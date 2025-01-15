Door Sjef Weller

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 10:00 24

Leuke miniled-tv wacht op prijsdaling

TCL 55C765-tv Quicktest

15-01-2025 • 10:00

24

TCL 55C765 Review

Het Chinese TCL richt zich vooral op de markt voor QD-miniledtelevisies. Ook de nieuwe TCL 55C765 is een miniledmodel met quantumdotkristallen. De C76-serie, die eind vorig jaar verscheen, valt met zijn specificaties tussen de TCL C80- en C81/C85/C89-miniled-tv’s in. De TCL 50C805 ontving een half jaar geleden onze Great Value-award, terwijl de TCL 65C81B er met een Excellent-award vandoor ging. Dat belooft veel goeds voor de TCL C76-serie, maar wordt die belofte ook ingelost? Tijd voor een quicktest.

TCL heeft ons de 55"-versie van de C76 ter beschikking gesteld voor deze test. Dat model kost op het moment van schrijven 1199 euro, wat nog best een smak geld is. Samsungs 4k-miniledtopmodel van 2024, de QN90D, is voor ruim 1050 euro verkrijgbaar in hetzelfde formaat. Maar in de Black Friday-periode, toen de C76 net uitkwam, bedroeg de prijs van de 55" slechts 699 euro. In de tussentijd is hetzelfde model ook nog een kleine week voor 899 euro te koop geweest. Die flinke prijsschommelingen hebben vast iets te maken met het feit dat de tv vooralsnog alleen te koop is bij MediaMarkt. Het toestel is daar overigens ook verkrijgbaar in 65” (1399 euro), 75” (1999 euro) en 85” (2499 euro).

Uiterlijk, aansluitingen en afstandsbediening

Met zijn bezelloze design en centrale voet lijkt de TCL 55C765 sterk op de eerder besproken TCL C80 en C85. Net als bij de twee TCL C65-led-tv's die we vorig jaar reviewden, prijkt hoog in de rechterrand een metalen ‘Premium QLED’-badge; die had TCL van mij wel mogen weglaten. De brede druppel onder het midden van het scherm bevat een statusled en de IR-ontvanger. Aan de onderkant van die druppel zit een schakelaar om de ingebouwde Hello Google-microfoon uit te schakelen. De afstandsbediening is identiek aan die van de C65- en C80-modellen en beschikt over een ingebouwde microfoon voor stemcommando’s, die alleen wordt geactiveerd als je de bijbehorende knop indrukt.

De aansluitingen zijn net even anders dan bij de TCL-tv’s die we in 2024 hebben getest. De C76 beschikt weer over vier HDMI-poorten, waarvan er twee overweg kunnen met 4k/144Hz-signalen en twee beperkt zijn tot 4k/60Hz. Alleen is de (e-)arc-functie ditmaal ondergebracht in een van de twee snellere HDMI-poorten, waardoor je er één moet inleveren als je een aparte soundbar aansluit via HDMI. Ook heeft de C76 geen koptelefoonuitgang; wil je een hoofdtelefoon gebruiken, dan moet je die koppelen via bluetooth. Verder beschikt het toestel over één USB 3.0-poort en aansluitingen voor antenne of kabel, satelliet, AV-minijack en lan. Wifi is ook aan boord, evenals ondersteuning voor Chromecast en Apple Airplay.

Smart-tv, gamefuncties en geluid

(In) de doos

De TCL C765 wordt geleverd in een doos van ongebleekt karton. De tv is verpakt in een kunststof zak, met daaromheen piepschuim (polystyreen) dat niet biologisch afbreekbaar is. De verpakking bevat naast het scherm ook een afstandsbediening, een netsnoer en een poster met installatie-instructies. De handleiding is online beschikbaar.

De TCL 55C765 maakt gebruik van hetzelfde vlotte Android 12-smart-tv-systeem als de eerdergenoemde modellen. Daarbij is er ruim voorzien in opslagruimte voor onder meer apps; na initialisatie is er nog 47GB vrij. TCL vraagt je bij de eerste installatie in te loggen op je TCL-account (of er een aan te maken), maar deze stap kun je overslaan. Google TV is compleet met veel beschikbare apps, maar mocht je de smart-tv-functionaliteit niet willen gebruiken, dan is dat ook mogelijk. Ook de uitgebreide gamefuncties van de 55C765, met onder meer allm, vrr tot 144Hz en een overzichtelijk gamebarmenu, zijn volledig gelijk aan die van de TCL C85.

Met zijn 2.1-kanaalsgeluidssysteem valt de C76 precies tussen de wooferloze C80 en 2.1.2-kanaals-C85 in. Het nieuwe model mist dus de Atmos-speakers van de C85, maar heeft wel een subwoofer achterin, waar de C80 enkel stereospeakers heeft. De speakers leveren een breed en ruimtelijk stereogeluid, maar zonder hoogte-effecten. De subwoofer biedt voldoende basgeluid. In het lage middenbereik missen de speakers wel wat punch, waardoor stemgeluid en muziek schel kunnen klinken.

Paneel en beeldkwaliteit

De QD-miniledtelevisie gebruikt een VA-paneel en dat levert prima zwartwaarden op voor lcd-begrippen. De C76 heeft echter niet het best ontspiegelde scherm; hierin lijkt het toestel sterk op de C80. In een verlichte ruimte zijn vooral in donkere delen van het beeld duidelijke, storende reflecties zichtbaar. Ook de kijkhoeken zijn net zo krap als bij de C80. Wanneer je iets van het midden af beweegt of van de bank opstaat, zie je contrast en verzadiging snel afnemen en verschijnen snel blauwige ‘halo’s’ rond lichte beeldelementen tegen een donkere achtergrond.

TCL C765 kijkhoekTCL C765 kijkhoek

Als miniled-tv beschikt de C76 over full array local dimming om het contrast te verbeteren. Het aantal dimbare zones ligt tussen die van de C80 en C85 in. Op ons geteste 55”-model telden we er 36 bij 20, 720 in totaal. Daarbij beschikt het toestel over dezelfde beeldprocessor en algoritmes als de C85, wat betekent dat de localdimmingfunctie fijne prestaties levert. De C76 weet blooming aardig te smoren, maar helemaal onzichtbaar zijn halo’s niet, zeker niet als je in het donker kijkt. De duurdere C85, die overigens pas vanaf 65” te koop is, heeft met zijn grotere aantal dimbare zones een streepje voor.

