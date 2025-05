Wat kun je met een vouwbare laptop?

Het is geen toekomstbeeld meer. Na de vouwbare smartphones, kun je nu ook gewoon naar de winkel gaan en een laptop met een vouwbaar scherm kopen. Lenovo was de eerste met de X1 Fold, maar die kostte meer dan 4000 euro, kwam pas na lang wachten beschikbaar, en was toen ook snel uitverkocht. Dat zou niet het geval moeten zijn met ASUS' eerste vouwbare laptop, de Zenbook 17 Fold OLED UX9702. De adviesprijs is met 3700 euro iets goedkoper dan die eerste X1 Fold van Lenovo, en hij is op het moment van schrijven al voor minder dan 3300 euro te krijgen. Het is nog steeds veel geld, maar misschien niet duur voor zo'n uniek apparaat. Of de prijs terecht is, ga ik in deze review onderzoeken.

Vouwen maar

Als je de Fold 17 uit de doos haalt, zit je eigenlijk met een groot vouwbaar scherm in je hand, met een los toetsenbordje erbij. Je kunt het zien als een grote tablet, die je in verschillende posities kunt gebruiken. Volgens ASUS zijn er zes verschillende standen, maar in de praktijk zijn er maar twee standen bruikbaar te noemen. Om te beginnen kun je de Fold neerzetten, alsof het een laptop is, maar dan zonder toetsenbordje. Je hebt dan een groot doorlopend touchscreen. Dit is stand nummer 1. Je kunt ook het losse toetsenbordje erbij pakken. Dat is stand nummer 2.

Door de verschillende kijkhoeken die je onvermijdelijk op het liggende en rechtopstaande deel van het scherm hebt, zien de kleuren er verschillend uit en bovendien zie je de vouw goed zitten als je de laptop zo neerzet. Doordat het scherm gebogen is, weet het altijd wel een lichtbron te reflecteren. Kortom, deze positionering gebruik je om op Tweakers een paar keer omhoog en omlaag te scrollen en dan is de aardigheid er gauw af.

Je kunt de Fold 17 ook gebruiken als tablet (stand 3), of als je hem half dichtvouwt als een soort boek (stand 4). Ik voelde me met de Fold 17 in de hand net een preacher uit Populous: the Beginning. Verder hebben stand 3 en 4 weinig praktisch nut, want de Fold 17 weegt iets meer dan anderhalve kilogram en dat is gewoon te zwaar om voor lange tijd vast te houden.

De eerste stand waarin de Fold 17 wel goed werkt, is als een gewone laptop. Het toetsenbordje 'plakt' magnetisch op de ene helft van het scherm en op de andere helft heb je beeld. Dit is de positie die het makkelijkst te gebruiken is als je de Fold even uit je tas haalt om er snel iets op te doen. Als dat toetsenbordje op de Fold ligt, dan schakelt die helft van het scherm zichzelf uit, wat je een 12,5"-scherm met een resolutie van 1920x1440 pixels oplevert. Als het goed is tenminste, want halverwege de reviewprocedure werkte die functie bij mij niet meer en bleef het scherm gewoon aan staan als je het toetsenbordje erop legde. Het lukt met geen mogelijkheid om dat recht te zetten en het toetsenbordje werkte na een volledige herinstallatie en een reeks updates pas weer naar behoren.

Het toetsenbordje communiceert via bluetooth. Dat is logisch, want je moet hem ook los kunnen gebruiken, maar het brengt wel wat nadelen met zich mee. Iedere keer dat je hem een tijdje niet gebruikt hebt, moet hij opnieuw verbinding maken met de Fold, waardoor hij de eerste seconde niet lijkt te reageren. Het is ook belangrijk dat je het toetsenbordje uitschakelt als je klaar bent, want anders loopt de accu leeg. Ik vergat dat nog wel eens en kon steeds op zoek naar een USB-kabel om het toetsenbordje op te laden, alvorens aan de slag te gaan. Het laatste irritatiepuntje aan het toetsenbordje is de afwezigheid van achtergrondverlichting. Dat kost natuurlijk wat meer energie, maar wat mij betreft is dat een iets groter volume wel waard.

