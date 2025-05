Onlangs schreven we over Panasonics nieuwe oledtelevisies voor 2024: de relatief prijzige Z95A en Z90A. De Japanse tv-fabrikant heeft dit jaar ook schermen met andere technieken aan het aanbod toegevoegd. Zo ontvingen we de Panasonic TV-55W95AEG en Panasonic TV-50W93AE6 voor een test. De eerste is een miniledtelevisie, de tweede een ‘gewone’ led-tv met full array local dimming (fald) voor een diepere zwartweergave en hoger contrast.

Panasonic positioneert deze tv’s als zijn lcd-flagships voor dit jaar. Naast dit duo verschenen in 2024 ook de lager geprijsde Panasonic W80A, W70A en S50A/S55A. Van al die lcd-modellen is de W70A de enige tv die Google TV als smartplatform gebruikt; de rest is uitgerust met Amazons Fire TV. Dat geldt dus ook voor de W95A en W93A.

Panasonic W95A

Hoewel het om een goedkopere beeldtechniek gaat dan oled, zijn ook deze twee lcd-modellen relatief prijzig te noemen. De W95A is verkrijgbaar in 55”, 65” en 75”, waarbij de prijzen beginnen bij 1499 euro voor het 55"-model. Voor 65" betaal je minimaal 1899 euro en de uitvoering van 75” begint bij ruim 3000 euro. Even ter vergelijking: Samsungs 4k-miniledtopmodel van het moment, de QN9xD, kost 1056 euro voor 55” of 1514 euro voor 65”.

Panasonic W93A

De W93A is beschikbaar in vier formaten: 43”, 50”, 55” en 65”. De prijzen beginnen bij 999 euro voor het 43”-model en lopen op tot 1299 euro voor de 55”-uitvoering. Van het grootste model staan op het moment van schrijven nog geen prijzen vermeld in de Pricewatch. Onze testuitvoering, de 50” Panasonic TV-50W93AEG, kost minimaal 1199 euro. Voor dat geld haal je ook een instap-oled als de LG B4 in huis of een miniledtopmodel als de Samsung QN9xD. De centrale vraag in deze dubbelreview is dan ook of deze tv’s genoeg in hun mars hebben om hun premium prijskaartje te verantwoorden.

(In) de doos De Panasonic W93A en W95A worden geleverd in een doos van ongebleekt karton. De tv's zijn verpakt in een kunststof zak met daaromheen piepschuim (polystyreen) dat niet biologisch afbreekbaar is. De verpakking bevat naast het scherm en de voet/voetjes van de tv een afstandsbediening, een netsnoer en een poster met installatie-instructies. De handleiding van zowel de W93A als de W95A is ook online beschikbaar.

Uiterlijk

De modelnamen van deze twee tv’s verschillen slechts één cijfertje, maar op basis van het uiterlijk zou je dat niet zeggen. Zo heeft de goedkopere W93A wat dikkere schermranden en een lichtgrijs gekleurde onderbezel, terwijl de W95A over dunnere bezels beschikt en de onderste schermrand een donkerdere grijstint heeft. Het opvallendste verschil is de voet: die bestaat bij de W93A uit een brede, vlakke tafelstandaard, terwijl de W95A twee wigvormige pootjes heeft. Daarbij staat de W93A met 17mm vrij laag op zijn voet, waardoor het geen optie is een losse soundbar op de voet te plaatsen. Bij de W95A kun je een bescheiden soundbar van 70mm hoog kwijt op het tafelblad voor de tv. Trouwens, de voet van de W93A lijkt op de foto’s misschien draaibaar, maar is dat niet.

Ook het Panasonic-logo in de onderbezel heeft op beide tv’s een andere kleurstelling. Onder dat logo prijkt bij allebei dezelfde IR-ontvanger met statusled. Van opzij bezien oogt de W93A juist dunner dan de W95A. Daar staat tegenover dat Panasonic bij die laatste ook een woofer heeft ingebouwd om laagtonig geluid beter weer te geven. De W93A moet zo’n woofer missen.

Aansluitingen

Beide tv’s hebben linksachter een stroomaansluiting met standaard achtjeconnector voor de verwijderbare stroomkabel, die ruim 2,2m lang is. Aan de rechterzijde vinden we de overige aansluitingen. De twee tv’s beschikken beide over minimaal twee USB-poorten, lan, optische geluidsuitgang, een CI-sleuf, aansluitingen voor kabel- en satelliet-tv en een mini-jackuitgang waarop je een hoofdtelefoon of een aparte subwoofer kunt aansluiten. Twee van de vier HDMI-poorten kunnen overweg met 4k-signalen met maximaal 144Hz en vrr; de andere twee zijn beperkt tot 4k60-signalen. Helaas is een van de twee snelste HDMI-poorten ook aangewezen als (e-)arc-poort; sluit je een apart audiosysteem aan via HDMI, dan kost dat je dus een 144Hz-ingang. De W95A heeft bovendien een derde USB-poort en een tweede satellietaansluiting.

Bij de W93A wijzen alle aansluitingen opzij, bij de W95A op twee na ook. De optische digitale audio-uitgang en een van de USB-poorten wijzen op de W95A naar achteren. Ze zijn echter wel in een nis geplaatst, zodat wandmontage geen probleem zou mogen zijn. Verder hebben beide tv’s wifi, bluetooth, Apple Airplay en Chromecast-mirroring aan boord.

Afstandsbediening

De W95A en W93A gebruiken precies dezelfde afstandsbediening als de onlangs besproken Panasonic Z95A en Z90A. Deze grote zapstok is vrij zwaar en mist knopverlichting, maar ligt lekker in de hand en bevat alle knoppen die je je kunt wensen. Handig is de programmeerbare knop waaraan je je favoriete smartapp kunt toewijzen. De afstandsbediening werkt op twee AAA-batterijen.

Smart-tv

Ook het smartsysteem, Amazons Fire TV, hebben we onlangs uitgebreid besproken in onze review van de Z95A en Z90A. Onze bevindingen met het OS zijn in de (korte) tussentijd niet veranderd. Afgezien van enkele lokale diensten zoals NPO Start en Pathé Thuis, zijn de meeste grote apps er wel voor te vinden. Problematisch zijn echter de wat gammele zoekfunctie en de wirwar aan talen in beschrijvende teksten bij apps en andere zoekresultaten. Ook merkten we dat het Fire TV-OS op deze tv’s wat vaker stottert bij het navigeren dan we gewend zijn van andere smartplatforms.