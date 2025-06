Update 5-12-2024 - Direct na publicatie bleken beide uitvoeringen van de Hisense U8NQ van de ene op de andere dag ruim 300 euro duurder te zijn geworden. Daarmee zijn de tv's voorlopig minder scherp geprijsd dan concurrerende modellen zoals de Samsung QN90D. Om die reden hebben we de aanvankelijk uitgereikte Value Award tijdelijk weer ingetrokken. We zullen de prijsontwikkelingen echter in de gaten houden; mocht blijken dat deze award wel weer op zijn plek is, zullen we die teruggeven. De aanpassing geldt niet voor de goedkopere Hisense U7NQ en die behoudt dan ook zijn Value Award.

Hisense staat eerder bekend als een prijsvechter dan als high-end tv-merk, maar de diverse modellen maken van jaar tot jaar wel degelijk flinke sprongen vooruit, zeker in het hogere segment. In deze review kijken we naar twee nieuwe quantumdotminiledtelevisies van de Chinese fabrikant: de Hisense U7NQ en Hisense U8NQ. Die laatste is het miniledtopmodel voor 2024, terwijl de iets goedkopere U7NQ een treetje lager staat.

Hisense 55U7NQ

Die U7NQ is verkrijgbaar in drie beelddiagonalen: 55", 65" en 75". Voor deze review konden we aan de slag met de kleinste uitvoering, de Hisense 55U7NQ. Deze staat op dit moment voor ongeveer 715 euro in de Pricewatch, maar de gelijkwaardige Hisense 55U79NQ is met 649 euro nog een stuk goedkoper. Voor 65" betaal je minimaal 807 euro, terwijl de uitvoering van 75" begint bij zo'n 1489 euro. Dat zijn scherpe prijzen voor miniledtelevisies met deze beelddiagonalen. Zoals we zojuist al aanstipten en je in de Pricewatch kunt zien, bestaan van deze modellen ook uitvoeringen met een net even andere naam, die technisch echter gelijkwaardig zijn; de U72NQ en U79NQ.

Hisense 65U8NQ

De U8NQ is op papier de helderste van de twee. Ook telt dit topmodel veel meer localdimmingzones. De geteste Hisense 65U8NQ kost op het moment van schrijven 1149 euro, waarmee hij ruim 300 euro goedkoper is dan het 65" miniledtopmodel van Samsung, de Samsung QN9xD. De U8NQ is er ook in 75"; voor deze Hisense 75U8NQ betaal je momenteel 1682 euro. We zijn benieuwd of deze relatief voordelige televisies kunnen opboksen tegen concurrerende modellen van Samsung, TCL en LG.

(In) de doos De Hisense 55U7NQ en 65U8NQ worden geleverd in een doos van ongebleekt karton. De tv's zijn verpakt in een kunststof zak met daaromheen piepschuim (polystyreen) dat niet biologisch afbreekbaar is. De verpakking bevat naast het scherm en de voet van de tv een afstandsbediening, een netsnoer, een poster met installatie-instructies en een papieren handleiding. De pdf-handleiding van zowel de U7NQ als de U8NQ is ook beschikbaar als download.

Uiterlijk

Bij de meeste moderne tv's zie je vanaf de voorkant nauwelijks nog een rand rond het scherm, met alleen aan de onderzijde een iets dikker frame met ruimte voor een fabrikantenlogo en eventueel een stel speakers. Dat geldt ook voor deze beide Hisense-toestellen. De eenvoudigere U7NQ heeft aan de onderkant nog een druppel hangen met daarin een IR-ontvanger en statusled. Onder die druppel zie je nog wat elementen uitsteken; dat vinden we een minder fraai detail. De tv staat op een kenmerkende Hisense-voet die met twee schuin naar buiten lopende pootjes aan de achterkant van de tv is bevestigd.

De druppel van de U7NQ zien we niet terug bij de U8NQ. De IR-ontvanger en statusled zijn in dit geval ondergebracht in een schermbrede richel onder de onderlijst van de tv. In die richel zijn ook twee stereospeakers ondergebracht. De U8NQ lijkt hierdoor een soort brede onderkin te hebben. Hisenses miniledtopmodel staat op een voet die met één centrale poot aan het scherm is bevestigd.

Aansluitingen

De U7NQ heeft rechtsachter een stroomaansluiting met standaard achtjeconnector voor de verwijderbare stroomkabel. De voedingskabel van de U8NQ is ook los te koppelen, maar beschikt over een C13-aansluiting. Beide voedingsaansluitingen wijzen opzij. Aan de linkerzijde vinden we de overige aansluitingen. Die zijn voor beide tv's hetzelfde. Er zijn vier HDMI-poorten met ondersteuning voor vrr, waarvan er twee overweg kunnen met 4k144Hz-signalen. Een van die twee full bandwidth-poorten is ook gereserveerd als (e-)arc-poort, wat betekent dat je een 144Hz-poort inlevert als je een apart audiosysteem aansluit via HDMI. Verder beschikken de tv's over twee USB-poorten, een CI-sleuf, aansluitingen voor kabel en satelliet, een analoge AV-ingang via mini-jack, een hoofdtelefoonuitgang (ook mini-jack), een optische digitale audio-uitgang en een lanpoort.

Die laatste twee aansluitingen en een van de twee USB-poorten wijzen naar achteren, maar zijn wel in een nis geplaatst. Zo hoeven ze wandmontage dus niet in de weg te zitten. De overige aansluitingen wijzen allemaal opzij. Verder hebben beide tv’s wifi, bluetooth en Apple Airplay aan boord.

