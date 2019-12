Op de afgelopen IFA in Berlijn konden we al even kijken en luisteren naar de Philips 984- en 934- oledtelevisies, de laatste resultaten van de samenwerking tussen de Engelse luidsprekerfabrikant Bowers & Wilkins en TP Vision. Tijdens de korte korte kijk- en luistersessies, die plaatsvonden in een afgesloten ruimte, waren we erg onder de indruk van de nieuwe modellen. In het verleden hebben we al vaak merknamen van bekende audiofabrikanten op producten zien staan terwijl de klank ervan allerminst indruk maakte. Dat Bowers & Wilkins zijn goede naam niet zomaar te grabbel gooit, zagen we echter al bij de Philips 903. Dit was het eerste product dat is ontstaan uit deze samenwerking en we waren er zeer over te spreken.

Philips 984

De 984 en 934 hebben allebei een oledpaneel dat is ingekocht bij LG Display. Ook voor de aansturing maken de toestellen gebruik van dezelfde hardware, zodat op het vlak van beeldkwaliteit geen verschil is te verwachten. Ook qua bediening zijn ze identiek. Beide tv's draaien Android TV van Google en je krijgt bij allebei een handige dubbelzijdige afstandsbediening met een mini-qwertytoetsenbordje en een microfoon voor spraakherkenning.

Philips 934

De 984 is voorzien van een grote voet waarmee de tv, zonder meubel, op de vloer kan worden geplaatst. Op de voet zit een soundbar van Bowers & Wilkins en hierboven is een losse tweeter geplaatst voor het centerkanaal. Uiteraard kun je de tv ook zonder voet gebruiken en hem aan de muur ophangen. De tv is voorzien van Ambilight en dit geval betreft dat de vierzijdige variant. De 984 is het topmodel van de huidige tv-line-up van Philips. Hij is alleen verkrijgbaar met een 65-inchpaneel, voor de lieve som van vijfduizend euro.

Het 934-model heeft geen grote voet voor plaatsing op de vloer, maar wel een losse soundbar. Deze soundbar is voorzien van omhoog gerichte luidsprekers voor de hoogtekanalen bij surroundgeluid. Ook dit model kan worden opgehangen, waarbij de soundbar iets onder de tv komt te hangen. Hiervoor wordt een tweede verbindingsstuk meegeleverd. De 934 is verkrijgbaar met een 55- en 65-inchpaneel, en wij hebben de kleinste van de twee bekeken. Deze kostte op het moment van schrijven zo'n 2200 euro.