De TCL C745 Is een televisie die er duurder uitziet dan ze is. Het toestel is voorzien van een va-paneel met fald-backlight, maar door het lage aantal zones is het contrast in de praktijk nog steeds aan de lage kant. Hierdoor is de hdr-weergave niet indrukwekkend. Pluspunten zijn dat alle audio- en (hdr-)videoformaten worden ondersteund en dat de televisie vier HDMI-ingangen heeft, waarvan er eentje zelfs 144fps kan weergeven in 4k. Voor het geld zijn de specificaties dus erg goed.
De TCL C645 Is een televisie die er duurder uitziet dan ze is. Het toestel is voorzien van een va-paneel, waardoor het contrast aan de lage kant is. Hierdoor is de hdr-weergave bepaald niet indrukwekkend. Pluspunt is dat alle audio- en (hdr-)videoformaten worden ondersteund. Helaas is er een erg trage soc gebruikt, waardoor de tv erg traag reageert op commando's van de afstandsbediening. Dit gaat erg snel vervelen, waardoor dit toestel geen aanrader is.
Wereldwijd is het Chinese TCL een van de grote spelers op televisiegebied. Samsung is al vele jaren de bestverkopende televisiefabrikant, maar daarachter zijn de diverse Chinese merken al jaren aan een opmars bezig. Bij ons liggen de verhoudingen anders en worden de Chinese merken aanzienlijk minder goed verkocht. De modellen uit deze review, de TCL C645 en de C745, waren ten tijde van het schrijven van deze review slechts bij een enkele winkel in de Pricewatch uit voorraad leverbaar.
Hoewel niet veel winkels TCL-televisies aanbieden, zijn het interessante modellen. De C645 maakt gebruik van een uhd-paneel dat voorzien is van een quantumdotlaag voor een groter kleurbereik. De C745 maakt daarnaast gebruik van een full array local dimming backlight voor een beter contrast. De televisies draaien, net als veel duurdere concurrenten, op Android TV van Google en zijn geschikt voor weergave van hdr. Daarbij wordt ook Dolby Vision ondersteund; een formaat dat door veel concurrerende fabrikanten achterwege wordt gelaten om licentiekosten te besparen. De prijzen van de door ons bekeken 55"-modellen lagen op het moment van schrijven rond de 600 euro voor de C645 en 700 euro voor de C745. Hiermee beloven deze televisies veel waar voor hun geld te leveren. De C645 is ook beschikbaar in 43, 50, 65, 75 en 85". De C745 is er in de door ons bekeken 55"-versie, en in 65"- en 75"-beeldmaten.
Uiterlijk
Beide modellen hebben zeer dunne randen rond het scherm. Een ontwerp dat door de marketeers ook wel bezelless word genoemd. Het is een optisch trucje dat alleen werkt als de tv uit staat, want zodra je die aanzet, zie je dat het actieve beeld niet tot de dunne randen doorloopt. Het is wel een ontwerp dat we over het algemeen alleen terugzien bij de wat minder betaalbare televisies, waardoor de TCL's er duurder uitzien dan ze zijn. Ook het gebruik van metaal aan de achterkant maakt dat de tv's wat zwaarder zijn en dat levert wat extra 'kwaliteitsgevoel' op.
De rand onder het scherm is wat breder en is in het midden voorzien van een TCL-logo. Daaronder zit een uitstulping met daarin twee, in het menu uitschakelbare, microfoons, de infraroodontvanger en een aantal statusleds. De behuizing van de C645 staat op twee voetjes die aan weerskanten zijn bevestigd. Mocht je een te smal tv-meubel hebben, dan kunnen ze ook dichter bij het midden worden gemonteerd. De poten steken met zo'n zestien centimeter nogal ver naar achteren uit, waardoor de C645 niet strak tegen een muur op een meubel is te plaatsen. Wel staat hij zo extra stevig, waardoor hij minder snel om zal vallen als je grote huisdieren, kinderen of andere mensen die niet goed opletten, in je huis hebt rondlopen. De C745 is voorzien van een centrale voet waardoor hij ook op smalle meubels te plaatsen is. Smaken verschillen, maar ik vind de voetjes van de goedkopere C645 er strakker uitzien dan het in mijn ogen wat gedateerde ontwerp van de C745-voet.