Heb je de ruimte, dan moet je hem zeker uitvouwen en recht voor je neerzetten, want dan kan je van het volledige 17,3"-oledscherm genieten. Dat neerzetten doe je met behulp van de kickstand, die aan de achterkant uitklapt. Dat is een wat gammel standaardje, waardoor het geheel een beetje wiebelig staat. Als je er verder vanaf blijft, dan blijft het wel staan, maar als je er per ongeluk tegenaan stoot, ligt de boel omver.

Dat scherm heeft een 4:3-verhouding en heeft dus veel ruimte in de hoogte. In de breedte heb je 2560 pixels, dus je kan op die manier prettig werken met twee hoge vensters naast elkaar. Volgens ASUS kan het grote scherm een extern beeldscherm vervangen, maar dat ben ik niet met het bedrijf eens. Als de Fold op tafel staat, zit je namelijk toch een beetje omlaag te gluren. Bovendien klinkt een 17,3"-scherm met 4:3-verhouding heel groot, maar het is maar ietsje breder dan een 15,6"-laptopscherm. In de hoogte win je wel veel ruimte, maar het voelde voor mij als een verademing als ik na een paar uur werken een gewoon desktopscherm, dat op een normale hoogte staat, aan de Fold koppelde.

Het scharnier en de vouw

De hamvraag bij vouwbare schermen is altijd: hoe veel merk je van de vouw? In eerste instantie had ik bij de Fold 17 niet het gevoel dat ik veel last had van de vouw. Hij zit in het midden van het scherm; je kunt hem voelen, maar je moet je best doen om hem te zien. Nadat ik de Fold 17 een tijdje in verschillende standen en op verschillende plekken gebruikt had, begon de vouw me toch steeds meer te storen. Dat komt doordat vouwbare schermen niet perfect vlak zijn. Bij gewone laptops kijk je naar een vlakke glasplaat, al dan niet voorzien van antireflecterende coating, maar bij de Fold is dat buigbaar plastic. Die plastic laag reflecteert licht en doordat hij niet helemaal vlak is, zie je op verschillende plekken van het scherm reflecties, waardoor je de vouw weer extra goed ziet.

Bovendien ontstond er na een weekje werken op de fold een lichte 'vlek' in het scherm, net links van het midden, en dat terwijl ik netjes met het apparaat ben omgegaan. Het kan toeval zijn; het kan zijn dat ik nóg voorzichtiger had moeten doen, maar ergens verbaasde het me niet heel erg.

De Fold 17 voelt namelijk echt als een eerstegeneratieproduct. Je ziet het aan de rubbertjes die halverwege het scherm zitten, waarvan de rechter, toen ik de Fold uit de doos haalde, al een beetje omhoog stond. Dat is een plek waar troep en stof de behuizing binnen kan dringen. Daarnaast zie je dat de behuizing niet overal even goed sluit, bijvoorbeeld aan de bovenrand. En als je het scherm open of dicht klapt, dan komt er best veel kracht op de twee helften van de behuizing te staan en als je goed kijkt, dan zie je ze ook een beetje meebuigen.

Aan de achterkant van de Fold zit voor een groot gedeelte kunstleer op de behuizing, dat eroverheen beweegt als je het scherm openklapt en dat op die manier het scharnier moet beschermen. In dichtgeklapte toestand zit dat er redelijk strak omheen, maar ik zou de Fold alsnog niet los in een tas gooien. Gelukkig levert ASUS een hoes mee om de Fold veilig in te vervoeren.

Camera, geluid en aansluitingen

Van de constructie van de Fold ben ik dus niet onder de indruk, maar er zijn andere dingen die ASUS wel goed uitgewerkt heeft. Er zit bijvoorbeeld een prima camera met een resolutie van vijf megapixel ingebouwd en die kun je ook gebruiken om met behulp van gezichtsherkenning in te loggen. Het maakt daarbij niet uit hoe je de Fold gespositioneerd hebt.

Wat ook niet uitmaakt voor de positionering, is het geluid. Rondom de behuizing zijn de speakers gemonteerd en die leveren altijd stereogeluid. Draai je de Fold, dan draait het geluid dus met de oriëntatie van het beeld mee.

Verder zitten er twee Thunderbolt 4-aansluitingen op de behuizing, waarmee je de Fold kunt opladen of waarop je randapparatuur kunt aansluiten. ASUS levert een verloopkabeltje van USB-C naar USB-A mee, zodat je de meeste apparaten kunt aansluiten.