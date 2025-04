ASUS komt met dualscreen-Zenbook met Core Ultra-processor

ASUS heeft een aantal nieuwe Zenbook-laptops getoond die zijn voorzien van Intel Meteor Lake- en AMD Hawk Point-cpu's. Naast een opgefrist 13"-model en een 14"-model met nieuwe behuizing brengt ASUS de Zenbook Duo uit. Dat is een laptop met twee dezelfde 14"-oledschermen.

ASUS noemt de Zenbook Duo 's werelds eerste dualscreen 14"-laptop, maar Lenovo toonde vorig jaar al de Yoga Book 9, een apparaat met twee 13,3"-oledschermen die aan elkaar zitten. Ook ASUS zelf heeft al langer laptops met twee schermen, bijvoorbeeld de Zenbook Pro Duo, maar bij die laptop is het tweede scherm relatief klein. ASUS heeft ook een Zenbook 17 Fold OLED, die beschikt over een vouwbaar oledscherm dat doorloopt over beide delen van het apparaat.

Beide oledschermen van de ZenBook Duo hebben een resolutie van 2880x1800 pixels en een verversingssnelheid tot 120Hz. De displays zijn aanraakgevoelig en geschikt voor een actieve stylus, de ASUS Pen 2.0. Het onderste schermdeel bevat een geïntegreerde kickstand om de twee schermen verticaal op het bureau te zetten.

De Zenbook Duo kan niet omklappen tot tablet, zoals de Yoga Book 9. Er zijn meer verschillen: bij Lenovo is de kickstand een los gedeelte. In plaats van een klein toetsenbordje dat alleen een deel van het scherm bedekt, zoals bij de Lenovo-laptop, zit bij de Zenbook Duo een toetsenbordgedeelte ter grootte van het onderste schermdeel, zodat er ook een touchpad op past. Dat kan over het onderste scherm worden gelegd, maar ook los van het apparaat worden gebruikt. Gekoppeld aan het apparaat laadt het bluetoothtoetsenbord automatisch op via een pogopinconnector.

De 1,35kg wegende Zenbook Duo wordt aangedreven door een Intel Core Ultra-cpu uit de Meteor Lake-serie, met maximaal 32GB Lpddr5x-geheugen en een ssd tot 2TB. De 75Wh-accu moet een werktijd tot 15 uur garanderen. Het apparaat beschikt over een twee Thunderbolt 4-poorten, een 5Gbit/s USB-A-poort, een HDMI 2.1-poort een een hoofdtelefoonaansluiting. Inloggen kan via een infraroodcamera met gezichtsherkenning.

ASUS noemde in zijn presentatie voorafgaand aan de CES een prijs van 1499 USD voor de Zenbook Duo, een stuk goedkoper dan de Lenovo Yoga Book 9. Vanaf maart moet het apparaat hier in de Benelux beschikbaar zijn, maar de configuraties en europrijzen zijn nog niet bekend.

Andere nieuwe Zenbooks: Zenbook 14 OLED, Zenbook S 13

Naast de Zenbook Duo toonde ASUS tijdens de CES nog meer nieuwe Zenbooks, waarvan nog geen prijzen en beschikbaarheid voor de Benelux bekend zijn. Al eerder had ASUS een opgefriste variant van de Zenbook S 13 en een nieuwe Zenbook 14 OLED met Intel Meteor Lake-processor aangekondigd. Daar komt op de CES ook een Zenbook 14 OLED bij met een AMD-processor uit de Ryzen 8040-serie, ook wel Hawk Point genoemd.

Beide Zenbook 14 OLED-laptops hebben hetzelfde 14"-oledscherm met 2880x1800 pixels en een 120Hz-refreshrate, een 75Wh-accu, en een full hd-webcam met gezichtsherkenning en een schuifje voor de privacy. ASUS spreekt van twee USB 4-poorten, met Thunderbolt 4 bij het Intel-model, een USB-A-poort, een HDMI2.1-poort met HDMI2.0-bandbreedte en een hoofdtelefoonaansluiting. De AMD-variant beschikt over maximaal 16GB in plaats van 32GB geheugen, maar kan net als het Intel-model met een 1TB-ssd worden uitgerust.