Panasonic-tv's hebben heel wat smart-tv-systemen zien komen en gaan. Zo maakten de eerste smart-tv's van de Japanse fabrikant nog gebruik van Viera Cast en Viera Connect, maar in 2015 stapte Panasonic over op Firefox OS. Toen Mozilla in 2016 de stekker uit dat platform trok, besloot de Japanse tv-fabrikant het besturingssysteem zelf van updates te blijven voorzien en doopte hij het om tot My Home Screen. Dat platform is ook nog te vinden op Panasonics duurdere tv's uit 2023, terwijl sommige goedkopere modellen draaiden op Android TV. Vorig jaar waagde het bedrijf weer een nieuwe stap. Sommige midrangemodellen werden namelijk uitgerust met Amazons Fire TV. Dit jaar maakt dat platform ook zijn opwachting op Panasonics topmodellen voor 2024.

De meesten zullen Amazons smart-OS vooral kennen van de HDMI-streamingdongel Amazon Fire TV Stick, maar als tv-systeem draait het ook op sommige modellen van bescheidener merken als JVC en Grundig. Dit jaar debuteert het OS op topklasse oledtelevisies. Zo draait de Panasonic Z95A, het oledvlaggenschip voor 2024, op Fire TV. Ook de Z93A, Z90A, Z85A, Z80A (allemaal oled) en W95A, W90A en W80A (alle drie led) worden voorzien van Amazons smartplatform. Dat is, zeker met het oog op de Nederlandse en Belgische markt, best een gewaagde stap. Het Android-ecosysteem is nu eenmaal completer beschikbaar in deze contreien dan Amazon, al timmert dat laatste uiteraard aan de weg. We zijn dan ook erg benieuwd hoe de keuze voor Fire TV uitpakt.

Inmiddels hebben we daar het nodige over te zeggen, want we hebben de afgelopen week uitgebreid kunnen kijken, luisteren en meten met de nieuwe Panasonic Z95A en Panasonic Z90A. Zoals we al schreven, is de Z95A Panasonics absolute oledtopmodel voor 2024. Deze tv is uitgerust met een META 2.0-paneel van LG. Daarmee beschikt het toestel, net als de LG G4 (review) en de Philips OLED909 (review) en OLED959 (review), over een tweedegeneratie-mla-layer. De Panasonic Z90A moet het met de nieuwste versie van LG's eenvoudigere OLED.EX-paneel stellen, waarmee de tv in de voetsporen treedt van onder meer de LG C4 (review) en Philips OLED809 (review). Van de Z95A stuurde Panasonic ons een 65"-versie op: de Panasonic TV-65Z95AEG. Van de vlak eronder gepositioneerde Z90A mochten we voor deze review een 55"-model lenen: de Panasonic TV-55Z90AE6.

Van de voorkant bekeken zijn de Panasonic Z95A (links) en de Z90A nauwelijks uit elkaar te houden.

Als we de prijzen erbij pakken, lijken beide tv's vooral op fijnproevers gericht. Daarbij spant de Z95A uiteraard de kroon. Het geteste 65"-model is vooralsnog niet voor minder dan 4399 euro te koop. Daarmee is het toestel niet heel veel goedkoper dan de onlangs besproken Philips 65OLED959 van 4999 euro. Wil je een maatje kleiner, dan ben je aangewezen op de 55"-uitvoering, waarvan de prijs begint bij 3299 euro. De Z95A is niet in andere maten verkrijgbaar, al komt er nog wel een 77" Panasonic Z93A. Die laatste moet het echter zonder mla-laag stellen en heeft op het moment van schrijven nog geen prijzen in de Pricewatch staan.

De Panasonic Z90A komt in drie formaten: 42", 55" en 65", waarbij de prijzen beginnen bij 1999 euro voor het kleinste model. De 65"-uitvoering kost minstens 3499 euro, terwijl de prijs van de geteste 55"-variant begint bij 2799 euro. Daarmee lijken beide tv's op het eerste gezicht relatief duur voor wat ze bieden. Maar is dat ook zo? En hoe aantrekkelijk is Fire TV als smart-tv-systeem? Dat zoeken we uit in deze review.