Aansluitingen
Beide modellen worden geleverd met een netsnoer voorzien van een standaard IEC 60320 C7-stekker waardoor het eenvoudig te vervangen is als het meegeleverde, nog geen anderhalve meter lange, exemplaar te kort is. Bij de C645 zijn de netwerkaansluiting en Toslink-digitale audio-uitgang recht naar achteren gemonteerd, waardoor ze lastig bereikbaar zijn als de tv aan de muur is opgehangen. Bij de C745 zijn alle connectors onder een hoek van negentig graden gemonteerd, zodat ze goed te bereiken zijn.
De C645 heeft drie HDMI-aansluitingen waarvan er een is voorzien van een (enhanced) audio return channel. De C745 heeft vier HDMI-aansluitingen waarvan er een geschikt is voor 4k-beelden tot 144fps en de tweede kan tot maximaal 120fps aan. Daarnaast zijn er twee aansluitingen die tot maximaal 60fps aankunnen. Uiteraard is ook de C745 voorzien van een (e-)arc. Beide televisies beschikken over een antenneaansluiting die ook geschikt is voor kabel en er is een f-connector voor satelliet. Daarnaast hebben ze een enkele een USB 3-poort, die we tegenwoordig eigenlijk USB 3.1 Gen 1x1 moeten noemen, en een analoge 3,5mm-composietvideo-ingang. Er is een 3,5mm-koptelefoonaansluting en uiteraard is er ook een sleuf voor een CI+-module, zodat versleutelde uitzendingen gedecodeerd kunnen worden.
Smart-tv
Zowel de TCL C645 als de C745 draait op op Android TV versie 11 van Google. De gebruikte socs zijn niet hetzelfde. De C645 moet het met de Realtek RTD2851M doen, een soc uit 2020 die voorzien is van vier Arm Cortex-A55 cpu-cores op een bescheiden 1,3GHz. De C745 is voorzien van een MediaTek mt5889 van vier Arm Cortex-A73 cpu-cores die eveneens op 1,3GHz draaien. De C645 is voorzien van een Mali-G31-gpu en de C745 heeft een wat snellere Mali-G52 aan boord.
De verschillende socs leveren een flink verschil in prestaties op, wat in de praktijk goed merkbaar is. De MediaTek uit de C745 reageert prima op je commando's en tovert de interface, die op 1080p wordt gerendert, vlotjes op het scherm. De Realtek-soc uit de C645 is daarentegen niet krachtig genoeg voor zijn taak en laat je regelmatig wachten. Het komt vaak voor dat commando's van de afstandsbediening zo traag worden verwerkt dat je nog maar eens op de knop drukt, waardoor het menu dat je wilde oproepen, direct weer verdwijnt. Je geduld wordt zo continu op de proef gesteld en dus laat de C645 zich niet prettig bedienen.
Afstandsbedieningen
De meegeleverde afstandsbediening is hetzelfde bij de beide modellen. De remote wordt gevoed door twee meegeleverde AAA-batterijen en is voorzien van een microfoon voor spraakopdrachten. Het ontwerp vinden we niet bijzonder, maar het apparaatje voldoet prima. Het ligt erg prettig in de hand dankzij de afgeronde hoeken en ook het knopgevoel is prettig met een duidelijk voelbare 'klik'. De lay-out is goed en alle knoppen laten zich makkelijk vinden. Ik vind dat de knop voor externe ingangen eigenlijk bovenaan hoort te zitten, maar de plek bij de nummertoetsen went natuurlijk snel genoeg.
Helaas is ook deze afstandsbediening voorzien van gesponsorde knoppen voor diverse videodiensten. Ze ontsieren de remote nogal en zijn bovendien nutteloos als je geen gebruik maakt van de desbetreffende streamingaanbieders. Een grappige extra op de C645 en C745 zijn de microfoons op de tv zelf, waardoor je Googles spraakassistent ook zonder afstandsbediening kunt gebruiken. Uiteraard zijn deze microfoons uit te schakelen en bovendien moet je ze in het menu activeren voordat ze beginnen te luisteren.
