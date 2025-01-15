Het Chinese TCL richt zich vooral op de markt voor QD-miniledtelevisies. Ook de nieuwe TCL 55C765 is een miniledmodel met quantumdotkristallen. De C76-serie, die eind vorig jaar verscheen, valt met zijn specificaties tussen de TCL C80- en C81/C85/C89-miniled-tv’s in. De TCL 50C805 ontving een half jaar geleden onze Great Value-award, terwijl de TCL 65C81B er met een Excellent-award vandoor ging. Dat belooft veel goeds voor de TCL C76-serie, maar wordt die belofte ook ingelost? Tijd voor een quicktest.
TCL heeft ons de 55"-versie van de C76 ter beschikking gesteld voor deze test. Dat model kost op het moment van schrijven 1199 euro, wat nog best een smak geld is. Samsungs 4k-miniledtopmodel van 2024, de QN90D, is voor ruim 1050 euro verkrijgbaar in hetzelfde formaat. Maar in de Black Friday-periode, toen de C76 net uitkwam, bedroeg de prijs van de 55" slechts 699 euro. In de tussentijd is hetzelfde model ook nog een kleine week voor 899 euro te koop geweest. Die flinke prijsschommelingen hebben vast iets te maken met het feit dat de tv vooralsnog alleen te koop is bij MediaMarkt. Het toestel is daar overigens ook verkrijgbaar in 65” (1399 euro), 75” (1999 euro) en 85” (2499 euro).
Uiterlijk, aansluitingen en afstandsbediening
Met zijn bezelloze design en centrale voet lijkt de TCL 55C765 sterk op de eerder besproken TCL C80 en C85. Net als bij de twee TCL C65-led-tv's die we vorig jaar reviewden, prijkt hoog in de rechterrand een metalen ‘Premium QLED’-badge; die had TCL van mij wel mogen weglaten. De brede druppel onder het midden van het scherm bevat een statusled en de IR-ontvanger. Aan de onderkant van die druppel zit een schakelaar om de ingebouwde Hello Google-microfoon uit te schakelen. De afstandsbediening is identiek aan die van de C65- en C80-modellen en beschikt over een ingebouwde microfoon voor stemcommando’s, die alleen wordt geactiveerd als je de bijbehorende knop indrukt.
De aansluitingen zijn net even anders dan bij de TCL-tv’s die we in 2024 hebben getest. De C76 beschikt weer over vier HDMI-poorten, waarvan er twee overweg kunnen met 4k/144Hz-signalen en twee beperkt zijn tot 4k/60Hz. Alleen is de (e-)arc-functie ditmaal ondergebracht in een van de twee snellere HDMI-poorten, waardoor je er één moet inleveren als je een aparte soundbar aansluit via HDMI. Ook heeft de C76 geen koptelefoonuitgang; wil je een hoofdtelefoon gebruiken, dan moet je die koppelen via bluetooth. Verder beschikt het toestel over één USB 3.0-poort en aansluitingen voor antenne of kabel, satelliet, AV-minijack en lan. Wifi is ook aan boord, evenals ondersteuning voor Chromecast en Apple Airplay.
Smart-tv, gamefuncties en geluid
(In) de doos
De TCL C765 wordt geleverd in een doos van ongebleekt karton. De tv is verpakt in een kunststof zak, met daaromheen piepschuim (polystyreen) dat niet biologisch afbreekbaar is. De verpakking bevat naast het scherm ook een afstandsbediening, een netsnoer en een poster met installatie-instructies. De handleiding is online beschikbaar.
De TCL 55C765 maakt gebruik van hetzelfde vlotte Android 12-smart-tv-systeem als de eerdergenoemde modellen. Daarbij is er ruim voorzien in opslagruimte voor onder meer apps; na initialisatie is er nog 47GB vrij. TCL vraagt je bij de eerste installatie in te loggen op je TCL-account (of er een aan te maken), maar deze stap kun je overslaan. Google TV is compleet met veel beschikbare apps, maar mocht je de smart-tv-functionaliteit niet willen gebruiken, dan is dat ook mogelijk. Ook de uitgebreide gamefuncties van de 55C765, met onder meer allm, vrr tot 144Hz en een overzichtelijk gamebarmenu, zijn volledig gelijk aan die van de TCL C85.