LD-zones C80 LD-zones C76 LD-zones C85
50" 336 N.v.t. N.v.t.
55" 384 720 N.v.t.
65" 512 1008 1344
75" 640 1248 2160
85" 880 1536 2304
98" 1340 1536 2160

Voor een miniledmiddenklasser is de 55C765 in alle gevallen helder genoeg, al gaan de topmodellen van TCL, Samsung en Sony nog een stapje verder. TCL heeft aangekondigd dat het een Filmmakermodus zal toevoegen aan (een aantal van) zijn 2025-modellen, maar daar kwam de C76 nog wat te vroeg voor. Dat blijkt in dit geval echt een gemis. Zonder verdere kalibratie ogen sdr-beelden in de Filmmodus iets te geel en hdr-beelden juist wat te blauw. De grijs- en kleurafwijkingen vallen bij sdr-materiaal nog mee, maar bij hdr-materiaal overschrijden ze ruim de zichtbaarheidsgrens van 9ΔE ITP heen.

Meetapparatuur

We hebben de beeldkwaliteit van de tv's gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter, Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een INNO3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart.

Zoals we van TCL gewend zijn, ondersteunt ook de C76 alle relevante hdr-formaten: HLG, HDR10, HDR10+ en Dolby Vision. Dit miniledmodel levert genoeg piekhelderheid voor een indrukwekkende kijkervaring. HDR10-materiaal wordt wel iets te helder weergegeven, wat we in ons geval grotendeels konden opvangen door hdr-tonemapping op de laagste stand te zetten. HDR10+-materiaal wordt standaard juist te donker weergegeven, wat ten koste gaat van donkere details. Bij Dolby Vision-beelden kun je kiezen uit Dolby Vision Helder, Donker en IQ. In een verlichte kijkruimte kies je het best voor Helder. Bij die stand gooit TCL de bewegingsopties maximaal open; dit schroeven we met pakweg de helft terug om beeldfouten de kop in te drukken. Voor Xbox-gamers ondersteunt de tv ook Dolby Vision Game, waarbij ook ditmaal de localdimmingfunctie gewoon beschikbaar is. In dat geval zet je local dimming wel het best op standje laag, anders loopt de inputlag op. De inputlag is standaard overigens prima, ook voor snelle actiegames.

In onderstaande grafieken vind je al onze meetresultaten van de TCL 55C765. De tv wordt steeds aangeduid met een rode balk. Andere recente miniledtelevisies zijn in het turquoise weergegeven, zodat je ze eenvoudig kunt vergelijken.

Inputlag

  • Inputlag 1080p120 - Gamemodus
  • Inputlag 1080p144 - Gamemodus
  • Inputlag 1080p60 - Gamemodus
  • Inputlag 2160p60 - Gamemodus
Inputlag 1080p - Gamemodus 120Hz
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Sony Bravia 8 65" OLED
4,3
Philips 809 65" OLED
4,3
Philips 909 55" OLED
4,5
Philips 808 55" OLED
4,5
Samsung S90C 55" QD-OLED
4,6
LG C3 55" OLED
4,6
Philips 908 65" OLED
4,6
Samsung S95D 55" QD-OLED
4,7
Panasonic Z95A 65" OLED
4,8
LG G4 65" OLED
4,8
LG C4 65" OLED
4,8
Panasonic Z90A 55" OLED
4,9
LG G3 65" OLED
4,9
LG B4 48" OLED
5,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
5,0
Samsung QN90C 55" LCD
5,0
TCL C85 65" LCD
5,1
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
5,1
TCL C65 55" LCD
5,1
Hisense U7NQ 55" LCD
5,3
Hisense U8NQ 65" LCD
5,3
TCL C65 Pro 65" LCD
5,4
TCL C80 50" LCD
5,4
Panasonic LZW2004 55" OLED
5,7
Panasonic MZW2004 65" OLED
5,8
Sony X85L 55" LCD
6,0
TCL C76 55" LCD
6,1
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
6,3
TCL C84 65" LCD
6,3
Philips 959 65" OLED
6,5
Philips 807 55" OLED
6,5
Panasonic W93A 50" LCD
6,9
Panasonic W95A 55" LCD
7,2
Sony A80L 55" OLED
8,2
Sony A95L 65" QD-OLED
8,2
Sony A80K 55" OLED
8,3
Sony A90K 42" OLED
8,4
Sony Bravia 7 65" LCD
8,5
Sony Bravia 9 75" LCD
8,6
Samsung QN90D 55" LCD
9,1
Sony X95L 65" LCD
9,7
Inputlag 1080p - Gamemodus 144Hz
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Panasonic Z95A 65" OLED
5
Panasonic Z90A 55" OLED
5
Hisense U8NQ 65" LCD
5
Hisense U7NQ 55" LCD
5
Panasonic W93A 50" LCD
5
TCL C76 55" LCD
6
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
6
Panasonic W95A 55" LCD
7
Samsung QN90D 55" LCD
9
Philips 909 55" OLED
13
Inputlag 1080p - Gamemodus
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
LG G3 65" OLED
9,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
9,0
LG C3 55" OLED
9,0
Samsung QN90C 55" LCD
9,0
Panasonic MZW2004 65" OLED
9,2
Samsung S90C 55" QD-OLED
9,3
Samsung S95D 55" QD-OLED
9,3
Panasonic LZW2004 55" OLED
9,4
Samsung QN90D 55" LCD
9,5
TCL C65 Pro 65" LCD
9,8
TCL C65 55" LCD
9,8
TCL C76 55" LCD
11,9
TCL C84 65" LCD
12,1
Philips 809 65" OLED
12,4
Sony Bravia 8 65" OLED
12,5
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
12,5
Philips 909 55" OLED
12,6
Philips 808 55" OLED
12,6
Philips 908 65" OLED
12,6
Panasonic Z95A 65" OLED
12,7
Panasonic Z90A 55" OLED
12,7
Panasonic W95A 55" LCD
13,0
Hisense U8NQ 65" LCD
13,0
LG G4 65" OLED
13,0
LG C4 65" OLED
13,0
TCL C80 50" LCD
13,1
Hisense U7NQ 55" LCD
13,1
Panasonic W93A 50" LCD
13,2
LG B4 48" OLED
13,2
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
13,6
Sony X85L 55" LCD
14,4
TCL C85 65" LCD
14,6
Philips 959 65" OLED
14,7
Philips 807 55" OLED
15,2
Sony A95L 65" QD-OLED
16,3
Sony A90K 42" OLED
16,7
Sony A80L 55" OLED
16,7
Sony A80K 55" OLED
16,7
Sony Bravia 9 75" LCD
16,9
Sony Bravia 7 65" LCD
17,0
Sony X95L 65" LCD
17,5
Inputlag 2160p - Gamemodus
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Panasonic LZW2004 55" OLED
8,6
Samsung S95C 55" QD-OLED
9,0
LG C3 55" OLED
9,0
Samsung QN90C 55" LCD
9,0
LG G3 65" OLED
9,1
Panasonic MZW2004 65" OLED
9,2
Samsung S95D 55" QD-OLED
9,2
Samsung S90C 55" QD-OLED
9,3
TCL C65 55" LCD
9,8
TCL C65 Pro 65" LCD
9,9
Samsung QN90D 55" LCD
10,1
TCL C76 55" LCD
12,0
TCL C84 65" LCD
12,1
Sony Bravia 8 65" OLED
12,4
Philips 809 65" OLED
12,4
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
12,5
Philips 909 55" OLED
12,6
Philips 808 55" OLED
12,6
Philips 908 65" OLED
12,6
Panasonic Z95A 65" OLED
12,7
Panasonic Z90A 55" OLED
12,7
Hisense U8NQ 65" LCD
13,0
LG G4 65" OLED
13,0
LG C4 65" OLED
13,0
Hisense U7NQ 55" LCD
13,1
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
13,2
TCL C80 50" LCD
13,2
Panasonic W93A 50" LCD
13,2
LG B4 48" OLED
13,2
Panasonic W95A 55" LCD
13,6
Philips 959 65" OLED
14,7
TCL C85 65" LCD
14,7
Sony X85L 55" LCD
15,0
Philips 807 55" OLED
15,2
Sony A80K 55" OLED
16,1
Sony A90K 42" OLED
16,3
Sony A80L 55" OLED
16,3
Sony A95L 65" QD-OLED
16,3
Sony X95L 65" LCD
17,1
Sony Bravia 7 65" LCD
18,6
Sony Bravia 9 75" LCD
18,6

