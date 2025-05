Leveringen tablets daalden afgelopen jaar naar niveau van 2012

De leveringen van tablets zijn afgelopen jaar verder gedaald en zitten nu op het niveau van 2012, de tijd dat tablets met een mobiel besturingssysteem voor het eerst in opkomst waren. Dat heeft analistenbureau IDC becijferd.

Volgens IDC leverden alle fabrikanten samen 129 miljoen tablets in 2023, tegenover 162 miljoen in 2022 en ongeveer 133 miljoen in 2012. De krimp is volgens het analistenbureau te wijten aan consumenten die door de economische situatie niet veel geld lijken te besteden aan tablets, terwijl fabrikanten nieuwe producten hebben uitgesteld.

IDC lijkt alleen apparaten met touchscreen als belangrijkste input en een mobiel besturingssysteem mee te rekenen onder tablets. Xiaomi, Lenovo en Huawei leverden in het afgelopen jaar meer tablets, terwijl andere fabrikanten juist minder exemplaren leverden. Hoewel Apple ongeveer 20 procent minder iPads leverde, bleef het bedrijf met grote afstand marktleider, gevolgd door Samsung.