Met zijn 2.1-kanaalsgeluidssysteem valt de C76 precies tussen de wooferloze C80 en 2.1.2-kanaals-C85 in. Het nieuwe model mist dus de Atmos-speakers van de C85, maar heeft wel een subwoofer achterin, waar de C80 enkel stereospeakers heeft. De speakers leveren een breed en ruimtelijk stereogeluid, maar zonder hoogte-effecten. De subwoofer biedt voldoende basgeluid. In het lage middenbereik missen de speakers wel wat punch, waardoor stemgeluid en muziek schel kunnen klinken.
Paneel en beeldkwaliteit
De QD-miniledtelevisie gebruikt een VA-paneel en dat levert prima zwartwaarden op voor lcd-begrippen. De C76 heeft echter niet het best ontspiegelde scherm; hierin lijkt het toestel sterk op de C80. In een verlichte ruimte zijn vooral in donkere delen van het beeld duidelijke, storende reflecties zichtbaar. Ook de kijkhoeken zijn net zo krap als bij de C80. Wanneer je iets van het midden af beweegt of van de bank opstaat, zie je contrast en verzadiging snel afnemen en verschijnen snel blauwige ‘halo’s’ rond lichte beeldelementen tegen een donkere achtergrond.
Als miniled-tv beschikt de C76 over full array local dimming om het contrast te verbeteren. Het aantal dimbare zones ligt tussen die van de C80 en C85 in. Op ons geteste 55”-model telden we er 36 bij 20, 720 in totaal. Daarbij beschikt het toestel over dezelfde beeldprocessor en algoritmes als de C85, wat betekent dat de localdimmingfunctie fijne prestaties levert. De C76 weet blooming aardig te smoren, maar helemaal onzichtbaar zijn halo’s niet, zeker niet als je in het donker kijkt. De duurdere C85, die overigens pas vanaf 65” te koop is, heeft met zijn grotere aantal dimbare zones een streepje voor.
|LD-zones C80
|LD-zones C76
|LD-zones C85
|50"
|336
|N.v.t.
|N.v.t.
|55"
|384
|720
|N.v.t.
|65"
|512
|1008
|1344
|75"
|640
|1248
|2160
|85"
|880
|1536
|2304
|98"
|1340
|1536
|2160
Voor een miniledmiddenklasser is de 55C765 in alle gevallen helder genoeg, al gaan de topmodellen van TCL, Samsung en Sony nog een stapje verder. TCL heeft aangekondigd dat het een Filmmakermodus zal toevoegen aan (een aantal van) zijn 2025-modellen, maar daar kwam de C76 nog wat te vroeg voor. Dat blijkt in dit geval echt een gemis. Zonder verdere kalibratie ogen sdr-beelden in de Filmmodus iets te geel en hdr-beelden juist wat te blauw. De grijs- en kleurafwijkingen vallen bij sdr-materiaal nog mee, maar bij hdr-materiaal overschrijden ze ruim de zichtbaarheidsgrens van 9ΔE ITP heen.
Meetapparatuur
We hebben de beeldkwaliteit van de tv's gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter, Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een INNO3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart.
Zoals we van TCL gewend zijn, ondersteunt ook de C76 alle relevante hdr-formaten: HLG, HDR10, HDR10+ en Dolby Vision. Dit miniledmodel levert genoeg piekhelderheid voor een indrukwekkende kijkervaring. HDR10-materiaal wordt wel iets te helder weergegeven, wat we in ons geval grotendeels konden opvangen door hdr-tonemapping op de laagste stand te zetten. HDR10+-materiaal wordt standaard juist te donker weergegeven, wat ten koste gaat van donkere details. Bij Dolby Vision-beelden kun je kiezen uit Dolby Vision Helder, Donker en IQ. In een verlichte kijkruimte kies je het best voor Helder. Bij die stand gooit TCL de bewegingsopties maximaal open; dit schroeven we met pakweg de helft terug om beeldfouten de kop in te drukken. Voor Xbox-gamers ondersteunt de tv ook Dolby Vision Game, waarbij ook ditmaal de localdimmingfunctie gewoon beschikbaar is. In dat geval zet je local dimming wel het best op standje laag, anders loopt de inputlag op. De inputlag is standaard overigens prima, ook voor snelle actiegames.
