt daarnaast gebruik van een full array local dimming backlight voor een beter contrast. De televisies draaien, net als veel duurdere concurrenten, op Android TV van Google en zijn geschikt voor weergave van hdr. Daarbij wordt ook Dolby Vision ondersteund; een formaat dat door veel concurrerende fabrikanten achterwege wordt gelaten om licentiekosten te besparen. De prijzen van de door ons bekeken 55"-modellen lagen op het moment van schrijven rond de 600 euro voor de C645 en 700 euro voor de C745. Hiermee beloven deze televisies veel waar voor hun geld te leveren. De C645 is ook beschikbaar in 43, 50, 65, 75 en 85". De C745 is er in de door ons bekeken 55"-versie, en in 65"- en 75"-beeldmaten.

Uiterlijk

Beide modellen hebben zeer dunne randen rond het scherm. Een ontwerp dat door de marketeers ook wel bezelless word genoemd. Het is een optisch trucje dat alleen werkt als de tv uit staat, want zodra je die aanzet, zie je dat het actieve beeld niet tot de dunne randen doorloopt. Het is wel een ontwerp dat we over het algemeen alleen terugzien bij de wat minder betaalbare televisies, waardoor de TCL's er duurder uitzien dan ze zijn. Ook het gebruik van metaal aan de achterkant maakt dat de tv's wat zwaarder zijn en dat levert wat extra 'kwaliteitsgevoel' op.

De rand onder het scherm is wat breder en is in het midden voorzien van een TCL-logo. Daaronder zit een uitstulping met daarin twee, in het menu uitschakelbare, microfoons, de infraroodontvanger en een aantal statusleds. De behuizing van de C645 staat op twee voetjes die aan weerskanten zijn bevestigd. Mocht je een te smal tv-meubel hebben, dan kunnen ze ook dichter bij het midden worden gemonteerd. De poten steken met zo'n zestien centimeter nogal ver naar achteren uit, waardoor de C645 niet strak tegen een muur op een meubel is te plaatsen. Wel staat hij zo extra stevig, waardoor hij minder snel om zal vallen als je grote huisdieren, kinderen of andere mensen die niet goed opletten, in je huis hebt rondlopen. De C745 is voorzien van een centrale voet waardoor hij ook op smalle meubels te plaatsen is. Smaken verschillen, maar ik vind de voetjes van de goedkopere C645 er strakker uitzien dan het in mijn ogen wat gedateerde ontwerp van de C745-voet.

Aansluitingen

Beide modellen worden geleverd met een netsnoer voorzien van een standaard IEC 60320 C7-stekker waardoor het eenvoudig te vervangen is als het meegeleverde, nog geen anderhalve meter lange, exemplaar te kort is. Bij de C645 zijn de netwerkaansluiting en Toslink-digitale audio-uitgang recht naar achteren gemonteerd, waardoor ze lastig bereikbaar zijn als de tv aan de muur is opgehangen. Bij de C745 zijn alle connectors onder een hoek van negentig graden gemonteerd, zodat ze goed te bereiken zijn.

De C645 heeft drie HDMI-aansluitingen waarvan er een is voorzien van een (enhanced) audio return channel. De C745 heeft vier HDMI-aansluitingen waarvan er een geschikt is voor 4k-beelden tot 144fps en de tweede kan tot maximaal 120fps aan. Daarnaast zijn er twee aansluitingen die tot maximaal 60fps aankunnen. Uiteraard is ook de C745 voorzien van een (e-)arc. Beide televisies beschikken over een antenneaansluiting die ook geschikt is voor kabel en er is een f-connector voor satelliet. Daarnaast hebben ze een enkele een USB 3-poort, die we tegenwoordig eigenlijk USB 3.1 Gen 1x1 moeten noemen, en een analoge 3,5mm-composietvideo-ingang. Er is een 3,5mm-koptelefoonaansluting en uiteraard is er ook een sleuf voor een CI+-module, zodat versleutelde uitzendingen gedecodeerd kunnen worden.

Smart-tv

Zowel de TCL C645 als de C745 draait op op Android TV versie 11 van Google. De gebruikte socs zijn niet hetzelfde. De C645 moet het met de Realtek RTD2851M doen, een soc uit 2020 die voorzien is van vier Arm Cortex-A55 cpu-cores op een bescheiden 1,3GHz. De C745 is voorzien van een MediaTek mt5889 van vier Arm Cortex-A73 cpu-cores die eveneens op 1,3GHz draaien. De C645 is voorzien van een Mali-G31-gpu en de C745 heeft een wat snellere Mali-G52 aan boord.

De verschillende socs leveren een flink verschil in prestaties op, wat in de praktijk goed merkbaar is. De MediaTek uit de C745 reageert prima op je commando's en tovert de interface, die op 1080p wordt gerendert, vlotjes op het scherm. De Realtek-soc uit de C645 is daarentegen niet krachtig genoeg voor zijn taak en laat je regelmatig wachten. Het komt vaak voor dat commando's van de afstandsbediening zo traag worden verwerkt dat je nog maar eens op de knop drukt, waardoor het menu dat je wilde oproepen, direct weer verdwijnt. Je geduld wordt zo continu op de proef gesteld en dus laat de C645 zich niet prettig bedienen.

Afstandsbedieningen

De meegeleverde afstandsbediening is hetzelfde bij de beide modellen. De remote wordt gevoed door twee meegeleverde AAA-batterijen en is voorzien van een microfoon voor spraakopdrachten. Het ontwerp vinden we niet bijzonder, maar het apparaatje voldoet prima. Het ligt erg prettig in de hand dankzij de afgeronde hoeken en ook het knopgevoel is prettig met een duidelijk voelbare 'klik'. De lay-out is goed en alle knoppen laten zich makkelijk vinden. Ik vind dat de knop voor externe ingangen eigenlijk bovenaan hoort te zitten, maar de plek bij de nummertoetsen went natuurlijk snel genoeg.

Helaas is ook deze afstandsbediening voorzien van gesponsorde knoppen voor diverse videodiensten. Ze ontsieren de remote nogal en zijn bovendien nutteloos als je geen gebruik maakt van de desbetreffende streamingaanbieders. Een grappige extra op de C645 en C745 zijn de microfoons op de tv zelf, waardoor je Googles spraakassistent ook zonder afstandsbediening kunt gebruiken. Uiteraard zijn deze microfoons uit te schakelen en bovendien moet je ze in het menu activeren voordat ze beginnen te luisteren.