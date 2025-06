Lenovo verdient weer meer met services, aandeel pc-omzet daalt marginaal

Lenovo verdiende in het afgelopen kwartaal wederom meer met zijn Solutions and Services-afdeling. De omzet van die afdeling steeg voor het elfde kwartaal op rij. Het aandeel van de omzet uit pc-verkopen daalde in diezelfde periode met een procent.

Het Chinese techbedrijf verdiende in het derde kwartaal van boekjaar 2023/2024 een omzet van 15,7 miljard dollar, wat een stijging is van zo'n drie procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, zo blijkt uit de betreffende kwartaalcijfers. Het is voor het eerst in anderhalf jaar tijd dat het bedrijf een stijging van de omzet heeft. Tijdens de coronapandemie behaalde het merk recordwinsten vanwege de grote vraag naar pc's, maar dit nam na de pandemie weer sterk af. Het aandeel van pc-verkopen nam overigens in het afgelopen kwartaal ook iets af; Lenovo verdient 58 procent van zijn omzet uit de verkoop van pc's.

De nettowinst daalde in de betreffende periode met bijna 23 procent. Dit is desondanks een stijging van ruim een derde ten opzichte van het kwartaal daarvoor en volgens analisten dan ook een resultaat boven verwachting. Vooral de servicesafdeling van Lenovo doet het in de niet-pc-categorie zeer goed, zo stelt het merk. In het afgelopen kwartaal verdiende deze afdeling met verschillende services rondom digitale werkomgevingen en cloudtoepassingen een recordomzet van twee miljard dollar.