Gamefuncties, geluid en beeld
De C645 kan maximaal 120fps weergeven als er 1080p-beelden worden bekeken. In 4k is de maximale framerate 60fps. Dat zal voor veel gamers geen probleem zijn, maar fanatiekelingen zijn duidelijk beter af met de C745, die 4k-beelden met maximaal 144fps kan weergeven. Dat kan overigens alleen met een pc en als je een Nvidia-gpu hebt, moet je daarvoor in het Nvidia-configuratiescherm een aangepaste resolutie aanmaken met handmatige timings, zoals je die hiernaast aantreft. Met een AMD-gpu werkt alles vanzelf. Het is natuurlijk wel erg onhandig dat TCL deze informatie niet op de website heeft staan. Als je genoegen neemt met 1080p kan de C745 zelfs 240fps halen. Daarnaast kan de C745 beelden met een variabele framerate weergeven. Zo blijft je game er redelijk soepel uitzien als de framerate tijdelijk inzakt. De minimumframerate die de C745 aankan, is 48fps.
Inputlag
Voor snelle games is het belangrijk dat er zo min mogelijk vertraging zit tussen het uitvoeren van een actie en het moment dat je die op het scherm ziet. De inputlag is het tijdsverschil tussen het moment dat een signaal via HDMI de tv binnenkomt en het moment waarop het daadwerkelijk wordt getoond. Als dat te hoog is, worden actiegames moeilijker om te spelen en neemt het gevoel van controle over de game af. Wij meten de inputlag met een Leo Bodnar-inputlagtester die closed loop de vertraging meet waarmee televisies HDMI-signalen weergeven. Zowel de C645 als de C745 presteert erg goed wat inputlag betreft en kan zich meten met de beste televisies.
We meten het energiegebruik van televisies in de beeldmodus waarbij de kleurweergave het best is. Meestal is dat de Film-, Filmmaker- of Gebruiker-modus. Dit doen we aan de hand van een schaakbordpatroon met een helderheid van 120 en 250cd/m², om zo gebruik 's avonds en overdag na te bootsen. Daarnaast hebben we een nieuwe dynamische test toegevoegd waarbij we het gemiddelde gebruik meten tijdens het afspelen van een tien minuten durende referentievideo met beelden uit diverse televisieuitzendingen. De C645 is zeer zuinig in vergelijking met andere televisies als de schermhelderheid laag is. Bij 120cd/m² wint hij van alle modellen in dit overzicht. De C745 is erg zuinig als het scherm op 250cd/m² wordt gezet. De meesten zullen het scherm wat feller willen hebben dan 120cd/m² en dus is de C745 dan de betere keuze wat energiegebruik betreft.
Een televisie uit de instapklasse heeft over het algemeen geen al te indrukwekkend audiosysteem en dat geldt zeker ook voor de TCL's uit deze test. De tv's zijn voorzien van twee breedbandluidsprekers in de onderrand van de behuizing die het geluid naar beneden uitstralen. TCL geeft voor beide modellen een maximaal vermogen op van vijftien watt per luidspreker. Dat levert in de praktijk voldoende volume op voor de gemiddelde woonkamer en zelfs op maximaal volume overstuurt het geluid niet. Wel loopt de geluidskwaliteit zienderogen terug als je de geluidssterkte opschroeft.
De breedbandluidsprekers zijn voorzien van bassreflexpoorten die de laagweergave verbeteren. Toch gaan de bassen niet al te diep en als je graag naar films, series of muziek kijkt en luistert, kun je maar beter een soundbar of AV-receiver op deze tv's aansluiten. Voor normale televisieprogramma's is het geluid prima en de verstaanbaarheid zal voor velen goed genoeg zijn, maar deze tv's klinken niet veel beter dan wat je mag verwachten van een tv in deze prijsklasse. Wel een duidelijk pluspunt zijn de ondersteunde audioformaten. Waar andere fabrikanten vaak, zelfs bij dure modellen, besparen op licentiekosten, ondersteunt TCL gewoon alle belangrijke formaten, waaronder Dolby Atmos en DTS.
Metingen
We hebben de beeldkwaliteit van de tv's gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter, en met een Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen. We testen bij elke tv welke beeldmodus de nauwkeurigste weergave oplevert en voeren de metingen in die modus uit.
We testen voor zowel onze sdr- als hdr-metingen vooraf welke beeldpreset het nauwkeurigste grijsverloop oplevert en kiezen die preset om de rest van onze tests uit te voeren. We geven alle televisies een eerlijke kans door alle (AI-)beeldoptimalisaties uit te schakelen, omdat deze de meetresultaten alleen maar verstoren. Opties zoals Dynamic Contrast en Live Colour leveren een intensere kleurbeleving op, maar ook verzadigingsfouten.
