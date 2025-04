MSI komt met Vector HX-, Crosshair HX- en Pulse-laptops met 16"- of 17"-schermen

MSI toont zijn nieuwe Vector HX-, Crosshair HX- en Pulse AI-laptops tijdens de CES in Las Vegas. Deze notebooks komen allemaal beschikbaar met 16"- en 17"-schermen, en krijgen standaard een RTX 40-gpu. MSI deelt geen releasedata of adviesprijzen.

De Vector HX-modellen zijn het hoogst gepositioneerd onder deze drie 16"- en 17"-series. De laptops krijgen een 16:10-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 240Hz, in het geval van zowel de Vector 16 HX als de Vector 17HX. MSI spreekt daarbij over een scherm in de 'ips-klasse' dat 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte kan weergeven.

De twee Vector HX-laptops krijgen ook allebei een Core i9-14900HX-cpu met 24 cores en 32 threads, en worden geleverd met een GeForce RTX 4060, 4070 of 4080-gpu. De notebooks hebben daarnaast twee DDR5-SO-DIMM-slots en worden geleverd met maximaal 64GB geheugen. De laptops krijgen verder een 90Wh-accu en worden geleverd met een oplader van 280 of 330W. Ze ondersteunen Wi-Fi 7 en 'tot 2,5Gbit/s-ethernet'. De laptop heeft twee M.2-slots voor ssd's: een met een PCIe 5.0-interface en een met PCIe 4.0.

Crosshair HX met Core i7-14700HX en maximaal RTX 4070

MSI komt daarnaast met Crosshair HX-laptops van 16" en 17". Vergeleken met de Vector HX-serie, krijgen deze notebooks een ips-scherm met een lagere resolutie: 2560x1440 pixels. De refreshrate van 240Hz blijft wel hetzelfde. De laptops krijgen een lager gepositioneerde Core i7-14700HX-cpu, die beschikt over 20 cores en 28 threads.

De laptop wordt geleverd met een RTX 4060 of 4070; de RTX 4080 is geen optie in de Crosshair HX-serie. Ook worden maximaal Wi-Fi 6E en gigabitethernet ondersteund. De accucapaciteit bedraagt weer 90Wh, hoewel de meegeleverde oplader maximaal 240W kan leveren. Ook deze laptop heeft twee M.2-slots voor ssd's, waarvan een met PCIe 5.0-interface en een met 4.0.

Pulse AI-serie krijgt Intel Meteor Lake-chip

Tot slot introduceert MSI een Pulse AI-serie, die eveneens beschikbaar komt met 16"- of 17"-scherm. Dat scherm biedt ook een resolutie van 2560x1440 pixels op 240Hz. De Pulse-serie krijgt daarbij een Intel Core 9 Ultra 185H-cpu, die is gebaseerd op de Meteor Lake-architectuur. Deze processor krijgt 16 cores en 22 threads, en beschikt over een geïntegreerde npu voor AI-rekentaken.

De Pulse AI-laptops kunnen uitgerust worden met een RTX 4060- of RTX 4070-gpu. De laptop beschikt verder opnieuw over twee M.2-slots, hoewel die in de Pulse AI-serie allebei een PCIe 4.0-interface hebben. De 90Wh-accu wordt ook bij de Pulse AI opgeladen met 240W.