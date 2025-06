In tv-tests op Tweakers besteden we meestal aandacht aan de duurdere modellen, high-end tv's met een oledpaneel of een miniledbacklight die de beste beeldkwaliteit leveren, maar waarbij je vaak ook ruim meer dan 1000 euro neertelt voor een 55"-model. Lang niet iedereen kan of wil zoveel geld uitgeven aan een televisie en daarom bekijken we in deze test vijf 55"-televisies die tussen de 600 en 700 euro kosten.

Uiteraard krijg je voor dat geld niet hetzelfde als wanneer je een topmodel koopt met een tweemaal zo hoge prijs. Maar waar zitten die verschillen hem eigenlijk in? Wordt er bespaard op beeldpanelen, backlights en luidsprekers? Is de beeldverwerking een stuk minder, krijg je minder aansluitingen en features of is er bespaard op het design en de materiaalkeuze van de behuizing? Die vragen zullen we in deze round-up beantwoorden.

Voor deze test bekijken we de Hisense 55U7HQ, LG 55UQ9100, Panasonic TX-55LX650E, Samsung QLED QE55Q60B en de TCL 55C635. Philips kon ons helaas geen geschikt model leveren en Sony lijkt de markt voor 'goedkope' televisies helemaal achter zich gelaten te hebben: het heeft geen nieuwe 55"-televisies meer in de prijsklasse onder de 700 euro.

De vijf tv's die we testen hebben overeenkomsten, maar vooral ook veel verschillen. De belangrijkste overeenkomst is dat al deze tv's gebruikmaken van een lcd-paneel; oled komen we in deze prijsklasse niet tegen. Wil je een 55"-oledtelevisie kopen, dan is het goedkoopste model in onze Pricewatch de LG 55A1, die op het moment van schrijven 809 euro kost, aanzienlijk meer dan de tv's die we in deze test bespreken. Wat verder opvalt, is dat de geteste tv's op een na allemaal over een 60Hz-paneel beschikken, zonder local dimming. De enige tv met een 120Hz-paneel en local dimming is de U7HQ van Hisense, die met 680 euro ook meteen de duurste van de geteste tv's is. Verschillen zijn er zoals gezegd ook. Zo bevatten de tv's een mix van ips- en pva-panelen, elk met zeer zichtbare voor- en nadelen. Ook is er een groot verschil in de maximale helderheid, loopt de geluidskwaliteit sterk uiteen en maken de vijf tv's allemaal gebruik van een ander smart-tv-systeem.

We zullen op de volgende pagina's de belangrijkste uiterlijke kenmerken en de interfaces van alle televisies kort bespreken, waarna we energiegebruik, gamefuncties, geluidskwaliteit en beeldkwaliteit van de toestellen met elkaar vergelijken.