We meten de kleurechtheid in ΔE2000 en ΔE ITP, waarbij ΔE2000 de norm is die al decennia wordt gebruikt om een indicatie te geven van beeldprestaties. ΔE geeft aan in hoeverre de gemeten waarde afwijkt van de verwachte waarde en voor ΔE2000 geldt als vuistregel dat waarden lager dan 3 als zeer goed en lager dan 1 als perfect worden gezien; voor ΔE ITP ligt dat ongeveer een factor 3 hoger.
ΔE2000 heeft echter beperkingen bij hdr, waardoor vaak onrealistisch lage (dus goede) scores worden behaald, terwijl de beeldfouten wel goed zichtbaar kunnen zijn. ΔE ITP lost dit op en weegt de kleurafwijking ook anders, waardoor kleuren die we snel herkennen als goed of fout, zoals huidtinten en planten, meer invloed hebben op de score dan bijvoorbeeld neonkleuren. De resultaten van ΔE2000 en ΔE ITP zijn hierdoor niet onderling vergelijkbaar.
Sdr-weergave
De preset Film levert bij beide televisies de beste beeldkwaliteit op. Bij de grijswaardenmeting liggen de gemiddelde ΔE2000's onder de grens van 3, waarbij de afwijkingen zichtbaar worden. Wel zijn de afwijkingen vooral bij de C645 flink groter in de donkere gedeelten van het beeld. Dat valt nu eenmaal te verwachten bij lcd-schermen vanwege de niet zo goede zwartweergave. De kleurmetingen laten afwijkingen zien die netjes onder de grens van 3 blijven. De sdr-weergave is dus, zeker in deze prijsklasse, prima bij deze tv's.
Grayscale gemiddelde grijsafwijking
Colorspace gemiddelde ΔE
Colorchecker gemiddelde ΔE
Gemiddelde grijsafwijking
Televisie
Schermdiagonaal
Paneeltype
Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
De C645 en C745 kunnen hdr-beelden weergeven waarbij de formaten HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision worden ondersteund. Dat zijn dus alle hdr-formaten die ertoe doen. De maximale helderheid bij een volledig wit scherm is voor televisies in deze prijsklasse prima, zeker bij de C745. De piekhelderheid ligt bij de C645 niet hoger, waardoor de hdr-weergave allesbehalve indrukwekkend is. Het contrast van een lcd-paneel is simpelweg te laag om hdr mooi weer te geven. De C745 mag danwel voorzien zijn van een fald-backlight, en dat levert een wat hogere piekhelderheid op, door het lage aantal zones van slechts 120 stuks is het effect op het contrast in de praktijk erg klein. Bovendien valt direct op dat de zones oplichten als je bijvoorbeeld naar een donkere filmscène kijkt en er ondertitels in beeld verschijnen. Al met al is de hdr-weergave van de C645 niet geweldig en die van de C745 een klein beetje beter. In deze prijsklasse kun je nu eenmaal niet veel beter verwachten.
Doordat de gebruikte soc in de C645 nogal traag is en de tv zich hierdoor niet prettig laat bedienen, kunnen we vrij kort zijn over deze tv: het is geen aanrader. Op veel punten presteert dit model prima, maar een slome tv gaat in de praktijk nu eenmaal snel vervelen. Alleen als je altijd naar dezelfde ingang kijkt en alleen het volume verandert, volstaat dit model. De C745 vinden we wel een prima tv. Alleen bij de installatie moet je even wachten, daarna reageert hij vlotjes op commando's van de afstandsbediening.
Als je op zoek bent naar een 55"-tv voor 700 euro is de TCL C745 een prima keuze. Bijna alle grote merken bieden goede alternatieven in deze prijsklasse, maar de specificaties van deze tv zijn net even beter. De fald-backlight mag dan vooral op papier een voordeel zijn, zaken als vier HDMI-ingangen, en een goede ondersteuning van audio- en (hdr-)videoformaten zijn echte pluspunten. Ook is ondersteuning voor vrr en 144fps in 4k goed in deze prijsklasse. Best raar dus dat zo weinig winkels de TCL C745 verkopen.