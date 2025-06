Lenovo wil dat Lenovo-pc's en Motorola-smartphones meer kunnen samenwerken

Lenovo heeft Smart Connect aangekondigd, een systeem waardoor pc's van het merk en Motorola-toestellen meer kunnen samenwerken. Het bedrijf geeft als voorbeeld dat gebruikers een podcast op een smartphone kunnen starten om deze later op een pc verder te beluisteren.

Met Smart Connect kunnen gebruikers een pc, tablet en smartphone besturen via toetsenbord en muis, om bijvoorbeeld content van een Lenovo-tablet te kopiëren naar een Lenovo-laptop. Gebruikers kunnen ook streams starten op een apparaat om deze verder te beluisteren op een ander apparaat. De apparaten moeten ook notificaties met elkaar kunnen synchroniseren. Met Smart Hub krijgen apparaten daarnaast gedeelde klemborden en kunnen ze zonder wachtwoorden elkaars hotspots gebruiken. Gebruikers moeten een smartphone ook in kunnen zetten als pc-webcam.

Smart Connect is beschikbaar op Lenovo-pc's met Windows 10 of hoger, en op 'bepaalde' Lenovo-tablets en Motorola-apparaten. Smart Connect komt 'in de komende maanden' naar apparaten en is beschikbaar via de Google Play Store of de Microsoft Store. Lenovo zegt later te delen met welke apparaten Smart Connect zal werken.