Energiegebruik

  • Checkerboard Filmmodus - 120cd/m²
  • 10-minutentest Filmmodus - 120cd/m²
  • Checkerboard Filmmodus - 250cd/m²
  • 10-minutentest Filmmodus - 250cd/m²
Filmmodus Checkerboard 120cd/m²
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Samsung QN90D 55" LCD
34,5
TCL C65 55" LCD
40,8
TCL C65 Pro 65" LCD
45,6
Sony X85L 55" LCD
49,3
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
50,6
Hisense U7NQ 55" LCD
53,3
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
53,5
Samsung QN90C 55" LCD
54,0
TCL C84 65" LCD
57,3
LG B4 48" OLED
59,7
TCL C76 55" LCD
61,6
TCL C80 50" LCD
62,7
Panasonic W93A 50" LCD
62,7
Philips 908 65" OLED
64,2
Sony A80L 55" OLED
66,1
Panasonic W95A 55" LCD
69,5
Panasonic Z90A 55" OLED
69,9
TCL C85 65" LCD
70,9
Panasonic MZW2004 65" OLED
71,4
Hisense U8NQ 65" LCD
75,4
Sony Bravia 7 65" LCD
76,5
Sony Bravia 9 75" LCD
81,0
LG G4 65" OLED
82,8
LG C4 65" OLED
84,8
Philips 808 55" OLED
88,3
Philips 909 55" OLED
92,1
Sony Bravia 8 65" OLED
93,6
Samsung S95D 55" QD-OLED
97,5
Philips 809 65" OLED
100,4
Panasonic Z95A 65" OLED
111,0
Sony X95L 65" LCD
113,4
Philips 959 65" OLED
114,6
Sony A95L 65" QD-OLED
115,1
Filmmodus 120cd/m² 10-minutentest
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Samsung QN90D 55" LCD
35,4
LG B4 48" OLED
39,5
TCL C65 55" LCD
42,0
TCL C65 Pro 65" LCD
46,3
Sony X85L 55" LCD
50,2
Panasonic Z90A 55" OLED
50,9
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
51,0
Samsung QN90C 55" LCD
52,9
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
54,7
Hisense U7NQ 55" LCD
55,0
LG C3 55" OLED
55,2
TCL C84 65" LCD
58,4
LG G4 65" OLED
58,4
Philips 808 55" OLED
58,7
LG G3 65" OLED
59,2
Panasonic MZW2004 65" OLED
61,2
LG C4 65" OLED
61,2
TCL C76 55" LCD
62,2
Samsung S95D 55" QD-OLED
63,1
Samsung S90C 55" QD-OLED
63,2
Panasonic W93A 50" LCD
63,9
TCL C80 50" LCD
64,1
Philips 909 55" OLED
66,2
Philips 809 65" OLED
66,5
Samsung S95C 55" QD-OLED
66,8
Sony Bravia 8 65" OLED
67,7
Sony A80L 55" OLED
68,0
Panasonic W95A 55" LCD
70,6
Sony Bravia 7 65" LCD
71,3
Sony A95L 65" QD-OLED
71,5
Sony Bravia 9 75" LCD
73,1
TCL C85 65" LCD
76,7
Panasonic Z95A 65" OLED
77,9
Hisense U8NQ 65" LCD
81,2
Philips 908 65" OLED
87,0
Philips 959 65" OLED
96,4
Sony X95L 65" LCD
115,8
Filmmodus Checkerboard 250cd/m²
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Samsung QN90D 55" LCD
62,2
Sony X85L 55" LCD
69,2
Samsung QN90C 55" LCD
71,6
TCL C65 55" LCD
74,1
TCL C65 Pro 65" LCD
74,8
Hisense U7NQ 55" LCD
76,9
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
80,6
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
81,2
TCL C84 65" LCD
81,5
Philips 908 65" OLED
86,8
Sony A80L 55" OLED
87,5
TCL C85 65" LCD
92,8
Panasonic MZW2004 65" OLED
94,8
TCL C76 55" LCD
95,0
TCL C80 50" LCD
96,3
Panasonic W93A 50" LCD
96,3
Sony Bravia 7 65" LCD
97,7
Panasonic W95A 55" LCD
104,9
LG B4 48" OLED
108,3
Sony Bravia 9 75" LCD
113,7
Panasonic Z90A 55" OLED
119,4
Hisense U8NQ 65" LCD
120,0
LG G4 65" OLED
123,2
LG C4 65" OLED
144,1
Sony Bravia 8 65" OLED
144,8
Philips 808 55" OLED
148,7
Samsung S95D 55" QD-OLED
150,0
Philips 909 55" OLED
151,3
Philips 959 65" OLED
162,2
Philips 809 65" OLED
167,4
Sony X95L 65" LCD
175,5
Panasonic Z95A 65" OLED
175,8
Sony A95L 65" QD-OLED
195,3
Filmmodus 250cd/m² 10-minutentest
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
LG B4 48" OLED
54,7
Samsung QN90C 55" LCD
66,4
Panasonic Z90A 55" OLED
68,5
Samsung QN90D 55" LCD
69,6
Sony X85L 55" LCD
71,1
TCL C65 55" LCD
74,7
LG C3 55" OLED
75,6
LG G4 65" OLED
75,6
TCL C65 Pro 65" LCD
77,5
Hisense U7NQ 55" LCD
77,6
Samsung S95D 55" QD-OLED
78,2
LG C4 65" OLED
79,6
LG G3 65" OLED
80,4
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
81,9
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
81,9
TCL C84 65" LCD
82,5
Samsung S90C 55" QD-OLED
83,1
Panasonic MZW2004 65" OLED
83,4
Samsung S95C 55" QD-OLED
84,6
Philips 808 55" OLED
84,7
Sony Bravia 8 65" OLED
85,9
TCL C85 65" LCD
86,3
Sony A80L 55" OLED
89,7
Sony A95L 65" QD-OLED
90,8
Philips 909 55" OLED
92,2
Sony Bravia 7 65" LCD
94,1
TCL C76 55" LCD
96,4
Panasonic W93A 50" LCD
97,1
TCL C80 50" LCD
97,9
Sony Bravia 9 75" LCD
98,5
Panasonic W95A 55" LCD
105,9
Panasonic Z95A 65" OLED
108,4
Philips 809 65" OLED
121,8
Philips 959 65" OLED
122,5
Hisense U8NQ 65" LCD
126,3
Philips 908 65" OLED
141,1
Sony X95L 65" LCD
178,1

