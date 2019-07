De meeste televisies blinken niet uit in geluidskwaliteit. Vandaar dat veel mensen investeren in een soundbar of een av-receiver met losse luidsprekers. Toch zit niet iedereen op extra kabels en luidsprekers te wachten, en daarop spelen de fabrikanten meer en meer in. Nog niet zo lang geleden leken televisiefabrikanten vooral de verkopen van losse soundbars te willen stimuleren door slechte luidsprekers te monteren. Sinds enkele jaren verschijnen er echter steeds vaker televisies met een prima luidsprekersysteem.

Ook TP Vision, de maker van Philips-televisies, heeft ingezien dat meer en meer mensen kiezen voor een tv met goede luidsprekers. Op dit vlak viel er ook wel wat in te halen, want de geluidskwaliteit was ook bij Philips-tv's een zwak punt. Om het geluid te verbeteren, is TP Vision de samenwerking aangegaan met de Engelse audiofabrikant Bowers & Wilkins. Het resultaat van deze samenwerking is de Philips 903 oledtelevisie, die we in deze review bekijken en beluisteren.

Deze tv is verkrijgbaar in de maten 55" en 65", waarvan wij de kleinste hebben getest. Hij draait op Android TV 8 Oreo van Google en is, hoe kan het ook anders bij een Philips-televisie, voorzien van Ambilight. Er worden twee afstandsbedieningen meegeleverd. De ene is voorzien van een handig qwerty-toetsenbordje aan de achterkant en de andere, staafvormige, afstandsbediening is voorzien van een microfoon voor spraakzoekopdrachten. Ten tijde van het schrijven van deze review was de 55"-versie van de Philips 903 in de Pricewatch te vinden voor zo'n 1850 euro. De 65"-variant koste 2900 euro.