In onderstaande grafieken vind je al onze meetresultaten van de TCL 55C765. De tv wordt steeds aangeduid met een rode balk. Andere recente miniledtelevisies zijn in het turquoise weergegeven, zodat je ze eenvoudig kunt vergelijken.
Inputlag
- Inputlag 1080p120 - Gamemodus
- Inputlag 1080p144 - Gamemodus
- Inputlag 1080p60 - Gamemodus
- Inputlag 2160p60 - Gamemodus
|Inputlag 1080p - Gamemodus 120Hz
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|4,3
|Philips 809
|65"
|OLED
|4,3
|Philips 909
|55"
|OLED
|4,5
|Philips 808
|55"
|OLED
|4,5
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|4,6
|LG C3
|55"
|OLED
|4,6
|Philips 908
|65"
|OLED
|4,6
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|4,7
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|4,8
|LG G4
|65"
|OLED
|4,8
|LG C4
|65"
|OLED
|4,8
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|4,9
|LG G3
|65"
|OLED
|4,9
|LG B4
|48"
|OLED
|5,0
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|5,0
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|5,0
|TCL C85
|65"
|LCD
|5,1
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|5,1
|TCL C65
|55"
|LCD
|5,1
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|5,3
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|5,3
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|5,4
|TCL C80
|50"
|LCD
|5,4
|Panasonic LZW2004
|55"
|OLED
|5,7
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|5,8
|Sony X85L
|55"
|LCD
|6,0
|TCL C76
|55"
|LCD
|6,1
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|6,3
|TCL C84
|65"
|LCD
|6,3
|Philips 959
|65"
|OLED
|6,5
|Philips 807
|55"
|OLED
|6,5
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|6,9
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|7,2
|Sony A80L
|55"
|OLED
|8,2
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|8,2
|Sony A80K
|55"
|OLED
|8,3
|Sony A90K
|42"
|OLED
|8,4
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|8,5
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|8,6
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|9,1
|Sony X95L
|65"
|LCD
|9,7
|Inputlag 1080p - Gamemodus 144Hz
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|5
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|5
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|5
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|5
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|5
|TCL C76
|55"
|LCD
|6
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|6
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|7
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|9
|Philips 909
|55"
|OLED
|13
|Inputlag 1080p - Gamemodus
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
|LG G3
|65"
|OLED
|9,0
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|9,0
|LG C3
|55"
|OLED
|9,0
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|9,0
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|9,2
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|9,3
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|9,3
|Panasonic LZW2004
|55"
|OLED
|9,4
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|9,5
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|9,8
|TCL C65
|55"
|LCD
|9,8
|TCL C76
|55"
|LCD
|11,9
|TCL C84
|65"
|LCD
|12,1
|Philips 809
|65"
|OLED
|12,4
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|12,5
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|12,5
|Philips 909
|55"
|OLED
|12,6
|Philips 808
|55"
|OLED
|12,6
|Philips 908
|65"
|OLED
|12,6
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|12,7
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|12,7
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|13,0
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|13,0
|LG G4
|65"
|OLED
|13,0
|LG C4
|65"
|OLED
|13,0
|TCL C80
|50"
|LCD
|13,1
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|13,1
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|13,2
|LG B4
|48"
|OLED
|13,2
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|13,6
|Sony X85L
|55"
|LCD
|14,4
|TCL C85
|65"
|LCD
|14,6
|Philips 959
|65"
|OLED
|14,7
|Philips 807
|55"
|OLED
|15,2
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|16,3
|Sony A90K
|42"
|OLED
|16,7
|Sony A80L
|55"
|OLED
|16,7
|Sony A80K
|55"
|OLED
|16,7
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|16,9
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|17,0
|Sony X95L
|65"
|LCD
|17,5
|Inputlag 2160p - Gamemodus
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
|Panasonic LZW2004
|55"
|OLED
|8,6
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|9,0
|LG C3
|55"
|OLED
|9,0
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|9,0
|LG G3
|65"
|OLED
|9,1
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|9,2
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|9,2
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|9,3
|TCL C65
|55"
|LCD
|9,8