Sdr: helderheid, grijs- en kleurweergave

  • Max. helderheid Filmmodus
  • Gem. grijsafwijking
  • Gem. kleurafwijking
  • Gem. gedetailleerde-kleurafwijking
  • ANSI-contrast
Geoptimaliseerde helderheid Filmmodus
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
TCL C84 65" LCD
1.069,47
Sony Bravia 9 75" LCD
738,04
Samsung S90C 55" QD-OLED
460,30
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
456,78
Sony X85L 55" LCD
444,40
Sony X95L 65" LCD
444,40
Hisense U8NQ 65" LCD
430,82
TCL C76 55" LCD
418,10
Samsung S95C 55" QD-OLED
414,30
LG G3 65" OLED
392,90
Sony A80L 55" OLED
381,60
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
361,45
Philips 809 65" OLED
354,69
LG G4 65" OLED
341,73
Philips 908 65" OLED
322,83
Sony A90K 42" OLED
316,50
Panasonic MZW2004 65" OLED
302,52
Samsung QN90C 55" LCD
299,00
LG C4 65" OLED
273,96
LG C3 55" OLED
268,90
Samsung QN90D 55" LCD
264,51
Samsung S95D 55" QD-OLED
255,74
TCL C65 Pro 65" LCD
246,00
Hisense U7NQ 55" LCD
239,89
Sony A95L 65" QD-OLED
234,00
Sony A80K 55" OLED
229,60
Sony Bravia 8 65" OLED
226,18
Philips 909 55" OLED
224,84
TCL C65 55" LCD
221,67
LG B4 48" OLED
219,49
Philips 959 65" OLED
216,30
Sony Bravia 7 65" LCD
209,04
Panasonic LZW2004 55" OLED
197,80
Philips 807 55" OLED
187,60
Panasonic Z95A 65" OLED
184,33
Panasonic Z90A 55" OLED
180,77
TCL C85 65" LCD
178,10
Panasonic W93A 50" LCD
174,40
TCL C80 50" LCD
165,83
Philips 808 55" OLED
143,58
Panasonic W95A 55" LCD
103,17
Gemiddelde grijsafwijking
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
LG G4 65" OLED
0,69
Panasonic LZW2004 55" OLED
0,90
LG G3 65" OLED
0,90
LG C3 55" OLED
1,00
Philips 809 65" OLED
1,02
LG B4 48" OLED
1,10
LG C4 65" OLED
1,10
Panasonic MZW2004 65" OLED
1,15
Philips 908 65" OLED
1,21
TCL C80 50" LCD
1,30
Samsung S95C 55" QD-OLED
1,30
Sony X85L 55" LCD
1,50
Samsung S95D 55" QD-OLED
1,57
TCL C65 55" LCD
1,67
Philips 959 65" OLED
1,70
Sony X95L 65" LCD
1,70
Philips 808 55" OLED
1,71
Panasonic Z95A 65" OLED
1,79
Philips 807 55" OLED
1,90
Panasonic Z90A 55" OLED
1,96
Samsung S90C 55" QD-OLED
2,00
Samsung QN90C 55" LCD
2,00
Sony Bravia 7 65" LCD
2,06
Philips 909 55" OLED
2,07
TCL C85 65" LCD
2,30
Sony A95L 65" QD-OLED
2,40
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
2,70
Sony Bravia 9 75" LCD
2,90
Panasonic W93A 50" LCD
3,10
TCL C76 55" LCD
3,10
Sony Bravia 8 65" OLED
3,22
TCL C84 65" LCD
3,39
Sony A90K 42" OLED
3,40
Sony A80L 55" OLED
3,80
Sony A80K 55" OLED
3,90
Samsung QN90D 55" LCD
3,97
TCL C65 Pro 65" LCD
4,10
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
4,26
Hisense U8NQ 65" LCD
4,39
Hisense U7NQ 55" LCD
4,50
Panasonic W95A 55" LCD
5,58
Gemiddelde kleurafwijking
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Philips 807 55" OLED
0,80
Panasonic MZW2004 65" OLED
0,88
Panasonic LZW2004 55" OLED
0,90
LG G3 65" OLED
1,00
Philips 908 65" OLED
1,04
Philips 909 55" OLED
1,05
LG G4 65" OLED
1,08
Samsung S95C 55" QD-OLED
1,10
LG C3 55" OLED
1,10
Samsung S90C 55" QD-OLED
1,20
Philips 808 55" OLED
1,20
LG C4 65" OLED
1,21
Panasonic Z95A 65" OLED
1,27
Samsung S95D 55" QD-OLED
1,30
Sony A80K 55" OLED
1,40
LG B4 48" OLED
1,50
Philips 959 65" OLED
1,71
TCL C80 50" LCD
1,78
Sony A80L 55" OLED
1,90
Sony Bravia 7 65" LCD
1,97
Sony X95L 65" LCD
2,00
Panasonic Z90A 55" OLED
2,03
TCL C85 65" LCD
2,11
Philips 809 65" OLED
2,12
Sony Bravia 9 75" LCD
2,18
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
2,25
Samsung QN90C 55" LCD
2,31
Panasonic W93A 50" LCD
2,44
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
2,51
Samsung QN90D 55" LCD
2,55
TCL C76 55" LCD
2,60
TCL C65 55" LCD
2,69
Sony A90K 42" OLED
2,70
Sony A95L 65" QD-OLED
2,76
Hisense U7NQ 55" LCD
2,77
Sony X85L 55" LCD
3,00
Hisense U8NQ 65" LCD
3,06
TCL C84 65" LCD
3,07
TCL C65 Pro 65" LCD
3,13
Panasonic W95A 55" LCD
3,63
Sony Bravia 8 65" OLED
3,65
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Panasonic LZW2004 55" OLED
0,80
LG G4 65" OLED
0,87
LG G3 65" OLED
0,90
Samsung S95C 55" QD-OLED
0,90
LG C3 55" OLED
0,90
Philips 908 65" OLED
0,94
Panasonic MZW2004 65" OLED
0,98
LG C4 65" OLED
1,00
Philips 809 65" OLED
