Deze week presenteerde TP Vision de nieuwe Philips-tv’s voor 2024. Tweakers was aanwezig bij de aankondiging in Barcelona, waar we alvast even kennis konden maken met de nieuwe line-up. Het grootste nieuws is de komst van een gloednieuw besturingssysteem én de toevoeging van een nieuw topmodel. Maar ook Philips’ sfeermaker, Ambilight, krijgt een update.

Titan OS

TP Vision, de elektronicafabrikant die onder licentie Philips-tv’s uitbrengt, is al enkele jaren op zoek naar het ideale smart-tv-platform. Jarenlang gebruikte het Android TV voor zijn luxemodellen, terwijl het eigen Saphi te vinden was op goedkopere televisies. Vorig jaar maakte Android TV op de duurdere schermen plaats voor Google TV. Tegelijk werd er een vernieuwde versie van Saphi geïntroduceerd. De bedoeling was dat het eigen OS eerst weer de instapmodellen zou bedienen, maar later zijn weg zou vinden naar het luxere segment.

Daar lijkt het nu niet meer van te komen. TP Vision is tot het inzicht gekomen dat het bouwen en onderhouden van een eigen platform te veel tijd en geld kost, maar wil ook niet volledig over op Google TV. Google stelt vrij strenge eisen aan tv-fabrikanten die het OS gebruiken, en bovendien gaan alle advertentie-inkomsten van het platform naar Google zelf. De oplossing is een gloednieuw besturingssysteem, Titan OS, van een nieuw opgericht bedrijf met dezelfde naam.

Titan OS - Homescreen

Hoewel TP Vision aandelen van het in Barcelona gevestigde bedrijf bezit, heeft het geen meerderheidsbelang. Het smart-tv-platform is dan ook niet exclusief voor Philips-televisies. Zo is er tot dusver ook een deal gesloten om het platform aan te bieden op JVC-televisies in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel het niet onlogisch zou zijn om het nieuwe platform te baseren op Saphi, is dat volgens de woordvoerders van Titan niet gebeurd. Het OS zou compleet van de grond zijn opgebouwd. Toch zagen we icoontjes uit de Saphi-interface terug in de nieuwe Titan-schermen. In hoeverre Titan écht volledig nieuw is, zullen we pas echt weten als we het platform uitgebreid hebben kunnen testen op de voltooide televisies.

Advertenties

Wat Titan interessant maakt voor tv-fabrikanten, is dat ze hiermee, anders dan met Google TV, ook zelf wat opstrijken van de advertentie-inkomsten. Die inkomsten komen van aanbevelingen in de bovenste balk van het menu en van reclames die worden afgespeeld tijdens het kijken naar gratis streams. Aanbevelingen worden uiteraard gebaseerd op het kijkgedrag, maar de makers van Titan beloven dat consumenten zich kunnen afmelden voor het volgen van dat gedrag. In dat geval krijgen ze algemene aanbevelingen te zien.

De midroll-reclames tijdens gratis streams werken vergelijkbaar met de manier waarop YouTube-video’s worden gepauzeerd om een advertentie af te spelen. Een timer in beeld laat zien hoelang de reclame nog duurt of wanneer je kunt doorklikken. Deze midrolls worden overigens alleen afgespeeld tijdens het bekijken van content van zogeheten FAST Channels. Dit zijn gratis onlinezenders, zoals Pluto TV van Paramount, SBS Classics en de gratis streamingkanalen van tv-fabrikanten, zoals Samsung TV Plus en LG Channels. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je nog eens extra reclames te zien krijgt als je een YouTube-video afspeelt.

Titan OS - Homescreen

Titan richt zich primair op de Europese en Latijns-Amerikaanse markt. Het bedrijf belooft meer lokale partijen aan te bieden via het smart-tv-platform dan Google. Hoe dat in Nederland en België precies vorm krijgt, is nog niet duidelijk. Wel kon Titan vertellen dat in Nederland in elk geval KPN alvast werkt aan een streamingapp voor het nieuwe platform. Hetzelfde zou gelden voor Pathé Thuis en Videoland. Daarnaast zullen straks alle usual suspects te vinden zijn in het appaanbod, aldus Titan-ceo Jacinto Roca, van Netflix tot Amazon Prime en van Disney+ tot HBO Max.

Smarthome-integratie

Een andere belangrijke pijler voor Titan is de samenwerking met smarthomesystemen. Het nieuwe platform komt met ondersteuning voor smarthome-integratie via onder andere Matter. In eerste instantie is de mate van integratie nog vrij beperkt; je kunt je smartphone gebruiken om je Titan-tv te bedienen, en that’s it. Als we echter Titan mogen geloven, wordt er hard aan de weg getimmerd. In de toekomst moeten Ambilight-tv’s met het nieuwe besturingssysteem naadloos kunnen samenwerken met alle smartdevices in huis, beloofde Roca.

Titan OS - Connect remote

Hoewel TP Vision hoog opgeeft van het nieuwe OS, durft de fabrikant het blijkbaar nog niet aan om Titan dit jaar al op zijn duurste televisies te leveren. Titan OS zal in 2024 alleen te vinden zijn op twee lager gepositioneerde modellen: de miniled-tv PML9009 (The Xtra) en de door ‘normale’ leds aangedreven PUS8909 (The One). De Philips-oleds van 2024 zullen nog gewoon op Google TV draaien, zoals je in ons nieuwsbericht over de nieuwe tv-line-up kon lezen. Dat leidt wel tot een wat rare spagaat; de goedkopere modellen met Titan worden volgens TP Vision uitgerust met vier HDMI 2.1-poorten, terwijl de luxere Google TV-modellen blijven steken op twee van die aansluitingen. Omdat de tot nu toe gebruikte MediaTek-socs, waaronder de nieuwe Pentonic-modellen, slechts twee full bandwith-HDMI-poorten ondersteunen, zijn we wel benieuwd hoe ze dit bij de Titan-modellen precies voor elkaar hebben gekregen. Dat is vooralsnog onduidelijk.