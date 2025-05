We hebben de Philips OLED959 van TP Vision dit jaar al eenmaal en andermaal mogen bewonderen, maar onlangs werd de tv dan eindelijk bij ons testlab afgeleverd voor een review. Zo konden we na lang wachten checken of dit luxueuze topmodel echt zo ultiem uitpakt als TP Vision voor ogen had.

Op de techniek is in elk geval niet bespaard. De tv is gebaseerd op de indrukwekkende Philips OLED909, maar gaat die LG G4-concurrent op vrijwel alle fronten voorbij. Zo draait de 959 op dezelfde Pentonic 1000-soc als de 909, maar is er ook nog een tweede chip toegevoegd. De extra rekenkracht moet zorgen voor een betere beeldverwerking, extra gamebaropties en een hogere piekhelderheid. TP Vision claimt bij de 959 een maximale helderheid van 3000cd/m², waar de 909 nog bleef steken op een (theoretische) max van 2150cd/m². Ook is het geluidssysteem met ingebouwde soundbar uitgebreid met Atmos- en surroundspeakers in de tv, en maakt het nieuwe Ambilight+ zijn debuut op de 959. De tv wordt bovendien geleverd met een luxe vloerstandaard, in plaats van de twee tafelpootjes van de 909.

Met al die extra's valt ook de prijs fors hoger uit dan bij de Philips OLED909, waarvan het 65"-model momenteel vanaf 2799 euro kost. De Philips OLED959 is enkel verkrijgbaar in 65 inch en kost op het moment van schrijven minimaal 4999 euro. Met die prijs is de 959 niet alleen ruim 2000 euro duurder dan de 909, maar ook meer dan tweemaal zo duur als de 65"-LG G4 en -Samsung S95D. De eveneens nieuwe Panasonic Z95A komt met zijn prijskaartje van 4399 euro voor het 65"-model nog enigszins in de buurt van de 959. De review van die Panasonic volgt binnenkort, want daarvan hebben we inmiddels een exemplaar in ons lab staan.

In deze review kijken we naar het nieuwe Ambilight+ en het bijzondere uiterlijk van de tv, met zijn ingebouwde soundbar en designvloerstandaard. Vervolgens kijken we naar de gamefuncties, inputlag, de beeldschermtechnologie en de beeldverwerking. Ten slotte zullen we onze meetresultaten doornemen om te zien of de Philips OLED959 daadwerkelijk het mooiste scherm is dat je voor ongeveer 5000 euro kunt kopen.