1,14
Philips 807 55" OLED
1,30
Philips 959 65" OLED
1,35
Philips 808 55" OLED
1,36
Samsung S95D 55" QD-OLED
1,39
Panasonic Z95A 65" OLED
1,42
TCL C80 50" LCD
1,43
Sony A95L 65" QD-OLED
1,50
LG B4 48" OLED
1,52
Samsung S90C 55" QD-OLED
1,70
Sony X85L 55" LCD
1,80
Panasonic Z90A 55" OLED
1,85
TCL C85 65" LCD
1,94
Philips 909 55" OLED
2,06
Sony Bravia 9 75" LCD
2,11
TCL C65 55" LCD
2,12
TCL C84 65" LCD
2,30
Samsung QN90D 55" LCD
2,37
TCL C65 Pro 65" LCD
2,40
Sony Bravia 7 65" LCD
2,44
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
2,44
Sony A80K 55" OLED
2,50
Samsung QN90C 55" LCD
2,50
Sony Bravia 8 65" OLED
2,68
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
2,71
Sony A90K 42" OLED
3,00
Sony A80L 55" OLED
3,00
TCL C76 55" LCD
3,20
Sony X95L 65" LCD
3,20
Panasonic W93A 50" LCD
3,40
Hisense U7NQ 55" LCD
3,61
Hisense U8NQ 65" LCD
3,69
Panasonic W95A 55" LCD
5,02
ANSI Contrast
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
Sony Bravia 9 75" LCD
7100:1
TCL C84 65" LCD
5233:1
TCL C65 Pro 65" LCD
5031:1
Hisense U7NQ 55" LCD
4611:1
TCL C76 55" LCD
4572:1
Hisense U8NQ 65" LCD
4311:1
Panasonic W93A 50" LCD
4257:1
Samsung QN90D 55" LCD
4193:1
TCL C80 50" LCD
4158:1
Sony X85L 55" LCD
3999:1
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
3894:1
TCL C65 55" LCD
3688:1
Sony X95L 65" LCD
2197:1
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
1249:1
Panasonic W95A 55" LCD
1241:1

Hdr: maximale helderheid

  • Max. helderheid hdr full screen
  • Max. helderheid hdr 5% window
Max. helderheid hdr full screen
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
TCL C84 65" LCD
896,63
Sony Bravia 9 75" LCD
841,81
TCL C85 65" LCD
794,32
TCL C76 55" LCD
770,79
Samsung QN90C 55" LCD
729,00
Hisense U7NQ 55" LCD
658,22
Sony X95L 65" LCD
644,19
Samsung QN90D 55" LCD
641,05
Sony Bravia 7 65" LCD
639,62
Panasonic W95A 55" LCD
611,11
Hisense U8NQ 65" LCD
592,46
Sony X85L 55" LCD
552,04
TCL C65 Pro 65" LCD
520,24
TCL C80 50" LCD
469,83
Panasonic W93A 50" LCD
466,77
TCL C65 55" LCD
443,65
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
421,21
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
416,45
Samsung S95D 55" QD-OLED
304,24
Sony A95L 65" QD-OLED
278,97
Samsung S95C 55" QD-OLED
251,81
Philips 959 65" OLED
243,68
LG G4 65" OLED
243,17
Philips 909 55" OLED
233,04
Philips 908 65" OLED
225,20
Panasonic MZW2004 65" OLED
216,42
LG G3 65" OLED
207,38
Samsung S90C 55" QD-OLED
205,24
LG C4 65" OLED
203,88
Panasonic Z95A 65" OLED
199,71
Philips 807 55" OLED
184,51
Philips 809 65" OLED
182,62
Panasonic Z90A 55" OLED
177,36
Philips 808 55" OLED
173,29
Panasonic LZW2004 55" OLED
168,90
LG C3 55" OLED
160,20
Sony A80K 55" OLED
160,00
Sony Bravia 8 65" OLED
154,99
Sony A80L 55" OLED
138,34
Sony A90K 42" OLED
128,15
LG B4 48" OLED
128,03
Max. helderheid hdr 5% window
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Sony Bravia 9 75" LCD
2.795,97
Samsung QN90C 55" LCD
2.145,00
Hisense U8NQ 65" LCD
2.058,09
Samsung QN90D 55" LCD
2.052,74
Sony Bravia 7 65" LCD
1.704,71
TCL C84 65" LCD
1.589,18
Samsung S95D 55" QD-OLED
1.576,76
TCL C85 65" LCD
1.553,15
Sony X95L 65" LCD
1.529,82
Panasonic Z95A 65" OLED
1.491,73
LG G4 65" OLED
1.460,84
Sony A95L 65" QD-OLED
1.448,43
Panasonic MZW2004 65" OLED
1.441,95
Philips 909 55" OLED
1.393,96
Philips 959 65" OLED
1.379,45
LG G3 65" OLED
1.349,09
Samsung S95C 55" QD-OLED
1.242,22
TCL C76 55" LCD
1.147,67
LG C4 65" OLED
1.056,36
Panasonic W95A 55" LCD
1.043,63
Philips 908 65" OLED
1.025,16
Panasonic Z90A 55" OLED
965,16
Panasonic LZW2004 55" OLED
962,16
Samsung S90C 55" QD-OLED
960,04
Philips 809 65" OLED
942,82
LG C3 55" OLED
815,00
Philips 808 55" OLED
769,07
Sony Bravia 8 65" OLED
747,15
Philips 807 55" OLED
743,44
Sony X85L 55" LCD
718,50
Hisense U7NQ 55" LCD
715,04
Sony A80K 55" OLED
712,00
Sony A80L 55" OLED
672,41
Sony A90K 42" OLED
663,13
LG B4 48" OLED
654,04
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
602,53
Panasonic W93A 50" LCD
466,69
TCL C65 55" LCD
463,35
TCL C80 50" LCD
455,66
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
416,11
TCL C65 Pro 65" LCD
382,69

