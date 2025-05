LG’s OLED evo-televisies zijn elk jaar weer erg gewild, dankzij de mooie balans tussen beeldkwaliteit, features en prijs. Met name de C- en G-serie blijken populair in onze Pricewatch. LG bracht begin april zijn nieuwste modellen uit in die series: de LG OLED evo C4 en LG OLED evo G4. We hebben ze inmiddels stevig aan de tand kunnen voelen in ons testlab. Worden de nieuwe oled-tv’s weer net zo’n schot in de roos als hun voorgangers van de afgelopen jaren?

De volledige oledlijn van LG bestaat dit jaar vooralsnog uit vier modellen. Instapmodel is de B4, de C4 is het midrangemodel en de G4 het topmodel. Daarnaast is er nog de M4, die in grote lijnen een G4 is, maar dan met alle aansluitingen in een externe, draadloze box. Het vroegere instapmodel, de A-serie, heeft het veld moeten ruimen. Of LG dit jaar ook weer een 8k-oled onder de noemer Z4 zal uitbrengen, is nog niet bekendgemaakt.

De C4 is verkrijgbaar in 42”, 48”, 55”, 65”, 77” en 83”. De vanafprijzen beginnen bij 1298 euro voor het kleinste model en lopen op tot 5498 euro voor de grootste uitvoering. Zelf mochten wij de 65”-variant in ons testlab verwelkomen. Die versie heeft op het moment van schrijven een vanafprijs van 2297 euro. Daarmee is de prijs van de nieuwe tv vergelijkbaar met die van zijn voorganger rond dezelfde tijd vorig jaar. Die voorganger is momenteel echter al voor 1560 euro te koop.

Van de G4 zijn er vijf maten in de winkels te vinden. De kleinste schermdiagonaal meet 55” en verder zijn er modellen van 65”, 77”, 83” en 97”. De prijzen lopen daarbij uiteen van 2098 tot 24.999 euro. Ook van de G4 hebben we de 65”-uitvoering getest. Dit model koop je inmiddels voor prijzen vanaf 2847 euro, terwijl de laagste prijs een maand geleden nog 3299 euro bedroeg. De laagste prijs van de G3 was exact een jaar geleden nog 2999 euro, dus de prijsontwikkeling van de G4 ziet er voorlopig gunstig uit.

Ten opzichte van hun voorgangers hebben beide tv’s wat kleine updates gekregen. Zo is de maximale refreshrate verhoogd tot 144Hz (voor pc-gaming), heeft LG zijn smart-tv-platform webOS nog wat getweakt en zijn de beeldverwerkingschips vernieuwd. Daarbij heeft de G4 nu voor het eerst een krachtigere soc aan boord dan zijn goedkopere broertje. Ook zegt LG in beide gevallen het paneel verder te hebben verbeterd, waardoor de tv’s er nog meer helderheid uit weten te persen. Hierdoor moeten met name de highlights in hdr-beelden net wat beter uit de verf komen.

Omdat de andere fabrikanten van oled-tv’s hun nieuwe modellen later in het jaar uitbrengen, moet de G4 in eerste instantie opboksen tegen de Samsung S95D, die we onlangs hebben gereviewd. Met zijn matte, sterk ontspiegelde scherm is deze directe concurrent dit jaar wel echt een ander apparaat dan de G4. Toch zijn we erg benieuwd welk van de twee het helderste scherm heeft. De C4 zal het moeten opnemen tegen de Samsung S90D, die binnenkort op de markt komt. Zolang die Samsung niet in de winkels ligt, moet de C4 vooral opboksen tegen zijn eigen voorganger: de C3.