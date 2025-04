MSI toont Prestige-laptops met Meteor Lake-cpu's, Creator-serie met RTX 40-gpu's

MSI introduceert nieuwe laptops in zijn Prestige- en Creator-series. De laptops in kwestie beschikken allemaal over een Meteor Lake-processor van Intel, met geïntegreerde npu voor AI-rekentaken. De fabrikant deelt nog geen adviesprijzen of releasedata.

MSI komt met drie nieuwe Prestige AI-laptops met schermen van 13", 14" en 16". De 13"-variant krijgt standaard een oledscherm, terwijl de 14"-variant alleen geleverd wordt met een ips-scherm. De Prestige 16 AI kan op zijn beurt geleverd worden met oled- of ips-scherm. De laptops krijgen alle drie een Meteor Lake-cpu van Intel, hoewel de precieze chip verschilt per laptop. MSI levert de laptops met Core Ultra 7- of Core Ultra 9-cpu's, afhankelijk van het model.

De grootste twee modellen komen ook beschikbaar als Studio-variant, die geleverd kan worden met een Nvidia GeForce RTX 40-gpu. Het 13"-model en de standaard Prestige 14 en 16 AI krijgen een Arc-gpu, die is geïntegreerd in de Meteor Lake-processor. Verder heeft het 13"-model een 75Wh-accu. De accucapaciteit van de 14"- en 16"-laptops bedraagt in beide gevallen 99,9Wh. Alle modellen ondersteunen Wi-Fi 7.

MSI Creator-laptops met RTX 40-gpu's

Er komen daarnaast diverse nieuwe Creator-laptops uit. De meeste daarvan beschikken over 45W-Raptor Lake-cpu's van Intel. Zo wordt de Creator M14 geleverd met een Core i7-13620H-processor van vorig jaar, terwijl de Creator M16 HX en Z17 HX beide maximaal een Core i9-14900HX krijgen. De Creator 16 AI is de enige uitzondering daarop; dat model krijgt een Core 9 Ultra 185H-cpu op basis van Meteor Lake.

Alle nieuwe Creator-laptops van MSI worden standaard geleverd met een RTX 40-gpu van Nvidia. De exacte kaart verschilt per laptopmodel. Zo kan de 14"-variant geleverd worden met een RTX 4050 of 4060, terwijl de hoogst gepositioneerde 16"-variant een 4080 of 4090 kan krijgen. De Creator 17 HX krijgt dan weer maximaal een RTX 4070.