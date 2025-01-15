Het Chinese TCL richt zich vooral op de markt voor QD-miniledtelevisies. Ook de nieuwe TCL 55C765 is een miniledmodel met quantumdotkristallen. De C76-serie, die eind vorig jaar verscheen, valt met zijn specificaties tussen de TCL C80- en C81/C85/C89-miniled-tv’s in. De TCL 50C805 ontving een half jaar geleden onze Great Value-award, terwijl de TCL 65C81B er met een Excellent-award vandoor ging. Dat belooft veel goeds voor de TCL C76-serie, maar wordt die belofte ook ingelost? Tijd voor een quicktest.

TCL heeft ons de 55"-versie van de C76 ter beschikking gesteld voor deze test. Dat model kost op het moment van schrijven 1199 euro, wat nog best een smak geld is. Samsungs 4k-miniledtopmodel van 2024, de QN90D, is voor ruim 1050 euro verkrijgbaar in hetzelfde formaat. Maar in de Black Friday-periode, toen de C76 net uitkwam, bedroeg de prijs van de 55" slechts 699 euro. In de tussentijd is hetzelfde model ook nog een kleine week voor 899 euro te koop geweest. Die flinke prijsschommelingen hebben vast iets te maken met het feit dat de tv vooralsnog alleen te koop is bij MediaMarkt. Het toestel is daar overigens ook verkrijgbaar in 65” (1399 euro), 75” (1999 euro) en 85” (2499 euro).

Uiterlijk, aansluitingen en afstandsbediening

Met zijn bezelloze design en centrale voet lijkt de TCL 55C765 sterk op de eerder besproken TCL C80 en C85. Net als bij de twee TCL C65-led-tv's die we vorig jaar reviewden, prijkt hoog in de rechterrand een metalen ‘Premium QLED’-badge; die had TCL van mij wel mogen weglaten. De brede druppel onder het midden van het scherm bevat een statusled en de IR-ontvanger. Aan de onderkant van die druppel zit een schakelaar om de ingebouwde Hello Google-microfoon uit te schakelen. De afstandsbediening is identiek aan die van de C65- en C80-modellen en beschikt over een ingebouwde microfoon voor stemcommando’s, die alleen wordt geactiveerd als je de bijbehorende knop indrukt.

De aansluitingen zijn net even anders dan bij de TCL-tv’s die we in 2024 hebben getest. De C76 beschikt weer over vier HDMI-poorten, waarvan er twee overweg kunnen met 4k/144Hz-signalen en twee beperkt zijn tot 4k/60Hz. Alleen is de (e-)arc-functie ditmaal ondergebracht in een van de twee snellere HDMI-poorten, waardoor je er één moet inleveren als je een aparte soundbar aansluit via HDMI. Ook heeft de C76 geen koptelefoonuitgang; wil je een hoofdtelefoon gebruiken, dan moet je die koppelen via bluetooth. Verder beschikt het toestel over één USB 3.0-poort en aansluitingen voor antenne of kabel, satelliet, AV-minijack en lan. Wifi is ook aan boord, evenals ondersteuning voor Chromecast en Apple Airplay.

Smart-tv, gamefuncties en geluid

(In) de doos De TCL C765 wordt geleverd in een doos van ongebleekt karton. De tv is verpakt in een kunststof zak, met daaromheen piepschuim (polystyreen) dat niet biologisch afbreekbaar is. De verpakking bevat naast het scherm ook een afstandsbediening, een netsnoer en een poster met installatie-instructies. De handleiding is online beschikbaar.

De TCL 55C765 maakt gebruik van hetzelfde vlotte Android 12-smart-tv-systeem als de eerdergenoemde modellen. Daarbij is er ruim voorzien in opslagruimte voor onder meer apps; na initialisatie is er nog 47GB vrij. TCL vraagt je bij de eerste installatie in te loggen op je TCL-account (of er een aan te maken), maar deze stap kun je overslaan. Google TV is compleet met veel beschikbare apps, maar mocht je de smart-tv-functionaliteit niet willen gebruiken, dan is dat ook mogelijk. Ook de uitgebreide gamefuncties van de 55C765, met onder meer allm, vrr tot 144Hz en een overzichtelijk gamebarmenu, zijn volledig gelijk aan die van de TCL C85.

Met zijn 2.1-kanaalsgeluidssysteem valt de C76 precies tussen de wooferloze C80 en 2.1.2-kanaals-C85 in. Het nieuwe model mist dus de Atmos-speakers van de C85, maar heeft wel een subwoofer achterin, waar de C80 enkel stereospeakers heeft. De speakers leveren een breed en ruimtelijk stereogeluid, maar zonder hoogte-effecten. De subwoofer biedt voldoende basgeluid. In het lage middenbereik missen de speakers wel wat punch, waardoor stemgeluid en muziek schel kunnen klinken.

