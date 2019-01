TP Vision voorziet nieuwe Philips oled-tv's en lcd-modellen van Dolby Vision

TP Vision heeft tijdens een evenement in Amsterdam zijn nieuwe line-up van Philips-televisies onthuld. Het bedrijf brengt dit jaar twee nieuwe oled-modellen en een reeks lcd-tv's uit. De meeste tv's krijgen een nieuwe P5-beeldprocessor en ondersteuning voor Dolby Vision.

De twee nieuwe oled-tv's van Philips zijn de 804 en 854, die de 903 en 803 van vorig jaar aanvullen. In tegenstelling tot die modellen hebben de 804 en 854 geen speakers van Bowers & Wilkins. Wel hebben ze een P5-beeldprocessor van de derde in plaats van tweede generatie. De nieuwe processor zou betere ruis- en artefactreductie bieden. Nieuw is verder ondersteuning voor Dolby Vision, in aanvulling op hdr10, hdr10+ en hlg. Volgens TP Vision ondersteunt 90 procent van zijn gehele tv-aanbod van 2019 die hdr-formaten. De oled-tv's komen beschikbaar in 55"- en 65"-formaten en hebben een maximale schermhelderheid van 1000cd/m² en driezijdige Ambilight-verlichting. De prijzen maakt TP Vision nog niet bekend.

Van de 2019-lcd's van Philips, die Homecinema Magazine op een rij zet, is de PU9104-serie er een met een opvallend ontwerp. Deze 55"-tv met uhd-resolutie is mede ontworpen door Georg Jensen. De dunne PUS8804-modellen komen met 50"-, 55"- en 65"-formaten en hebben speakers van Bowers & Wilkins. De PUS7504-serie moet het met Philips-speakers doen en er komt ook geen 65"-model van uit. De PUS7304 is de mainstreamlijn die TP Vision onder de Philips-merknaam uitbrengt. Deze komen uit in formaten van 43", 50", 55", 58", 65"en 70". De fabrikant gaat deze vermarkten onder de naam 'The One'.

De genoemde lcd's ondersteunen driezijdige Ambilight en draaien Android 9 met ondersteuning voor de Google Assistant. De Philips PUS6814, PUS6704, PUS6754 en PUS6504 draaien geen Android TV, maar het Philips Saphi-platform.

Hoewel TP Vision de update naar Android O in december vorig jaar begon, stelt het bedrijf de update naar Android P alweer in het vooruitzicht. De volledige line-up van Android TV-modellen van 2018 kan deze update verwachten, evenals een deel van de Philips-tv's van 2017.