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|9,9
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|10,1
|TCL C76
|55"
|LCD
|12,0
|TCL C84
|65"
|LCD
|12,1
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|12,4
|Philips 809
|65"
|OLED
|12,4
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|12,5
|Philips 909
|55"
|OLED
|12,6
|Philips 808
|55"
|OLED
|12,6
|Philips 908
|65"
|OLED
|12,6
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|12,7
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|12,7
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|13,0
|LG G4
|65"
|OLED
|13,0
|LG C4
|65"
|OLED
|13,0
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|13,1
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|13,2
|TCL C80
|50"
|LCD
|13,2
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|13,2
|LG B4
|48"
|OLED
|13,2
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|13,6
|Philips 959
|65"
|OLED
|14,7
|TCL C85
|65"
|LCD
|14,7
|Sony X85L
|55"
|LCD
|15,0
|Philips 807
|55"
|OLED
|15,2
|Sony A80K
|55"
|OLED
|16,1
|Sony A90K
|42"
|OLED
|16,3
|Sony A80L
|55"
|OLED
|16,3
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|16,3
|Sony X95L
|65"
|LCD
|17,1
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|18,6
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|18,6
Energiegebruik
- Checkerboard Filmmodus - 120cd/m²
- 10-minutentest Filmmodus - 120cd/m²
- Checkerboard Filmmodus - 250cd/m²
- 10-minutentest Filmmodus - 250cd/m²
|Filmmodus Checkerboard 120cd/m²
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|34,5
|TCL C65
|55"
|LCD
|40,8
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|45,6
|Sony X85L
|55"
|LCD
|49,3
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|50,6
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|53,3
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|53,5
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|54,0
|TCL C84
|65"
|LCD
|57,3
|LG B4
|48"
|OLED
|59,7
|TCL C76
|55"
|LCD
|61,6
|TCL C80
|50"
|LCD
|62,7
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|62,7
|Philips 908
|65"
|OLED
|64,2
|Sony A80L
|55"
|OLED
|66,1
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|69,5
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|69,9
|TCL C85
|65"
|LCD
|70,9
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|71,4
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|75,4
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|76,5
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|81,0
|LG G4
|65"
|OLED
|82,8
|LG C4
|65"
|OLED
|84,8
|Philips 808
|55"
|OLED
|88,3
|Philips 909
|55"
|OLED
|92,1
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|93,6
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|97,5
|Philips 809
|65"
|OLED
|100,4
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|111,0
|Sony X95L
|65"
|LCD
|113,4
|Philips 959
|65"
|OLED
|114,6
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|115,1
|Filmmodus 120cd/m² 10-minutentest
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|35,4
|LG B4
|48"
|OLED
|39,5
|TCL C65
|55"
|LCD
|42,0
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|46,3
|Sony X85L
|55"
|LCD
|50,2
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|50,9
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|51,0
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|52,9
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|54,7
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|55,0
|LG C3
|55"
|OLED
|55,2
|TCL C84
|65"
|LCD
|58,4
|LG G4
|65"
|OLED
|58,4
|Philips 808
|55"
|OLED
|58,7
|LG G3
|65"
|OLED
|59,2
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|61,2
|LG C4
|65"
|OLED
|61,2
|TCL C76
|55"
|LCD
|62,2
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|63,1
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|63,2
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|63,9
|TCL C80
|50"
|LCD
|64,1
|Philips 909
|55"
|OLED
|66,2
|Philips 809
|65"
|OLED
|66,5
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|66,8
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|67,7
|Sony A80L
|55"
|OLED
|68,0
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|70,6
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|71,3
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|71,5
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|73,1
|TCL C85
|65"
|LCD
|76,7
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|77,9
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|81,2
|Philips 908
|65"
|OLED
|87,0
|Philips 959
|65"
|OLED
|96,4
|Sony X95L
|65"
|LCD
|115,8
|Filmmodus Checkerboard 250cd/m²
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|62,2
|Sony X85L
|55"
|LCD
|69,2
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|71,6
|TCL C65
|55"
|LCD
|74,1
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|74,8
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|76,9
