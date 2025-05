De CES is traditiegetrouw dé beurs waar televisiefabrikanten nieuwe technologie en hun nieuwe modellen tonen, en ook dit jaar stelde de beurs niet teleur. Nu de beurs erop zit, kunnen we de balans opmaken.

Samsung was afgelopen zondag de eerste die nieuwe televisies voor 2024 toonde op een evenement dat achter gesloten deuren plaatsvond. De boodschap die Samsung wilde overdragen was daarbij dezelfde als de afgelopen jaren: microled en 8k-qled zijn de speerpunten voor de Koreaanse fabrikant.

Samsung microled

Microled-schermen, die bestaan uit losse panelen met daarop individuele anorganische leds, zijn technisch gezien de heilige graal op het gebied van beeldschermtechnologie. Ze combineren een enorm hoge helderheid met een groot kleurbereik en perfecte kijkhoeken en zwartweergave, zonder gevoelig te zijn voor burn-in. Het nadeel van microled is dat het een heel dure technologie is en dat de individuele leds nog altijd relatief groot zijn. Daardoor is het nog niet mogelijk om kleine schermen met een hoge resolutie te maken. Om die reden verkocht Samsung tot nu toe alleen heel grote microledschermen, in beeldmaten vanaf 76 inch. Daar komt nu een kleiner model bij, waardoor de reeks vanaf dit jaar loopt van 65 inch tot 140 inch.

Samsung 2024 Microled tv

Samsung blijft zijn microledtechnologie technisch verder ontwikkelen. Voor de montage van de leds op het substraat dat wordt gebruikt als beeldpaneel, is Samsung overgestapt van pick-and-place-technologie naar laser-transfer, wat volgens Samsung Display driehonderd keer sneller werkt. Hierdoor kunnen microledpanelen sneller en dus goedkoper geproduceerd worden. Daarnaast is de opbouw van de paneeltjes veranderd, waarbij ook de zijkanten van de panelen nu een matte afwerking hebben. Het effect daarvan is dat de naden tussen de panelen vrijwel onzichtbaar worden en je nu (bijna) niet meer ziet dat een groot microledscherm feitelijk uit allemaal kleinere schermpjes bestaat. Samsung Electronics maakt, net als voorgaande jaren, niets bekend over de prijzen van zijn nieuwe microledtelevisies. Maar wie hoopt op een prijsdoorbraak, komt waarschijnlijk bedrogen uit; microled blijft vooralsnog een ‘prijs op aanvraag’-product met prijzen die ver boven de 10.000 euro beginnen.

Samsung 8k-qled-lcd

Samsung blijft daarnaast, eigenlijk als enige fabrikant, met volle kracht inzetten op 8k-schermen, ondanks dat de markt laat zien dat er eigenlijk niet zoveel vraag naar is. Dat heeft Samsung er niet van weerhouden om de nieuwe 2024 8k-televisies te voorzien van een nieuwe, veel snellere processor. Deze moet vooral op het gebied van superresolution-upscaling veel betere prestaties leveren, dankzij verbeterde neurale netwerken voor objectherkenning, contentklassificatie en beeldfoutherkenning. Op basis van wat die neurale netwerken detecteren, wordt per deel van het beeld het meest geschikte superresolution-algoritme gekozen om het beeld te upscalen. Bij een demonstratie achter gesloten deuren toonde Samsung upscaling van 720p-materiaal naar 8k, met verrassend goede resultaten. Ook Samsungs gewone 4k-televisies zouden baat hebben bij die verbeterde beeldverwerking, maar naar wij begrijpen, krijgen de 4k qled- en oled-televisies geen (significante) verbetering op dit vlak. De krachtigste nieuwe processor komt alleen beschikbaar voor de 8k-televisies.

Samsung 2024 Neo QLED 8K TV

Samsung toonde zowel voor als achter de schermen sowieso helemaal geen 4k qled-lcdtelevisies. Deze zullen op een later moment dit voorjaar aangekondigd worden. Wat we tijdens het preview-evenement wél te zien kregen, waren de nieuwe oledtelevisies.

