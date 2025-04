ASUS deelt teaser van Zenbook-laptop met twee volledige oledschermen

ASUS heeft een eerste teaser van een komende Zenbook-laptop met twee volledige oledschermen gepubliceerd. De laptop wordt volgende week, tijdens de CES-beurs in Las Vegas, officieel aangekondigd.

ASUS publiceert een eerste afbeelding van de nieuwe Zenbook-laptop op sociale media. De laptop beschikt over twee 'full-size' oledschermen, zo meldt de fabrikant. De Zenbook krijgt daarnaast een 'volledig toetsenbord', hoewel die volgens de afbeelding geen numpad bevat. De teaser lijkt ook te tonen dat het toetsenbord afneembaar is.

ASUS deelt verder geen concrete specificaties van de komende laptop. Het bedrijf noemt wel 'AI-ervaringen'. Dat kan suggereren dat de laptop beschikt over een nieuwe Intel Meteor Lake-cpu. Die nieuwe processors beschikken over een neural processing unit voor AI-rekentaken. Onder welke productnaam de laptop beschikbaar gaat komen, is ook nog niet bekend.

De Taiwanese elektronicafabrikant verkoopt momenteel al een Zenbook Pro Duo-laptop met twee schermen, maar bij die laptop is het tweede scherm relatief klein. ASUS heeft ook een Zenbook 17 Fold OLED, die beschikt over een vouwbaar oledscherm. De laptop wordt volgende week officieel aangekondigd tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Dat gebeurt op dinsdag 9 januari, om 18.00 uur Nederlandse tijd.