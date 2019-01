Apple brengt iOS 12.1.3 met aantal beveiligingsfixes uit

Apple heeft de beschikbaarheid van iOS 12.1.3 aangekondigd. De update voor iPhones en iPads verhelpt de nodige beveiligingsproblemen in het besturingssysteem, onder andere in de kernel, WebKit en FaceTime. Ook macOS, tvOS en watchOS krijgen updates.

Apple publiceert de lijst van kwetsbaarheden die versie 1.3 van iOS 12 moet verhelpen, onderverdeeld in 23 onderwerpen. Zo zijn er twee kwetsbaarheden gevonden met betrekking tot CoreAnimation, die het mogelijk maakten voor kwaadaardige apps om afgeschermd geheugen uit te lezen en uit de sandbox te ontsnappen.

Googles Project Zero trof een buffer overflow-probleem met FaceTime aan, waarmee kwaadwillenden een FaceTime-gesprek op konden zetten en vervolgens willekeurige code uit konden voeren. iOS 12.1.3 dicht meerdere lekken in de kernel van het OS. Die kwetsbaarheden maakten onder andere het uitvoeren van code met verhoogde rechten en het uitlezen en aanpassen van door processen gedeeld geheugen mogelijk.

Google Project Zero, Qihoo 360 Nirvan Team en Trend Micro's Zero Day Initiative vonden verder meerdere problemen in WebKit, waarmee onder andere willekeurige code uitgevoerd kon worden, door iPhone- en iPad-gebruikers naar speciaal daarvoor ontwikkelde kwaadaardige sites te lokken.

Daarnaast verschenen macOS Mojave 10.14.2, watchOS 5.1.3 en tvOS 12.1.2, ook met enkele bugfixes.