Hdr: grijs- en kleurweergave

  • Gem. grijsafwijking zonder luminantie
  • Gem. gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
LG G4 65" OLED
0,67
LG C4 65" OLED
1,56
Philips 908 65" OLED
1,61
Samsung S95D 55" QD-OLED
1,73
Panasonic Z95A 65" OLED
2,04
TCL C80 50" LCD
2,06
Panasonic Z90A 55" OLED
2,19
Philips 808 55" OLED
2,26
Panasonic MZW2004 65" OLED
2,47
Panasonic LZW2004 55" OLED
2,80
TCL C85 65" LCD
2,86
Philips 807 55" OLED
2,96
LG B4 48" OLED
3,09
Philips 809 65" OLED
3,10
Sony Bravia 8 65" OLED
3,14
Sony A95L 65" QD-OLED
3,29
Philips 909 55" OLED
3,30
Sony A90K 42" OLED
3,54
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
3,78
Sony Bravia 7 65" LCD
4,02
TCL C65 Pro 65" LCD
4,25
LG G3 65" OLED
4,38
Panasonic W93A 50" LCD
4,50
Sony A80K 55" OLED
4,51
Hisense U8NQ 65" LCD
4,59
Philips 959 65" OLED
4,60
Samsung S90C 55" QD-OLED
4,60
Samsung QN90D 55" LCD
4,78
Samsung S95C 55" QD-OLED
4,84
Sony X95L 65" LCD
5,42
TCL C65 55" LCD
5,44
Samsung QN90C 55" LCD
5,55
Panasonic W95A 55" LCD
5,61
Sony A80L 55" OLED
5,89
TCL C84 65" LCD
6,36
LG C3 55" OLED
6,68
Hisense U7NQ 55" LCD
8,17
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
8,23
Sony X85L 55" LCD
8,91
Sony Bravia 9 75" LCD
10,12
TCL C76 55" LCD
12,02
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
TCL A300 Pro Nxtframe 55" LCD
1,75
Philips 808 55" OLED
2,26
Philips 909 55" OLED
2,36
LG C4 65" OLED
2,51
Philips 807 55" OLED
2,58
Panasonic LZW2004 55" OLED
2,70
LG C3 55" OLED
2,78
Philips 809 65" OLED
3,06
LG G3 65" OLED
3,09
LG G4 65" OLED
3,17
Samsung S95C 55" QD-OLED
3,21
Sony A90K 42" OLED
3,38
Samsung S90C 55" QD-OLED
3,52
Philips 959 65" OLED
3,73
Sony A95L 65" QD-OLED
3,89
Sony Bravia 8 65" OLED
4,34
TCL C80 50" LCD
4,36
Panasonic MZW2004 65" OLED
5,07
Panasonic Z90A 55" OLED
5,20
LG B4 48" OLED
5,31
Sony A80K 55" OLED
5,33
TCL C85 65" LCD
5,39
Panasonic Z95A 65" OLED
5,40
Samsung QN90D 55" LCD
5,59
Panasonic W93A 50" LCD
5,94
Panasonic W95A 55" LCD
6,08
TCL C65 Pro 65" LCD
6,23
Sony A80L 55" OLED
6,30
Sony X95L 65" LCD
6,44
Hisense U8NQ 65" LCD
6,67
Philips The Xtra PML9008 55" LCD
6,89
Samsung S95D 55" QD-OLED
6,92
TCL C65 55" LCD
6,94
Sony X85L 55" LCD
7,01
TCL C84 65" LCD
7,60
Samsung QN90C 55" LCD
8,08
Hisense U7NQ 55" LCD
10,56
Sony Bravia 9 75" LCD
11,23
TCL C76 55" LCD
14,08
Sony Bravia 7 65" LCD
14,09
Philips 908 65" OLED
33,04

Conclusie

Voor de juiste prijs is de TCL 55C765 een interessante midrangeminiled-tv. De tv is helder genoeg voor een indrukwekkende hdr-kijkervaring, al gaan de echte miniledtopmodellen nog een stapje verder. Met zijn 720 dimbare zones en VA-paneel biedt het toestel mooie contrasten en overtuigende zwartwaarden voor een lcd-televisie, en bovendien heeft het in de praktijk weinig last van blooming. Dankzij zijn uitgebreide gamefuncties is het een aantrekkelijk model voor wie graag gamet. Wel moet je in dit geval de tweede 144Hz-HDMI-poort opgeven als je de arc-functie gebruikt.

