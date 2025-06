Google bevestigt licentiedeal met Reddit voor trainen AI

Google erkent dat het een licentiedeal met Reddit heeft gesloten voor het trainen van kunstmatige intelligentie op basis van content op het forumplatform. Er gaan al een week geruchten rond over een onbekend 'AI-bedrijf' dat in zee zou zijn gegaan met Reddit.

In een blogpost erkent Google dat er een 'verdieping van het partnerschap' met Reddit heeft plaatsgevonden, maar noemt geen financiële details over de deal. Eerder zeiden anonieme betrokkenen dat een bedrijf 60 miljoen dollar had betaald in ruil voor trainingsdata voor AI-modellen. Diezelfde bronnen noemden Google bij naam.

Het bedrijf licht toe dat Reddit gebruik gaat maken van het Vertex AI-cloudplatform van Google om verbeterde zoekfunctionaliteit te kunnen bieden. Tegelijkertijd krijgt Google toegang tot Reddits Data-api waarmee het bedrijf 'in real time gestructureerde en unieke content' van het platform binnenkrijgt. Het bedrijf geeft verder weinig details over wat het met deze gegevens gaat doen: "Met toegang tot de Data-api van Reddit kan Google (...) op basis van verrijkte informatie Reddit-content beter begrijpen en de content tonen, hierop trainen en anderzijds gebruiken." De zoekgigant benadrukt dat de licentiedeal niets verandert aan de huidige manier waarop het openbaar toegankelijke crawlbare content indexeert, gebruikt voor training en toont in Google-producten.

Reddit kondigde in april vorig jaar aan dat partijen voortaan moesten gaan betalen voor het gebruik van de api. Op die manier wilde het platform voorkomen dat er gratis veel data van het platform gehaald kon worden, bijvoorbeeld om AI-modellen te trainen. Vanwege de verhoogde kosten moesten sommige thirdpartyapps noodgedwongen stoppen. Het nieuwe api-beleid ontketende een grote hoeveelheid protesten vanuit gebruikers, app-makers en moderators van het platform.