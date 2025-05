'Lenovo wil tijdens MWC laptop met transparant scherm tonen'

Lenovo is van plan om binnenkort een laptop met een transparant scherm te tonen. Windows Report heeft de hand weten te leggen op productafbeeldingen van een laptop met een doorzichtig scherm, dat LG tijdens de CES-beurs al liet zien.

Windows Report schrijft dat Lenovo de transparante laptop tijdens Mobile World Congress wil tonen. Die smartphonebeurs vindt eind deze maand plaats in Barcelona.

Details over de laptop zijn nog schaars, maar Windows Report heeft wel de hand op afbeeldingen weten te leggen. Daarop is te zien dat het apparaat een scherm zonder bezels heeft. Wel heeft het model onder het scherm een balk waarin de componenten zijn weggewerkt. De laptop lijkt verder veel op de laptops van Lenovo met dubbele schermen, waarbij het onderste scherm als een touchscreentoetsenbord kan werken. Op afbeeldingen waarop de laptop dichtgeklapt is, is te zien hoe het scherm volledig transparant is.

Verdere details zoals specificaties ontbreken nog. Windows Report schrijft alleen dat het apparaat op Windows 11 draait. Het is ook niet bekend wat voor display het wordt, maar LG toonde op de CES-beurs eerder dit jaar al transparante oledtelevisies. Het bedrijf wil die dit jaar uitbrengen, nadat het vorig jaar al dergelijke prototypes van transparante displays toonde. Maar voor die televisie is het nodig om bij het kijken een scherm omhoog te trekken waardoor het contrast van het oledpaneel te zien is. Het is niet duidelijk of de laptop ook zo'n systeem moet krijgen en zo ja, hoe dat er in de praktijk uit komt te zien. Mogelijk krijgt de Lenovo-laptop een display van die fabrikant.

Correctie: in het artikel stond aanvankelijkd dat Lenovo een transparant scherm op CES toonde, maar dat was LG.