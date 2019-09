TP Vision brengt 65" Philips-oled-tv met soundbar voor 4999 euro uit

TP Vision heeft de 65OLED984 geïntroduceerd. Dit is het topmodel van de Philips-oled-tv's van dit jaar, die TP Vision voor 4999 euro op de markt brengt. Bij de televisie is een soundbar een stukje onder de televisie gemonteerd. Datzelfde geldt voor het goedkopere OLED934-model.

De Philips 984 is alleen verkrijgbaar met een beelddiagonaal van 65", waarbij de televisie op een standaard is bevestigd waar ook de soundbar op is gemonteerd. Daarvoor heeft TP Vision wederom samengewerkt met audiobedrijf Bowers & Wilkins, zoals de fabrikant ook al deed met de Philips 903 van vorig jaar.

Bij de 984 zitten de drivers niet in een soundbar die aan de televisie is bevestigd; de behuizing met de drivers hangt een stukje naar onderen, waarbij de tweeter tussen de televisie en de soundbar in zit. Voor de drie kanalen zijn drie 100mm-drivers in de soundbar geïntegreerd en er is een aansluiting om zelf een externe subwoofer toe te voegen. Doordat de soundbar een stukje onder de tv is bevestigd is er volgens de fabrikant ruimte voor een krachtiger audiosysteem. Dolby Atmos wordt ondersteund, al spreekt TP Vision van Virtual Atmos.

Daarnaast brengt TP Vision de Philips 934 op de markt, een oled-tv die uitkomt in 55"- en 65"-formaat en eveneens over een soundbar beschikt. Bit dit model zit de horizontale soundbar ook onder de tv, al doet bij de 934 de soundbar ook dienst als standaard om de televisie ergens neer te zetten. In de soundbar zitten vier 30mm-drivers voor middentonen, twee 19mm-tweeters en een in het midden gemonteerde 80mm-subwoofer.

Daarnaast beschikt de 934 in tegenstelling tot de 984 over twee omhooggerichte 50mm-drivers die geluid via het plafond naar beneden moeten laten weerkaatsen om de luisteraar de indruk te geven dat het geluid van boven komt. Daarmee gaat het op papier om een 2.1.2-systeem, waarbij ook Dolby Atmos wordt ondersteund.

Beide oled-tv's beschikken over de derde generatie van de P5-beeldprocessor, waarmee zaken als ruisonderdrukking, contrast, kleuren, hdr-weergave en motion volgens TP Vision verder zijn verbeterd ten opzichte van de vorige versie van de P5, die bijvoorbeeld in de 903 en 803 van vorig jaar zit. Beide modellen ondersteunen hdr10, hdr10+, hlg en Dolby Vision. Ook zijn de tv's voorzien van Ambilight, waarbij de 934 het moet doen met een driezijdige variant, terwijl de 984 over een vierzijdig Ambilight beschikt, waarbij ook de kleuren van het scherm aan de onderkant worden geprojecteerd. De televisies hebben ondersteuning voor Google Assistant en Amazons Alexa, en draaien op Android TV 9.

De 65"-versie van de 934 is in Nederland verkrijgbaar voor 3499 euro, terwijl de 55"-versie 2499 euro gaat kosten. De duurdere 65" Philips 984 kost 4999 euro. Beide modellen moeten vanaf deze maand beschikbaar zijn in zowel Nederland als België.