De tv heeft helaas zeer krappe kijkhoeken, waardoor we deze niet kunnen aanraden als gezinstelevisie. Ook had de hdr-kleurweergave uit de doos een stuk nauwkeuriger gemogen en stoorden we ons aan de opvallende reflecties. De ingebouwde 2.1-speakers leveren een krachtig en ruimtelijk geluid, maar laten stemmen en muziek soms wat schel klinken. Op het moment van schrijven kost de tv 1199 euro en dat vinden we echt te veel. De ruim 1050 euro kostende Samsung 55QN90D presteert vrij vergelijkbaar, maar geeft de hdr-highlights aanzienlijk helderder weer. Mocht de prijs weer richting de 700 à 900 euro zakken, dan is de TCL 55C765 echter een prima koop.

Pluspunten

Minpunten

Getest

TCL 55C765 Titanium

Prijs bij publicatie: € 1.199,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (10)

Lees meer

TCL C765 / C71N / C79N

vanaf € 1.523,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Mooie miniled-tv pakt de hdr-kroon

10 jul 2025

Mooie miniled-tv pakt de hdr-kroon

TCL C8K Review

112
Jaaroverzicht televisies en monitors

24 dec 2024

Jaaroverzicht televisies en monitors

Meer oledmonitors en megagrote miniled-tv's

111
Kunst met een kleine kijkhoek

18 dec 2024

Kunst met een kleine kijkhoek

TCL A300 Pro Nxtframe-tv Review

29
Zachte prijs, prima prestaties

5 dec 2024

Zachte prijs, prima prestaties

Hisense U7NQ- en U8NQ-tv Review

41
TCL 55C765 Titanium Review Productreview door The_Dissbeleaver 23
+2 4 van 5 sterren
Is duurder ook beter?

25 nov 2024

Is duurder ook beter?

Panasonic W95A- en W93A-tv Review

27
Lust voor oog en oor

10 aug 2024

Lust voor oog en oor

Sony Bravia 9-miniled-tv Review

118
Meer dan een prijsvechter

10 jul 2024

Meer dan een prijsvechter

TCL C80- en C85-miniled-tv Review

105
Subtopper met haken en ogen

25 jun 2024

Subtopper met haken en ogen

Sony Bravia 7-miniled-tv Review

70
De ondraaglijke lichtheid van 115"

28 mei 2024

De ondraaglijke lichtheid van 115"

TCL 115X955 Max-tv Hands-on

134
(Vreemd genoeg) amper te koop

31 okt 2023

(Vreemd genoeg) amper te koop

TCL C645- en C745-tv Review

75
TCL presenteert nieuwe tv-topmodellen met sqd- en rgb-minileds
TCL presenteert nieuwe tv-topmodellen met sqd- en rgb-minileds Nieuws van 31 maart 2026
Meer producten en artikelen
Televisies TCL

Reacties (24)

-Moderatie-faq
24
23
8
0
0
12
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
knokki 15 januari 2025 10:03
"Mocht de prijs weer richting de 700 à 900 euro zakken, dan is de TCL 55C765 echter een prima koop."
Nogal een marge. Als-ie voor 900 een prima koop is, dan begrijp ik goed dat-ie voor 700 ook een prima koop is. Omgekeerd wordt het een moeilijker verhaal.
bugcyber @knokki15 januari 2025 10:27
TCL 55C765Prijs bij publicatie: € 1.199,-
Vanaf € 749,- ?

https://www.mediamarkt.be...t%20feed&utm_term=2145105

toen zag ik dat ik het land eerst op Nederland moest zetten daar is deze inderdaad nog zeer duur...
Tjona100 @bugcyber15 januari 2025 10:44
Hij was hier in Nederland voor € 699,- enkele weken te koop, voor en tijdens de black friday sale van afgelopen jaar. Ik had er toen een aangeschaft voor die prijs
bapemania @knokki15 januari 2025 10:19
Tja, rare woordkeuze in die zin inderdaad. Ik had er van gemaakt:

"Mocht de prijs weer onder de 900 euro zakken, dan is de TCL 55C765 echter een prima koop."
bakhuisdennis 15 januari 2025 10:57
Als ik zo kijk naar de meetresultaten zie ik dat OLED veel kleur-echter is maar regulier LED meer contrast en helderheid heeft.

Ik vraag me af welke parameters nou een beter beeld geven. Wij hebben een LG Oled TV en deze geeft een prachtig beeld, vooral met donkere kleuren dus ik denk daar de kleur-echt-heid te zien. Ik weet niet of ik het contrast goed met het oog kan beoordelen.

Maar waarom zou ik meer helderheid willen? Is dat handig voor overdag of heeft het meer voordelen?
bantoo @bakhuisdennis15 januari 2025 11:09
Handig voor overdag en in het algemeen als er veel licht in de ruimte is. Ook handig voor HDR weergave.
emeralda @bakhuisdennis15 januari 2025 13:01
HDR in gaming. Ik heb serieus zonsopgang gezien in games waarbij ik mijn ogen een beetje moest dichtknijpen. 1500-2000 nits is een beetje teveel van het goede
Roel1966 @bakhuisdennis15 januari 2025 19:43
Als ik zo kijk naar de meetresultaten zie ik dat OLED veel kleur-echter is maar regulier LED meer contrast en helderheid heeft.
Mijn ervaring met O-led is dat juist O-led een veel hoger contrast heeft, althans als ik mijn oude IPS monitor met mijn nieuwe O-led monitor vergelijk. Vooral wel doordat zwart ook echt zwart is en juist die kleur echtheid ook zorgt voor een naar mijn mening beter contrast. Dus ja, of dan die meetresultaten alles zeggend zijn zet ik soms wel eens mijn vraagtekens bij. Niet dat ik twijfel aan de meetresultaten van Tweakers maar wel hoe dit dan in de praktijk van invloed is. Het is b.v. bekend dan VA panels een hoog contrast bieden maar er daarnaast weer zovele nadelen aan zijn zoals kijkhoeken.
MPIU8686 15 januari 2025 10:25
De C76 beschikt weer over vier HDMI-poorten, waarvan er twee overweg kunnen met 4k/144Hz-signalen en twee beperkt zijn tot 4k/60Hz. Alleen is de (e-)arc-functie ditmaal ondergebracht in een van de twee snellere HDMI-poorten, waardoor je er één moet inleveren als je een aparte soundbar aansluit via HDMI.
Is zoiets niet op te lossen met een HDMI splitter ?