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|80,6
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|81,2
|TCL C84
|65"
|LCD
|81,5
|Philips 908
|65"
|OLED
|86,8
|Sony A80L
|55"
|OLED
|87,5
|TCL C85
|65"
|LCD
|92,8
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|94,8
|TCL C76
|55"
|LCD
|95,0
|TCL C80
|50"
|LCD
|96,3
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|96,3
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|97,7
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|104,9
|LG B4
|48"
|OLED
|108,3
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|113,7
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|119,4
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|120,0
|LG G4
|65"
|OLED
|123,2
|LG C4
|65"
|OLED
|144,1
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|144,8
|Philips 808
|55"
|OLED
|148,7
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|150,0
|Philips 909
|55"
|OLED
|151,3
|Philips 959
|65"
|OLED
|162,2
|Philips 809
|65"
|OLED
|167,4
|Sony X95L
|65"
|LCD
|175,5
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|175,8
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|195,3
|Filmmodus 250cd/m² 10-minutentest
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|LG B4
|48"
|OLED
|54,7
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|66,4
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|68,5
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|69,6
|Sony X85L
|55"
|LCD
|71,1
|TCL C65
|55"
|LCD
|74,7
|LG C3
|55"
|OLED
|75,6
|LG G4
|65"
|OLED
|75,6
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|77,5
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|77,6
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|78,2
|LG C4
|65"
|OLED
|79,6
|LG G3
|65"
|OLED
|80,4
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|81,9
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|81,9
|TCL C84
|65"
|LCD
|82,5
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|83,1
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|83,4
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|84,6
|Philips 808
|55"
|OLED
|84,7
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|85,9
|TCL C85
|65"
|LCD
|86,3
|Sony A80L
|55"
|OLED
|89,7
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|90,8
|Philips 909
|55"
|OLED
|92,2
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|94,1
|TCL C76
|55"
|LCD
|96,4
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|97,1
|TCL C80
|50"
|LCD
|97,9
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|98,5
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|105,9
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|108,4
|Philips 809
|65"
|OLED
|121,8
|Philips 959
|65"
|OLED
|122,5
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|126,3
|Philips 908
|65"
|OLED
|141,1
|Sony X95L
|65"
|LCD
|178,1
Sdr: helderheid, grijs- en kleurweergave
- Max. helderheid Filmmodus
- Gem. grijsafwijking
- Gem. kleurafwijking
- Gem. gedetailleerde-kleurafwijking
- ANSI-contrast
|Geoptimaliseerde helderheid Filmmodus
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
|TCL C84
|65"
|LCD
|1.069,47
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|738,04
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|460,30
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|456,78
|Sony X85L
|55"
|LCD
|444,40
|Sony X95L
|65"
|LCD
|444,40
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|430,82
|TCL C76
|55"
|LCD
|418,10
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|414,30
|LG G3
|65"
|OLED
|392,90
|Sony A80L
|55"
|OLED
|381,60
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|361,45
|Philips 809
|65"
|OLED
|354,69
|LG G4
|65"
|OLED
|341,73
|Philips 908
|65"
|OLED
|322,83
|Sony A90K
|42"
|OLED
|316,50
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|302,52
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|299,00
|LG C4
|65"
|OLED
|273,96
|LG C3
|55"
|OLED
|268,90
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|264,51
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|255,74
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|246,00
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|239,89
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|234,00
|Sony A80K
|55"
|OLED
|229,60
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|226,18
|Philips 909
|55"
|OLED
|224,84
|TCL C65
|55"
|LCD
|221,67
|LG B4
|48"
|OLED
|219,49
|Philips 959
|65"
|OLED
|216,30
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|209,04
|Panasonic LZW2004
|55"
|OLED
|197,80
|Philips 807
|55"
|OLED
|187,60
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|184,33
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|180,77
|TCL C85
|65"
|LCD
|178,10
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|174,40
|TCL C80
|50"
|LCD
|165,83
|Philips 808
|55"
|OLED
|143,58
