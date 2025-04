Lenovo introduceert nieuwe Legion-gaminglaptops met nieuwe cpu's en RTX 40-gpu's

Lenovo toont nieuwe gaminglaptops tijdens de CES in Las Vegas. Het bedrijf voorziet die notebooks van nieuwe cpu's en Nvidia's GeForce RTX 40-videokaarten. De laptops komen in de komende maanden op de markt.

Lenovo introduceert onder andere een Legion 9i, de nieuwe flagshipgaminglaptop van het bedrijf. Het betreft een refresh van de bestaande Legion 9i, die vorig jaar werd uitgebracht. De nieuwe versie krijgt een Intel Core i9-14900HX-cpu met 24 cores, waarvan 8 P-cores en 16 E-cores, voor een totaal van 32 threads. Daarnaast krijgt de laptop maximaal een RTX 4090-gpu van Nvidia. Lenovo voorziet de Legion 9i ook van zijn eigen LA3-P-AI-chip.

De laptop is voorzien van een 16"-scherm met 16:10-beeldverhouding, miniledbacklight en een 165Hz-refreshrate. De laptop kan worden uitgerust met maximaal 64GB DDR5-geheugen en maximaal 2TB aan ssd-opslag. De Legion 9i moet in februari verschijnen en krijgt een adviesprijs vanaf 4299 euro.

De Lenovo Legion 9i. Bron: Lenovo

Daarbij komt Lenovo met een Legion Pro 7i, die eveneens beschikt over een Core i9-14900HX en maximaal een RTX 4090. Deze laptop kan echter maximaal worden uitgerust met 32GB DDR5-geheugen. Het gebruikte ips-scherm heeft een hogere refreshrate van 240Hz, maar biedt geen miniledbacklight voor een hogere helderheid. De Pro 7i verschijnt in maart met een vanafprijs van 3099 euro. Lenovo toont ook een minder krachtige Legion Pro 5i, die wordt geleverd met maximaal een RTX 4070, een kleinere accu krijgt en beschikbaar komt vanaf 1599 euro.

Verder toont de Chinese fabrikant de Legion 7i en 5i zonder Pro-achtervoegsel. Deze laptops worden 'maximaal' geleverd met de Core i9-14900Hx en krijgen maximaal een RTX 4070-gpu. Ze krijgen ook beide maximaal 32GB geheugen en 1TB ssd-opslag. Deze Legion 7i kan geleverd worden met een 165Hz-scherm met een resolutie van 3200x2000 pixels of een 240Hz-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels. De Legion 5i is alleen leverbaar met die laatste optie.

Tot slot toont Lenovo nog een Legio Slim 5. Deze laptop wordt geleverd met een Ryzen 7 8845HS-cpu van AMD, die beschikt over acht Zen 4-cores met in totaal zestien threads. Deze laptop beschikt over een RTX 4070, maximaal 32GB geheugen en tot 1TB ssd-opslag. De Legion 7i komt medio februari uit vanaf 1999 euro. De Legion 5i verschijnt later deze maand al en krijgt een adviesprijs vanaf 1399 euro. De Legion Slim 5 volgt eind maart en gaat minimaal 1499 euro kosten.

Van links naar rechts: de Legion Pro 7i, Legion 7i en Legion 5i. Bron: Lenovo