Samsung 4k-oled

Samsung zal dit jaar drie verschillende oledtelevisies op de markt brengen: de S85D, S90D en S95D. Het topmodel, de S95D, komt beschikbaar in 55”, 65” en 77” en al deze versies krijgen een Samsung Display QD-oledpaneel van de derde generatie. Dit nieuwe paneel belooft een maximale helderheid van 3000 nits. Dat is uiteraard de piekhelderheid, gemeten bij de native kleurtemperatuur van het paneel. Naar wij begrijpen zou de piekhelderheid in filmmodus nog altijd ruim boven 2000 nits uitkomen, en de fullscreen helderheid moet boven 300 nits uitkomen. De tweede verbetering van de nieuwe QD-oledpanelen van de S95D is dat deze nu een matte afwerking hebben, waardoor reflecties van bijvoorbeeld lampen of ramen veel minder zichtbaar zijn. Wij hebben de S95D kunnen bekijken en die matte afwerking doet zijn werk erg goed. In vergelijking met andere oledschermen, die tot nu toe altijd een glanzend paneel hadden, zijn reflecties veel minder hinderlijk zichtbaar. Nadeel is wel dat de matte coating invallend licht ‘uitsmeert’, waardoor het paneel bij sterk omgevingslicht in zijn geheel wat lichter lijkt, wat het contrast niet ten goede komt. We hopen de S95D snel te kunnen testen en zullen hier uiteraard extra aandacht aan besteden.

Samsung S95D QD-oledtelevisie

Over de S90D en S85D is nog minder bekend. De S90D serie komt behalve in 55", 65", 77" ook beschikbaar in 42", 48" en 83". Samsung Display fabriceert geen QD-oledschermen in die laatste drie maten. De panels voor die schermen zijn sowieso afkomstig van LG Display, wat betekent dat het om woledpanelen gaat. Het op de beurs getoonde prototype van de 65" S90D, beschikte echter over een QD-oledpaneel. Onduidelijk is vooralsnog of de 55", 65", 77"-varianten allemaal over QD-oledpanelen zullen beschikken, Samsung voor heel de S90S kiest voor woled of dat er een mix gebruikt zal worden. Dat laatste zouden wij niet toejuichen, omdat de karakteristieken van woled en QD-oled dankzij hun andere opbouw écht verschillen. Samsung kon ons hier helaas nog niets over laten weten en ook over verdere specificaties van de S90D werd nog niets gedeeld.

Van de S85D, een nieuwe lager gepositioneerde serie, weten we nog niets, behalve dat deze goedkoper moet worden dan de S90D. De op de beurs getoonde prototypes van de S85D waren voorzien van woledpanelen van LG Display, of dat ook zal gelden voor de productiemodellen, moet nog blijken.

LG oled

LG toonde op zijn beursstand maar één nieuwe televisie: de transparante OLED T. Deze tv maakt gebruik van een 4k-oledpaneel zonder mla-technologie, maar met LG’s nieuwste beeldprocessor, vier HDMI 2.1-poorten en ondersteuning voor vrr tot 120Hz. In transparante modus kun je letterlijk door het scherm heen kijken. LG heeft ook een rol met zware film in de voet van het scherm gemonteerd die achter het paneel omhoog uitgerold kan worden, zodat het paneel gewoon ondoorzichtig en zwart wordt, net als een normale oled-televisie. De LG OLED T komt waarschijnlijk pas helemaal aan het eind van het jaar bij ons in Nederland en België op de markt; over de prijs is nog niets bekend.

LG Signature Series T oled

Naast de OLED T, toonde LG ons achter gesloten deuren ook de nieuwe draadloze OLED M4 en de OLED G4 en C4. De belangrijkste verbeteringen bij deze tv's zijn een nieuw, tweede generatie mla-paneel van LG Display. Dat nieuwe paneel zou, net als de nieuwe QD-oledpanelen van concurrent Samsung Display, helderheden tot 3000 nits kunnen halen en ondersteunt refreshrates tot 144Hz. Of LG Electronics de panelen in zijn M4 en G4 ook zo helder zal laten werken, is de vraag. Opvallend genoeg werd tijdens de demonstraties die wij kregen helemaal niets gezegd over verhoogde helderheid ten opzichte van de televisies van vorig jaar. Een tweede verbetering bij de M4 en G4 is de nieuwe Alpha 11-beeldprocessor, die dankzij hogere rekenkracht betere beeldverwerking moet leveren en dit nu ook bij drm-beveiligde content kan doen. Hoe dat in de praktijk uitpakt, moet blijken als we de toestellen testen.

LG OLED G4

De OLED C4, het nieuwe model in de populaire C-serie, krijgt kleinere verbeteringen. Deze tv krijgt ook een iets krachtigere processor, maar niet de nieuwe Alpha 11, en moet het ook dit jaar nog zonder mla-paneel stellen. De C4 kan wel signalen tot 144Hz verwerken (VRR), waar het maximum bij LG-tv's tot nu toe op 120Hz lag. Daarnaast krijgt de C4, naar wij begrijpen, wel een kleine boost qua helderheid, maar hoeveel dat precies is, weten we nog niet.

Lees voor meer informatie over LG’s nieuwe televisies onze uitgebreide preview met bijbehorende video.