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|103,17
|Gemiddelde grijsafwijking
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
|LG G4
|65"
|OLED
|0,69
|Panasonic LZW2004
|55"
|OLED
|0,90
|LG G3
|65"
|OLED
|0,90
|LG C3
|55"
|OLED
|1,00
|Philips 809
|65"
|OLED
|1,02
|LG B4
|48"
|OLED
|1,10
|LG C4
|65"
|OLED
|1,10
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|1,15
|Philips 908
|65"
|OLED
|1,21
|TCL C80
|50"
|LCD
|1,30
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|1,30
|Sony X85L
|55"
|LCD
|1,50
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|1,57
|TCL C65
|55"
|LCD
|1,67
|Philips 959
|65"
|OLED
|1,70
|Sony X95L
|65"
|LCD
|1,70
|Philips 808
|55"
|OLED
|1,71
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|1,79
|Philips 807
|55"
|OLED
|1,90
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|1,96
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|2,00
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|2,00
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|2,06
|Philips 909
|55"
|OLED
|2,07
|TCL C85
|65"
|LCD
|2,30
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|2,40
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|2,70
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|2,90
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|3,10
|TCL C76
|55"
|LCD
|3,10
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|3,22
|TCL C84
|65"
|LCD
|3,39
|Sony A90K
|42"
|OLED
|3,40
|Sony A80L
|55"
|OLED
|3,80
|Sony A80K
|55"
|OLED
|3,90
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|3,97
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|4,10
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|4,26
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|4,39
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|4,50
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|5,58
|Gemiddelde kleurafwijking
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
|Philips 807
|55"
|OLED
|0,80
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|0,88
|Panasonic LZW2004
|55"
|OLED
|0,90
|LG G3
|65"
|OLED
|1,00
|Philips 908
|65"
|OLED
|1,04
|Philips 909
|55"
|OLED
|1,05
|LG G4
|65"
|OLED
|1,08
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|1,10
|LG C3
|55"
|OLED
|1,10
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|1,20
|Philips 808
|55"
|OLED
|1,20
|LG C4
|65"
|OLED
|1,21
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|1,27
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|1,30
|Sony A80K
|55"
|OLED
|1,40
|LG B4
|48"
|OLED
|1,50
|Philips 959
|65"
|OLED
|1,71
|TCL C80
|50"
|LCD
|1,78
|Sony A80L
|55"
|OLED
|1,90
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|1,97
|Sony X95L
|65"
|LCD
|2,00
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|2,03
|TCL C85
|65"
|LCD
|2,11
|Philips 809
|65"
|OLED
|2,12
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|2,18
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|2,25
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|2,31
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|2,44
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|2,51
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|2,55
|TCL C76
|55"
|LCD
|2,60
|TCL C65
|55"
|LCD
|2,69
|Sony A90K
|42"
|OLED
|2,70
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|2,76
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|2,77
|Sony X85L
|55"
|LCD
|3,00
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|3,06
|TCL C84
|65"
|LCD
|3,07
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|3,13
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|3,63
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|3,65
|Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
|Panasonic LZW2004
|55"
|OLED
|0,80
|LG G4
|65"
|OLED
|0,87
|LG G3
|65"
|OLED
|0,90
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|0,90
|LG C3
|55"
|OLED
|0,90
|Philips 908
|65"
|OLED
|0,94
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|0,98
|LG C4
|65"
|OLED
|1,00
|Philips 809
|65"
|OLED
|1,14
|Philips 807
|55"
|OLED
|1,30
|Philips 959
|65"
|OLED
|1,35
|Philips 808
|55"
|OLED
|1,36
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|1,39
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|1,42
|TCL C80
|50"
|LCD
|1,43
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|1,50
|LG B4
|48"
|OLED
|1,52
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|1,70
|Sony X85L
|55"
|LCD
|1,80
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|1,85
|TCL C85
|65"
|LCD
|1,94
|Philips 909
|55"
|OLED
|2,06
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|2,11
|TCL C65
|55"
|LCD
|2,12
|TCL C84
|65"
|LCD
|2,30
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|2,37
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|2,40
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|2,44
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|2,44
