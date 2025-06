Na onze uitgebreide review van de Philips OLED809, die we omschreven als een aantrekkelijke oledmiddenklasser, konden we de afgelopen week een grondige test doen met een van TP Visions twee oledtopmodellen voor 2024, de Philips OLED+909. We ontvingen van TP Vision een 55"-exemplaar, de Philips 55OLED909/12. Voorlopig is deze Philips 909 zelfs het absolute topmodel onder de Philips-tv's, in elk geval tot later dit jaar de OLED+959 uitkomt.

Net als zijn voorganger, de Philips 908 van vorig jaar, is de nieuwe 909 voorzien van micro lense array-technologie (mla) van LG, die moet zorgen voor hogere (piek)helderheden. Het gebruikte mla-woledpaneel is van de tweede generatie, waardoor de tv nog iets feller moet kunnen stralen dan het voorgaande model dat we begin dit jaar hebben getest. We verwachten dan ook dat de Philips 909 de concurrentiestrijd aan kan binden met de LG G4, die gebruikmaakt van dezelfde technologie.

De Philips 908 beschikte al over een geïntegreerde soundbar en een subwoofer aan de achterkant, en dat geldt ook voor de 909. Nieuw ten opzichte van de 908 is de ondersteuning voor 144Hz-gamebeelden van pc's, net als bij de Philips 809. Verder beschikt het nieuwe oledtopmodel over vierzijdige Ambilight, waar de 809 het nog met de driezijdige variant moet stellen. Dit betekent dat de kleurige ledstrips achterop niet alleen aan de zijkanten en bovenaan te vinden zijn, maar ook langs de onderzijde.

TP Vision heeft de Philips 909 uitgebracht in drie verschillende beelddiagonalen: naast de geteste 55"-versie zijn er ook uitvoeringen van 65" en 77". De vanafprijzen bedragen op het moment van schrijven respectievelijk 2199, 2899 en 4899 euro. Daarmee is de kleinste maat van de LG G4 vooralsnog iets goedkoper, want LG's 55"-model haal je inmiddels al voor minimaal 1599 euro in huis. De 65" G4 is met 3199 euro juist een stukje duurder, terwijl de uitvoering van 77" met 3799 euro ruim duizend euro voordeliger is.

De ervaring leert echter dat de prijzen van de 909 nog behoorlijk zullen dalen naarmate de tv langer verkrijgbaar is. De vraag die we in deze review zullen beantwoorden, gaat dan ook vooral over de weergave- en geluidskwaliteit. Weet de Philips 909 ons net zo omver te blazen als de LG G4?