LG brengt transparante OLED Signature T-tv ergens in 2024 uit

LG zegt op CES 2024 dat de transparante Signature OLED T ergens in 2024 uitgebracht wordt voor consumenten. De fabrikant noemt de 77"-televisie draadloos vanwege de draadloze verbinding met de Zero Connect Box. Er zijn nog geen prijzen of concrete releasedata bekend.

De Signature OLED T maakt gebruik van een transparant oledpaneel en heeft een ingebouwd 'contrastscherm' dat omhooggebracht kan worden voor een verhoogd contrast. Dit maakt het scherm volgens The Verge vergelijkbaar met dat van reguliere oledtelevisies, al is de beeldkwaliteit volgens het medium minder dan die van de G-serie van LG.

Het scherm wordt aangedreven door een A11-soc en draait op LG's eigen webOS-besturingssysteem. Het merk belooft speciale widgets die onderaan in een balk getoond kunnen worden. Er is verder een always-onmodus, waardoor het transparante scherm als digitaal canvas kan dienen. De televisie wordt van audio en 4k-video voorzien door de Zero Connect Box, die in principe draadloos verbinding maakt met de tv. Wel hebben het scherm en de mediabox elk een aparte stroomtoevoer nodig.