|Sony A80K
|55"
|OLED
|2,50
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|2,50
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|2,68
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|2,71
|Sony A90K
|42"
|OLED
|3,00
|Sony A80L
|55"
|OLED
|3,00
|TCL C76
|55"
|LCD
|3,20
|Sony X95L
|65"
|LCD
|3,20
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|3,40
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|3,61
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|3,69
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|5,02
|ANSI Contrast
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|7100:1
|TCL C84
|65"
|LCD
|5233:1
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|5031:1
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|4611:1
|TCL C76
|55"
|LCD
|4572:1
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|4311:1
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|4257:1
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|4193:1
|TCL C80
|50"
|LCD
|4158:1
|Sony X85L
|55"
|LCD
|3999:1
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|3894:1
|TCL C65
|55"
|LCD
|3688:1
|Sony X95L
|65"
|LCD
|2197:1
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|1249:1
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|1241:1
Hdr: maximale helderheid
- Max. helderheid hdr full screen
- Max. helderheid hdr 5% window
|Max. helderheid hdr full screen
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
|TCL C84
|65"
|LCD
|896,63
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|841,81
|TCL C85
|65"
|LCD
|794,32
|TCL C76
|55"
|LCD
|770,79
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|729,00
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|658,22
|Sony X95L
|65"
|LCD
|644,19
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|641,05
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|639,62
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|611,11
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|592,46
|Sony X85L
|55"
|LCD
|552,04
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|520,24
|TCL C80
|50"
|LCD
|469,83
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|466,77
|TCL C65
|55"
|LCD
|443,65
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|421,21
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|416,45
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|304,24
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|278,97
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|251,81
|Philips 959
|65"
|OLED
|243,68
|LG G4
|65"
|OLED
|243,17
|Philips 909
|55"
|OLED
|233,04
|Philips 908
|65"
|OLED
|225,20
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|216,42
|LG G3
|65"
|OLED
|207,38
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|205,24
|LG C4
|65"
|OLED
|203,88
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|199,71
|Philips 807
|55"
|OLED
|184,51
|Philips 809
|65"
|OLED
|182,62
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|177,36
|Philips 808
|55"
|OLED
|173,29
|Panasonic LZW2004
|55"
|OLED
|168,90
|LG C3
|55"
|OLED
|160,20
|Sony A80K
|55"
|OLED
|160,00
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|154,99
|Sony A80L
|55"
|OLED
|138,34
|Sony A90K
|42"
|OLED
|128,15
|LG B4
|48"
|OLED
|128,03
|Max. helderheid hdr 5% window
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|2.795,97
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|2.145,00
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|2.058,09
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|2.052,74
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|1.704,71
|TCL C84
|65"
|LCD
|1.589,18
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|1.576,76
|TCL C85
|65"
|LCD
|1.553,15
|Sony X95L
|65"
|LCD
|1.529,82
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|1.491,73
|LG G4
|65"
|OLED
|1.460,84
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|1.448,43
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|1.441,95
|Philips 909
|55"
|OLED
|1.393,96
|Philips 959
|65"
|OLED
|1.379,45
|LG G3
|65"
|OLED
|1.349,09
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|1.242,22
|TCL C76
|55"
|LCD
|1.147,67
|LG C4
|65"
|OLED
|1.056,36
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|1.043,63
|Philips 908
|65"
|OLED
|1.025,16
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|965,16
|Panasonic LZW2004
|55"
|OLED
|962,16
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|960,04
|Philips 809
|65"
|OLED
|942,82
|LG C3
|55"
|OLED
|815,00
|Philips 808
|55"
|OLED
|769,07
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|747,15
|Philips 807
|55"
|OLED
|743,44
|Sony X85L
|55"
|LCD
|718,50
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|715,04
|Sony A80K
|55"
|OLED
|712,00
|Sony A80L
|55"
|OLED
|672,41
|Sony A90K
|42"
|OLED
|663,13
|LG B4
|48"
|OLED
|654,04