Afstandsbediening

Eerder dit jaar testten we al de Hisense A79KQ voor onze round-up van goedkope 75"-tv's, maar de eenvoudige afstandsbediening met sponzige knoppen die daarbij werd geleverd, zien we gelukkig niet terug bij de U7NQ en U8NQ. De afstandsbediening van deze twee duurdere modellen ziet er chiquer uit, met een plastic behuizing die oogt alsof hij van geborsteld aluminium is gemaakt. Het apparaatje heeft geen knopverlichting, maar de knoppen voelen stevig aan en zijn compleet; zo is er ook voorzien in een volledig blok met numerieke toetsen. De sneltoetsen naar streamingapps als Rakuten TV en Netflix zijn door hun zilverkleurige achtergrond net wat minder schreeuwerig en dat is best een vooruitgang.

De afstandsbediening beschikt verder over een ingebouwde microfoon, bijvoorbeeld voor gesproken zoekopdrachten binnen het smart-tv-systeem, die je activeert met een druk op de juiste knop. De afstandsbediening werkt niet op losse batterijen, maar op een ingebouwde accu. Deze kan worden opgeladen via de USB-C-aansluiting onderop of met zonlicht; hiervoor vind je een zonnelader onder de knoppen. Dat vlak met zonnecollectors vinden we wel meteen het minst fraaie detail van Hisenses afstandsbediening.

Smart-tv

Hisense maakt voor smartfuncties gebruik van het Vidaa-platform, een relatief onbekend smart-OS dat ook te vinden is op televisies van bijvoorbeeld Toshiba en Sharp. De ontwikkeling is in handen van Vidaa International, een dochteronderneming van Hisense. Op de Hisense 75A79KQ troffen we eerder dit jaar versie 6 van het smartsysteem aan. De U7NQ en U8NQ draaiden tijdens onze test op Vidaa-versie 8.5. Ook ditmaal maakt het platform een vrij vlotte indruk: binnen zeven seconden konden we vanuit het hoofdmenu de Netflix-app openen en een 'Verder kijken'-stream starten. Apps die je 'installeert' worden binnen Vidaa overigens niet lokaal op de tv opgeslagen, maar geactiveerd en geopend vanuit de cloud. Er is dan ook geen lokale opslag beschikbaar voor apps.

De interface lijkt in grote lijnen op die van bekendere platforms zoals Google TV. De vormgeving in deze nieuwere Vidaa-versie is wel wat opgepoetst. Zo zijn de kaders rond banners en aanbevelingen verwijderd, zodat die elementen subtieler overgaan in de achtergrond. Boven in beeld prijkt nog steeds een grote bannercarrousel met zes roulerende advertenties. Die advertenties variëren van reclame voor de eigen Vidaa App Store en de Vidaa Browser tot aanbevolen HBO Max-streams. Onder de bannercarrousel zien we verschillende horizontale rijen met iconen en screenshots. De eerste rij bevat de geactiveerde apps, met daaronder aanbevelingen voor streams van diverse aanbieders. Je kunt deze aanbevelingen niet uitzetten, maar wel is het mogelijk om je af te melden voor gepersonaliseerde aanbevelingen. In dat geval zie je aanbevelingen voor diensten als Rakuten, Disney+, NBA TV, Viaplay en zelfs UEFA.tv. In vergelijking met Google TV en Samsungs Tizen is de lijst met aanbevelingen aan de lange kant, terwijl lang niet elke streamingaanbieder even interessant is.

Voor een relatief onbekend platform valt het appaanbod erg mee, maar echt compleet is het ook weer niet. Van een aantal nationale en internationale streamingdiensten - Netflix, Prime Video, Disney+, Viaplay, Videoland - zijn er apps te vinden voor deze tv. Ook voor HBO Max en SkyShowtime zijn inmiddels apps toegevoegd, waar die eerder dit jaar nog ontbraken. Er ontbreekt echter ook een aantal grote namen. Zo konden we geen apps vinden van Nederlandse partijen als Pathé Thuis, KPN, Tele2, Odido en Ziggo. Ook van enkele grote internationale aanbieders, zoals Discovery+ en Spotify, zijn geen apps beschikbaar.

Een andere toevoeging in versie 8.5 is Vidaa Kids, een omgeving gericht op kinderen. Ouders kunnen hiermee de schermtijd van hun kroost bepalen en op afstand meekijken met de content die hun kinderen voorgeschoteld krijgen. Voor deze content wordt samengewerkt met Kidoodle dat ruim 50.000 video's voor kinderen aanbiedt, maar wel volledig Engelstalig is. Daarnaast biedt de Vidaa Art-app nu meer kunstwerken dan voorheen, dankzij een nieuwe samenwerking met WindowSight. Deze stap heeft ongetwijfeld te maken met Hisenses nieuwe CanvasTV-modellen, die de concurrentie moeten aangaan met Samsung The Frame-televisies. Maar ook op 'normale' Hisense-tv's kun je dus putten uit een groter aanbod aan kunstwerken om als screensaver te gebruiken.

Ten slotte legt de laatste versie meer de nadruk op het FAST-aanbod van Vidaa, samengebracht in de app Vidaa Channels. Zo hebben deze gratis streaming-tv-kanalen met advertenties een prominentere plek gekregen in de smartinterface. Vidaa verdient nu eenmaal geld aan de reclame die wordt afgespeeld op deze FAST-kanalen. Het is dan ook niet het enige platform dat zijn FAST-aanbod meer in het zonnetje wil zetten. Deze ontwikkeling zagen we eerder dit jaar bijvoorbeeld ook bij Titan OS op goedkopere Philips-toestellen.