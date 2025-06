TCL zet vol in op grote televisies van 85 en 98 inch, die bovendien tegen scherpe prijzen te koop moeten zijn. Tweakers bezocht de technische divisie van TCL in Polen om de nieuwe modelseries te bekijken en meteen ook door te meten. Wat we zagen was indrukwekkend: een 98”-scherm met meer dan 5100 localdimmingzones en een piekhelderheid van 5000cd/m² is op zich al bijzonder, maar dat die tv op de markt komt voor 'slechts' 8000 euro en dat TCL 98"-tv's belooft vanaf 2500 euro, is misschien nog opmerkelijker.

TCL is wereldwijd een van de grootste televisiefabrikanten en sinds enkele jaren richt het Chinese merk zich ook steeds meer op de Europese markt. De afgelopen tijd reviewden wij meerdere 55”- en 65”-televisies van TCL, zonder uitzondering televisies die veel waar bieden voor een schappelijk bedrag. TCL positioneert zichzelf duidelijk als prijsvechter, die je meer tv voor jouw euro’s geeft dan gevestigde merken als LG, Samsung en Philips.

In het aanbod van TCL valt op dat het niet alleen betaalbare televisies in de gangbare beeldgroottes op de markt brengt, maar dat het ook inzet op grote beeldmaten, zoals 85 en 98 inch. De goedkoopste 98”-tv uit de bestaande TCL-line-up staat in onze Pricewatch voor net geen 3300 euro, terwijl het goedkoopste model van de concurrentie bijna 1000 euro duurder is.

Steeds meer vraag naar grote tv’s

Marek Maciejewski, productdevelopmentdirector van TCL in Europa, deelde cijfers over de Europese tv-markt waaruit blijkt dat dit jaar 20 procent van alle verkochte schermen een 55"-formaat heeft, terwijl het segment van 65 inch en groter ook 19 procent van alle verkochte televisies bevat. Specifieke cijfers voor Nederland en België werden niet gedeeld, maar in Scandinavië en Duitsland, markten die vergelijkbaar zijn met de onze, is het aantal 55"-tv's 23 tot 28 procent en zijn de nog grotere beeldmaten zelfs goed voor 23 tot 38 procent van de verkochte televisies.

Het gemiddelde formaat van de tv’s die worden gekocht, kruipt bovendien steeds verder omhoog. In het CRT-tijdperk vonden we 82cm of een 32”-scherm groot; twintig jaar later is de meest verkochte beeldmaat in Nederland 55 inch en is 65 inch het snelst groeiende segment. De grens van wanneer een tv ‘te groot’ wordt, lijkt daarmee steeds verder op te schuiven. Lang was de gedachte dat er in relatief kleine Europese huiskamers geen behoefte zou zijn aan grote schermen, maar nu de prijzen van de grootste beeldmaten in een rap tempo dalen, blijkt er wel degelijk animo hiervoor, zelfs voor het segment boven 65 inch. Op het moment van schrijven levert een zoektocht in onze Pricewatch naar 75 inch en grotere televisies bijna 300 verkrijgbare modellen of uitvoeringen op. Als we de lat omhoogschuiven naar 85 inch, dan zijn dat er nog altijd een kleine 100.

Beeldschermtechnologie

TCL is een van de weinige fabrikanten die beschikt over eigen paneelfabrieken. Het bedrijf heeft in China verschillende productielijnen in Shenzhen, Wuhan en Guangzhou voor zowel grote schermen voor monitors en televisies als kleine displays voor bijvoorbeeld smartphones en beeldschermen in auto's. TCL zet voor zijn tv-panelen vooral in op de productie van pva-lcd's, waarbij de grootste maat dus 98 inch is. TCL claimt bovendien de enige fabrikant van 98"-panelen te zijn. Kom je een 98"-tv van een ander merk tegen, dan zit daar dus ook een TCL-lcd-paneel in.

Tegelijkertijd is het bedrijf ook bezig met de doorontwikkeling van printedoledtechnologie. Daarvoor wordt een Generatie 8.5-fabriek in Guangzhou gereedgemaakt om 55"-, 65"- en 75"-schermen te produceren. Volgens Maciejewski zouden de eerst printedoledschermen mogelijk al volgend jaar 'in kleine hoeveelheden' van de band moeten rollen. Printed oled heeft een aantal voordelen boven de huidige methode, waarbij opdamping wordt gebruikt. Zo is het productieproces eenvoudiger en dus goedkoper, terwijl de technologie, volgens TCL, een groter kleurbereik en hogere helderheid zou bieden dan de huidige whiteoledtechnologie van LG en QD-oled van Samsung. Of dat uitkomt, moet de toekomst uitwijzen.