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|602,53
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|466,69
|TCL C65
|55"
|LCD
|463,35
|TCL C80
|50"
|LCD
|455,66
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|416,11
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|382,69
Hdr: grijs- en kleurweergave
- Gem. grijsafwijking zonder luminantie
- Gem. gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
|Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
|LG G4
|65"
|OLED
|0,67
|LG C4
|65"
|OLED
|1,56
|Philips 908
|65"
|OLED
|1,61
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|1,73
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|2,04
|TCL C80
|50"
|LCD
|2,06
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|2,19
|Philips 808
|55"
|OLED
|2,26
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|2,47
|Panasonic LZW2004
|55"
|OLED
|2,80
|TCL C85
|65"
|LCD
|2,86
|Philips 807
|55"
|OLED
|2,96
|LG B4
|48"
|OLED
|3,09
|Philips 809
|65"
|OLED
|3,10
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|3,14
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|3,29
|Philips 909
|55"
|OLED
|3,30
|Sony A90K
|42"
|OLED
|3,54
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|3,78
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|4,02
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|4,25
|LG G3
|65"
|OLED
|4,38
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|4,50
|Sony A80K
|55"
|OLED
|4,51
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|4,59
|Philips 959
|65"
|OLED
|4,60
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|4,60
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|4,78
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|4,84
|Sony X95L
|65"
|LCD
|5,42
|TCL C65
|55"
|LCD
|5,44
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|5,55
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|5,61
|Sony A80L
|55"
|OLED
|5,89
|TCL C84
|65"
|LCD
|6,36
|LG C3
|55"
|OLED
|6,68
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|8,17
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|8,23
|Sony X85L
|55"
|LCD
|8,91
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|10,12
|TCL C76
|55"
|LCD
|12,02
|Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
|Televisie
|Schermdiagonaal
|Paneeltype
|Gemiddelde kleurafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
|TCL A300 Pro Nxtframe
|55"
|LCD
|1,75
|Philips 808
|55"
|OLED
|2,26
|Philips 909
|55"
|OLED
|2,36
|LG C4
|65"
|OLED
|2,51
|Philips 807
|55"
|OLED
|2,58
|Panasonic LZW2004
|55"
|OLED
|2,70
|LG C3
|55"
|OLED
|2,78
|Philips 809
|65"
|OLED
|3,06
|LG G3
|65"
|OLED
|3,09
|LG G4
|65"
|OLED
|3,17
|Samsung S95C
|55"
|QD-OLED
|3,21
|Sony A90K
|42"
|OLED
|3,38
|Samsung S90C
|55"
|QD-OLED
|3,52
|Philips 959
|65"
|OLED
|3,73
|Sony A95L
|65"
|QD-OLED
|3,89
|Sony Bravia 8
|65"
|OLED
|4,34
|TCL C80
|50"
|LCD
|4,36
|Panasonic MZW2004
|65"
|OLED
|5,07
|Panasonic Z90A
|55"
|OLED
|5,20
|LG B4
|48"
|OLED
|5,31
|Sony A80K
|55"
|OLED
|5,33
|TCL C85
|65"
|LCD
|5,39
|Panasonic Z95A
|65"
|OLED
|5,40
|Samsung QN90D
|55"
|LCD
|5,59
|Panasonic W93A
|50"
|LCD
|5,94
|Panasonic W95A
|55"
|LCD
|6,08
|TCL C65 Pro
|65"
|LCD
|6,23
|Sony A80L
|55"
|OLED
|6,30
|Sony X95L
|65"
|LCD
|6,44
|Hisense U8NQ
|65"
|LCD
|6,67
|Philips The Xtra PML9008
|55"
|LCD
|6,89
|Samsung S95D
|55"
|QD-OLED
|6,92
|TCL C65
|55"
|LCD
|6,94
|Sony X85L
|55"
|LCD
|7,01
|TCL C84
|65"
|LCD
|7,60
|Samsung QN90C
|55"
|LCD
|8,08
|Hisense U7NQ
|55"
|LCD
|10,56
|Sony Bravia 9
|75"
|LCD
|11,23
|TCL C76
|55"
|LCD
|14,08
|Sony Bravia 7
|65"
|LCD
|14,09
|Philips 908
|65"
|OLED
|33,04
Conclusie
Voor de juiste prijs is de TCL 55C765 een interessante midrangeminiled-tv. De tv is helder genoeg voor een indrukwekkende hdr-kijkervaring, al gaan de echte miniledtopmodellen nog een stapje verder. Met zijn 720 dimbare zones en VA-paneel biedt het toestel mooie contrasten en overtuigende zwartwaarden voor een lcd-televisie, en bovendien heeft het in de praktijk weinig last van blooming. Dankzij zijn uitgebreide gamefuncties is het een aantrekkelijk model voor wie graag gamet. Wel moet je in dit geval de tweede 144Hz-HDMI-poort opgeven als je de arc-functie gebruikt.
De tv heeft helaas zeer krappe kijkhoeken, waardoor we deze niet kunnen aanraden als gezinstelevisie. Ook had de hdr-kleurweergave uit de doos een stuk nauwkeuriger gemogen en stoorden we ons aan de opvallende reflecties. De ingebouwde 2.1-speakers leveren een krachtig en ruimtelijk geluid, maar laten stemmen en muziek soms wat schel klinken. Op het moment van schrijven kost de tv 1199 euro en dat vinden we echt te veel. De ruim 1050 euro kostende Samsung 55QN90D presteert vrij vergelijkbaar, maar geeft de hdr-highlights aanzienlijk helderder weer. Mocht de prijs weer richting de 700 à 900 euro zakken, dan is de TCL 55C765 echter een prima koop.
Pluspunten
GetestTCL 55C765 Titanium
Prijs bij publicatie: € 1.199,-