Zodat je toch nog een toestel op elks van de snelle 144Hz HDMI poorten kunt aansluiten.

of .. 2 toestellen op de splitter en vervolgens de splitter in één 144Hz HDMI poort .. :?


.

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 15 januari 2025 10:29]

PaulHelper @MPIU868615 januari 2025 12:30
Ja volgens mij wel alleen 4k144 Hz zal wel wat kosten.
Oke 120 Hz iig UGREEN HDMI 2.1 Switch 8K@60Hz HDMI Splitter 3 in 1 out HDMI Switch Support VRR & ALLM, Dolby Vision, Compatible with PS5, Xbox, Apple TV, DVD Player. https://amzn.eu/d/bjZGBiI
Voor 50 euro dus valt mee. Alleen als je echt veel apparaten precies op die hogere wil maar ik denk dat niet veel mensen dat nodig hebben.
Daarnaast vind ik het altijd een half argument dat earc 'moet' want 99% van de tijd zijn er wel meer opties zoals optisch/toslink. Al heb je dan soms net iets anders functionaliteit omdat je bijvoorbeeld je soundbar handmatig moet aanzetten.

[Reactie gewijzigd door PaulHelper op 15 januari 2025 12:31]

ricjuh 15 januari 2025 10:43
Android TV 12 was released on November 30, 2021
Een nieuwe TV uitbrengen met software die al meer dan 3 jaar oud is. :+
PaulHelper @ricjuh15 januari 2025 12:38
Dit is niet zo simpel als het klinkt. Sowieso is android tv 12 volgens mij gewoon nog supported. Daarnaast is zelfs de relatief nieuwe google CC w GTV nog met android 12. En die zou pas ergens komende maanden een update krijgen. Naar 13? Maar volgens artikelen meteen 14.
Voor mijn gevoel is android tv 13 nooit echt een ding geweest. Weet niet hoe dat precies zit maar anders zou de CC wGTV daar ook al lang geweest zijn.

Ik denk dus niet dat je kan wensen dat een tv maker hoger zit dan een product van de OS maker /google/alphabet.
Is het onhandig ja, maar zolang security updates er zijn die voor de CC HD tot 2027 zijn dan hebben ze tot die tijd om de updaten wat gewoon oke is.
m0ridin @ricjuh15 januari 2025 14:27
Android TV 13 is nooit uitgebracht en 14 is alleen beschikbaar op de google tv streamer dongles... Dus hier is TCL niet heel veel te verwijten imo.
MetalSonic 15 januari 2025 11:33
Waarom kan ik deze tv qua inputlag en energieverbruik niet vergelijken met de Q90T? Best veel mensen hebben die toen gekocht. Pak 'm beet vier jaar oud is dus al te oud? Bij GPU's zie ik dat niet zo :)
frissie 15 januari 2025 11:49
Mediamarkt heeft in voorbereiding op de btw dagen alle prijzen verhoogd.
Volgende week een behoorlijke prijsdaling ... marketing foefje.

Medewerker van de mediamarkt gaf aan te wachten met kopen tot btw dagen.
Dat zijn de "normale"prijzen weer van toepassing.
youridv1 @frissie15 januari 2025 11:55
Ik heb bij de mediamarkt tijdens de BTW-dagen nog nooit een product in de winkel gezien wat ik niet goedkoper kon krijgen via een andere webwinkel in de pricewatch.

Alleen jammer dat deze TV mediamarkt exclusive is. Wat mij betreft is de mediamarkt alleen maar goed om telefoons en televisies even in het echt te kunnen bekijken voordat ik ze online koop. Scheelde me met mijn LG C4 toch 350 euro.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 11:57]

Faabo 15 januari 2025 16:09
Dit model is ook verkrijgbaar bij concurrenten zie de c71n en de c79n.
Roel1966 15 januari 2025 19:49
Tja ik begrijp echt niet waarom fabrikanten VA panels gebruiken voor een vooral grotere tv want dan ga je er toch vanzelf vanuit dat er meerdere mensen naar zullen kijken. Bij pc-monitoren kan ik mij er nog iets bij voorstellen omdat daar veelal dan maar 1 persoon naar kijkt.

Vind het ook wel verwarrend worden met b.v. mini-led etc.. want ik dacht eerst dat het hier dan om een O-led tv ging. En ja ergens zou je toch ook voor die prijs wel een beetje mogen verwachten dat er een O-led panel in zit. Maar oke, valt mij ook wel op dat O-led tv's en monitoren behoorlijk schommelen qua prijs en b.v. mijn O-led pc monitor binnen nog geen 4 weken bijna 80 euro duurder geworden.
PsiTweaker 21 januari 2025 10:41
Afgezien van hoe goed of slecht de zelf tv is, in de 3de zin ben ik de logica al kwijt !

"De C76-serie, die eind vorig jaar verscheen, valt met zijn specificaties tussen de TCL C80- en C81/C85/C89-miniled-tv’s in."

Dus anders gezegd, met de specificaties van laag naar hoog :

C80 - C76 - C81 - C85 - C89

Tja, als 76 beter is dan de 80, maar toch slechter is als type 81, 85 en 89, dan snap ik het niet meer en verbaast het mij niets dat ( waarschijnlijk ) heel veel anderen ook de TCL-weg kwijt zijn. Want door zo'n type-nummering zal menig tv koper volledig verdwalen in het TCL tv bos.

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 21 januari 2025 10:50]

Rene1978 31 januari 2025 23:13
Ik kreeg gemengd advies en lees gemende review en testuitslagen. Ik wil een 55"TV onder de 1000e ter vervanging van mijn 10 jaat oude Samsung (40"1080P). Alles is dus mooier dan wat ik heb. In de winkel vind ik het echter lastig vergelijken omdat alle modellen niet naast elkaar staan. Wat zou het advies zijn bij deze 3 opties?

TCL 55" C765 voor 699,- Miniled
Samsung 55" QN86d 838,- Qled
LG 55" B42LA 899,- OLED

Mediamarkt zegt dat Oled sowieso altijd beter is en samsung beter dan TCL. TCL verkoper in Mediamarkt zegt natuurlijk dat TCL beter panelen heeft dan Samsung en dat samsung TCL panelen gebruikt, en dat TCL on par is met olde maar dan veel helderder in dit geval.

Alvast bedankt voor het meedenken ;)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.