Paneel en beeldkwaliteit

De QD-miniledtelevisie gebruikt een VA-paneel en dat levert prima zwartwaarden op voor lcd-begrippen. De C76 heeft echter niet het best ontspiegelde scherm; hierin lijkt het toestel sterk op de C80. In een verlichte ruimte zijn vooral in donkere delen van het beeld duidelijke, storende reflecties zichtbaar. Ook de kijkhoeken zijn net zo krap als bij de C80. Wanneer je iets van het midden af beweegt of van de bank opstaat, zie je contrast en verzadiging snel afnemen en verschijnen snel blauwige ‘halo’s’ rond lichte beeldelementen tegen een donkere achtergrond.

Als miniled-tv beschikt de C76 over full array local dimming om het contrast te verbeteren. Het aantal dimbare zones ligt tussen die van de C80 en C85 in. Op ons geteste 55”-model telden we er 36 bij 20, 720 in totaal. Daarbij beschikt het toestel over dezelfde beeldprocessor en algoritmes als de C85, wat betekent dat de localdimmingfunctie fijne prestaties levert. De C76 weet blooming aardig te smoren, maar helemaal onzichtbaar zijn halo’s niet, zeker niet als je in het donker kijkt. De duurdere C85, die overigens pas vanaf 65” te koop is, heeft met zijn grotere aantal dimbare zones een streepje voor.

LD-zones C80 LD-zones C76 LD-zones C85 50" 336 N.v.t. N.v.t. 55" 384 720 N.v.t. 65" 512 1008 1344 75" 640 1248 2160 85" 880 1536 2304 98" 1340 1536 2160

Voor een miniledmiddenklasser is de 55C765 in alle gevallen helder genoeg, al gaan de topmodellen van TCL, Samsung en Sony nog een stapje verder. TCL heeft aangekondigd dat het een Filmmakermodus zal toevoegen aan (een aantal van) zijn 2025-modellen, maar daar kwam de C76 nog wat te vroeg voor. Dat blijkt in dit geval echt een gemis. Zonder verdere kalibratie ogen sdr-beelden in de Filmmodus iets te geel en hdr-beelden juist wat te blauw. De grijs- en kleurafwijkingen vallen bij sdr-materiaal nog mee, maar bij hdr-materiaal overschrijden ze ruim de zichtbaarheidsgrens van 9ΔE ITP heen.

Meetapparatuur We hebben de beeldkwaliteit van de tv's gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter, Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een INNO3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart.

Zoals we van TCL gewend zijn, ondersteunt ook de C76 alle relevante hdr-formaten: HLG, HDR10, HDR10+ en Dolby Vision. Dit miniledmodel levert genoeg piekhelderheid voor een indrukwekkende kijkervaring. HDR10-materiaal wordt wel iets te helder weergegeven, wat we in ons geval grotendeels konden opvangen door hdr-tonemapping op de laagste stand te zetten. HDR10+-materiaal wordt standaard juist te donker weergegeven, wat ten koste gaat van donkere details. Bij Dolby Vision-beelden kun je kiezen uit Dolby Vision Helder, Donker en IQ. In een verlichte kijkruimte kies je het best voor Helder. Bij die stand gooit TCL de bewegingsopties maximaal open; dit schroeven we met pakweg de helft terug om beeldfouten de kop in te drukken. Voor Xbox-gamers ondersteunt de tv ook Dolby Vision Game, waarbij ook ditmaal de localdimmingfunctie gewoon beschikbaar is. In dat geval zet je local dimming wel het best op standje laag, anders loopt de inputlag op. De inputlag is standaard overigens prima, ook voor snelle actiegames.

In onderstaande grafieken vind je al onze meetresultaten van de TCL 55C765. De tv wordt steeds aangeduid met een rode balk. Andere recente miniledtelevisies zijn in het turquoise weergegeven, zodat je ze eenvoudig kunt vergelijken.

Inputlag

Energiegebruik

Sdr: helderheid, grijs- en kleurweergave

Hdr: maximale helderheid

Hdr: grijs- en kleurweergave

Conclusie

Voor de juiste prijs is de TCL 55C765 een interessante midrangeminiled-tv. De tv is helder genoeg voor een indrukwekkende hdr-kijkervaring, al gaan de echte miniledtopmodellen nog een stapje verder. Met zijn 720 dimbare zones en VA-paneel biedt het toestel mooie contrasten en overtuigende zwartwaarden voor een lcd-televisie, en bovendien heeft het in de praktijk weinig last van blooming. Dankzij zijn uitgebreide gamefuncties is het een aantrekkelijk model voor wie graag gamet. Wel moet je in dit geval de tweede 144Hz-HDMI-poort opgeven als je de arc-functie gebruikt.

De tv heeft helaas zeer krappe kijkhoeken, waardoor we deze niet kunnen aanraden als gezinstelevisie. Ook had de hdr-kleurweergave uit de doos een stuk nauwkeuriger gemogen en stoorden we ons aan de opvallende reflecties. De ingebouwde 2.1-speakers leveren een krachtig en ruimtelijk geluid, maar laten stemmen en muziek soms wat schel klinken. Op het moment van schrijven kost de tv 1199 euro en dat vinden we echt te veel. De ruim 1050 euro kostende Samsung 55QN90D presteert vrij vergelijkbaar, maar geeft de hdr-highlights aanzienlijk helderder weer. Mocht de prijs weer richting de 700 à 900 euro zakken, dan is de TCL 55C765 echter een prima koop.