Nieuwe afbeelding vermeende transparante laptop van Lenovo duikt op

Smartphone-leaker Evan Blass heeft een nieuwe afbeelding gepubliceerd van een laptop met een transparant scherm van Lenovo. Eerder deze maand werd al bekend dat het bedrijf zo'n laptop tijdens het Mobile World Congress wil tonen.

Blass slaagde erin om een nieuwe persafbeelding te bemachtigen. Daarop zijn twee laptops te zien met schermen zonder bezels. Op de afbeelding is een van de laptops zichtbaar door het transparante scherm van de andere. Net als in de vorige beelden is zichtbaar dat zich onderaan het scherm een balk bevindt waarin de componenten verwerkt zitten.

Technische details over de laptop ontbreken nog steeds. Behalve het scherm, blijkt uit de afbeeldingen dat de laptop een toetsenbord krijgt dat volledig plat is, zonder toetsen die uitsteken, maar dat was ook op de eerdere afbeeldingen te zien. Ook is naast een van de laptops een stylus te zien om op het scherm te schrijven. Op een van de laptops is Windows 11 te zien, wat suggereert dat de laptop daarop draait.

De laptop wordt, zo schreef Windows Report eerder al, waarschijnlijk tijdens het Mobile World Congress in Barcelona voorgesteld. Dat congres vindt eind deze maand plaats. Het is niet zeker dat het apparaat daarna echt op de markt komt.