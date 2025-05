Als er één ding is waar je op de CES vanuit kunt gaan, is het dat een fabrikant een poging doet een nieuw soort laptop te bouwen. We hebben door de jaren heen de gekste varianten gezien en dit jaar doet Lenovo een gooi met de ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, een combinatie van een Windows-tablet met afneembaar toetsenbord en een Android-tablet.

In feite gaat het om twee losse apparaten die als standalone kunnen werken, maar ook gekoppeld kunnen worden tot een enkele laptop. In het toetsenbord is alle hardware voor de Windows-laptop verwerkt: een Ultra 7-cpu van Intel, tot 32GB geheugen en tot 1TB ssd-opslag. Dat toetsenbord kun je eventueel ook aan een externe monitor koppelen. Wil je het geheel echter als laptop gebruiken, dan komt het scherm, of eerder de tablet, om de hoek kijken.

Dit is namelijk niet alleen een scherm dat je aan het toetsenbord vastklikt, maar een volwaardige Android-tablet met een 14”-oledpaneel, 12GB ram en een Snapdragon 8+ Gen 1. Onderaan de tablet zit een metalen rand waarin het koppelmechaniek is verwerkt. Dat werkt heel eenvoudig met magneten; duw de tablet in de daarvoor bestemde rand op het toetsenbord en hij trekt zichzelf vast. Op het scherm wordt vervolgens een kleine animatie gespeeld terwijl het apparaat wisselt van standalone-Android-tablet naar beeldscherm voor de Windows-laptop.

Android blijft daarbij op de achtergrond nog kort actief voor het geval je de laptop met Android als OS wilt gebruiken, want dat is ook mogelijk. Via een knop op het toetsenbord wissel je eenvoudig tussen de twee besturingssystemen. Werk je langer in de Windows-modus, dan hibernate de tablethardware, zodat de accu niet te snel wordt leeggetrokken. Het geheel heeft twee losse accu’s: een 38Wh-exemplaar voor de tablet en een 75Wh-accu voor de laptop.

Lenovo heeft de software op beide apparaten zo aangepast dat ze beter met elkaar samen kunnen werken. Zo is er gedeelde opslag dat vanaf beide apparaten toegankelijk is en levert de fabrikant de Hybrid Stream-software mee. Hiermee is het mogelijk om Android-apps naar het Windows-systeem te streamen en deze in een klein venster te gebruiken.

Soms zijn dit soort gekke laptopvarianten nog duidelijk vroege prototypes, met bijbehorende bouwkwaliteit, maar de Gen 5 Hybrid voelt stevig aan en is prima afgewerkt. Het toetsenbord heeft de bekende ThinkBook-toetsen die weinig travel hebben, maar desondanks fijn aanvoelen. Ook de tablet voelt stevig aan. Met een dubbele dosis componenten is het geheel niet heel licht; het toetsenbord weegt 970g en de tablet 785g. Voor een 14”-tablet is dat op zich niet veel, maar een 14”-laptop van bijna 1,8kg is verre van licht. Ook is het geheel met 1,6cm nogal dik. Gezien de grote hoeveelheid componenten is dat allemaal goed verklaarbaar, maar dat maakt het niet comfortabeler in gebruik.

Je moet daarmee redelijk wat concessies doen als je met de Gen 5 Hybrid aan de slag gaat, dus voor wie is dat het waard? Er zijn immers tal van vergelijkbare apparaten te koop waarbij je het scherm los kunt halen van het toetsenbord. Die draaien echter Windows óf Android en niet allebei. Dus als je Android wel een fijn tablet-OS vindt en geen fijn laptop-OS, en vice versa voor Windows, zit je bij dit apparaat helemaal gebakken. Ik gok dat die markt niet enorm is en Lenovo zal zelf waarschijnljik ook geen recordverkoopaantallen verwachten.

Behoor je tot de niche voor wie dit product bedoeld is, dan kun je vanaf deze zomer aan de slag met de Gen 5 Hybrid. Definitieve prijzen zijn nog niet bekend, maar Lenovo mikt erop om het onder de 2000 dollar te houden.