Gerucht: Reddit plant uitgestelde beursgang nu voor maart

Platform Reddit zou in maart van dit jaar naar de beurs willen gaan. Het bedrijf zou dan mikken op een waardering rond vijf miljard dollar. De beursgang stond al voor eerder gepland.

Reddit is bezig met meetings rondom de beursgang, meldt financieel persbureau Bloomberg. Reddit kondigde de beursgang eind 2021 aan, maar waagde de stap tot nu toe niet. Het bereidde zich al wel voor op de beursgang onder meer door het killen van 3rd party apps vorig jaar. Toen was nog het plan om in 2023 naar de beurs te gaan.