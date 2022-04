In 2019 kondigde TP Vision, de fabrikant van Philips-televisies, aan te gaan samenwerken met Bowers & Wilkins. Deze van oorsprong Engelse audiofabrikant was al een aantal jaren bezig om zijn werkgebied uit te breiden en werkte al samen met diverse autofabrikanten, maar een televisie met B&W-geluid was er tot dan toe niet. Over het resultaat van deze samenwerking, de Philips 903, waren we erg te spreken en ook de modellen die daarop volgden, konden we zeer waarderen. Het spreekt dan ook voor zich dat we veel verwachten van de televisie die we in deze review bekijken, de Philips 935.

De 935 is de eerste oled-tv van Philips die verkrijgbaar is in de relatief kleine beeldmaat van 48". Daarnaast is deze tv te verkrijgen in 55", de maat die we voor deze review hebben getest, en 65". De oledpanelen zijn uiteraard afkomstig van LG Display en aangezien er ook een 77"-versie van dit beeldpaneel bestaat, zou het ons niet verbazen als we deze maat volgend jaar ook bij Philips gaan zien.

Deze televisie is het topmodel van Philips. Dat betekent dat er niet alleen naar de kwaliteit van beeld en geluid is gekeken, maar dat er ook veel aandacht is besteed aan de afwerking. Zo is de akoestisch transparante stof voor de soundbar afkomstig van het Deense Kvadrat en is de afstandsbediening niet alleen voorzien van toetsverlichting, maar aan de achterkant ook nog eens bekleed met Schots leer van Muirhead.

Voor de beeldverwerking is deze tv voorzien van de nieuwste versie van de P5 Perfect Picture Engine, die volgens de fabrikant nu ook dingen doet met deep learning. De tv is uiteraard voorzien van smart-tv, in de vorm van Googles Android TV versie 9 (Pie), en natuurlijk mag ook Ambilight niet ontbreken. Omdat de 935 het topmodel is, krijg je de vierzijdige variant die desgewenst ook de muur onder de tv kan verlichten.