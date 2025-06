LG brengt transparante 77"-oled-tv uit in VS, kost omgerekend 70.000 euro

LG's transparante Signature OLED T-tv is begin volgend jaar te koop in de Verenigde Staten. Het scherm krijgt een adviesprijs van 60.000 dollar, omgerekend met btw is dit zo'n 70.000 euro. Het is niet bekend of de tv ook naar Europa komt.

De transparante tv is nu te pre-orderen, de eerste leveringen starten op 16 januari. LG zegt de tv ook in andere landen te gaan verkopen, maar geeft hier nog geen details over. LG kondigde de tv op de CES 2024-beurs aan. De 4k-tv heeft een verversingssnelheid van 120Hz en ondersteunt onder meer Dolby Vision, HDR10 en HLG.

LG spreekt over een responstijd van 0,1ms, maar meldt nog niet veel andere specificaties zoals de maximale helderheid. De tv komt wel met een Zero Connect Box voor draadloze verbinding en heeft een 'contrastscherm' dat omhooggebracht kan worden voor een hoger contrast. Met dat contrastscherm werkt de tv als 'reguliere' tv, terwijl het in transparante modus bijvoorbeeld als 'digitaal canvas' gebruikt zou kunnen worden, zegt LG. Het bedrijf zei eerder de tv in 2024 te willen uitbrengen.