Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 18:30 23

Tabletmoederbord om onder 1kg te blijven

ASUS Zenbook 'Air' A14 Preview

07-01-2025 • 18:30

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ASUS Zenbook A14

“We wilden deze laptop eigenlijk de Zenbook Air noemen, maar het mocht niet van onze juridische afdeling.” Dat is hoe ASUS de Zenbook A14 tijdens een pre-CES-presentatie aan een groepje techjournalisten presenteerde. Zo trek je wel de aandacht en ja, ‘Zenbook Air’ lijkt wel erg op ‘MacBook Air’, een naam die Apple al sinds 2008 gebruikt. Als ASUS het op Zenbook Air had gehouden, had dat op zijn minst tot een discussie met Apple geleid. Maar goed, geen zorgen, eventuele boze telefoontjes van Apple zijn door het juridische departement van ASUS dus afgewend. Dan rest de vraag: waarom wilden ze de A14 zo graag Zenbook Air noemen? Dat is om dezelfde reden dat Apple de naam introduceerde: de A14 is een hele lichte laptop, net geen kilogram zwaar. Dat is geen nieuw record, maar je merkt het verschil met de gemiddelde 14”-laptop absoluut.

Dus toen ik de A14 voor het eerst oppakte van de tafel waarop ASUS hem had neergezet, vloog mijn hand-met-laptop toch iets verder de lucht in dan ik verwachtte, ondanks dat ik wist dat het een lichte laptop zou zijn. Het is mooi om te zien hoe ASUS de laptop zo licht heeft kunnen maken. Om te beginnen is de behuizing gemaakt van een legering van magnesium en aluminium. Dat is geen nieuwe combinatie. Onder meer Acer en Samsung hebben wel eens met dat bijltje gehakt. Het ‘probleem’ dat Acer en Samsung allebei hadden, is dat die combinatie van magnesium en aluminium aanvoelt als kunststof, terwijl de gebruikte metalen aanmerkelijk duurder zijn dan een stuk ABS-plastic. Van het gebrek aan 'premiumgevoel' heeft de A14 helaas ook last. Toen ik daar een opmerking over maakte, wist een ASUS-medewerker meteen te vertellen dat ze de samenstelling van het materiaal nog aan het tweaken zijn. De versie die in de winkel komt te liggen, zou dus nog wat meer premium kunnen aanvoelen.

Een tweede manier waarop ASUS de laptop lichter heeft gemaakt, is door een dunner moederbord te gebruiken. Voor de A14 maakt ASUS gebruik van het soort pcb’s dat je normaal gesproken in smartphones en tablets tegenkomt. Die zijn wat duurder om te produceren, maar hebben als voordeel dat ze dunnere lagen en smallere traces gebruiken, wat gewichtsreductie oplevert. Alles om onder die ene kilogram te blijven. ASUS toonde het flinterdunne moederbordje en het boog nog net niet door, maar was inderdaad dunner dan wat je van een moederbord gewend bent.

ASUS Zenbook A14ASUS Zenbook A14ASUS Zenbook A14ASUS Zenbook A14

ASUS had zich echter nog een doel gesteld: ze wilden niet zomaar onder de kilogram blijven, maar tegelijk ook een flinke accu in de laptop stoppen. Zeventig wattuur is flink voor een 14”-laptop en die batterij legt het nodige gewicht in de schaal. De grote accu levert volgens ASUS een accuduur van liefst 32 uur op. Dat alles kun je krijgen voor slechts 899 Amerikaanse dollars; lees vooral verder voor de nuance van deze getallen.

De nuance van de getallen

Laten we beginnen met die prijs van 899 dollar. Dat is ongeveer 856 euro en met btw erbij kom je op 1035 euro. ASUS heeft ons nog niet laten weten hoeveel de A14 gaat kosten, maar de kans is groot dat het 1049 of 999 euro wordt. Dat is wel een vanafprijs, want voor dat geld krijg je de goedkoopste uitvoering, die voorzien is van Qualcomms nieuwste Snapdragon X-processor, die zojuist tijdens de CES is aangekondigd. De processor heet gewoon ‘X’, en heeft dus geen achtervoegsel zoals de X Plus en X Elite wel hebben. De X heeft acht cores en lijkt op de Snapdragon X Plus, maar heeft wat lagere kloksnelheden en een lager tdp van 28W. ASUS zal de A14 ook leveren met een Snapdragon X Plus met acht cores (35W), Snapdragon X Plus met tien cores (45W) en Snapdragon X Elite met twaalf cores (ook 45W). Hoe sneller de processor, des te hoger de prijs. Welke processors ASUS in Nederland en België zal leveren, is nog niet bekend. Het is ook niet bekend hoeveel werkgeheugen de verschillende configuraties hebben, maar het is wel zeker dat dat minimaal 16GB is. Qualcomm levert de Snapdragon X ook met 8GB werkgeheugen, maar ASUS liet weten voor minimaal 16GB gekozen te hebben. Gelukkig maar.

Dan de accuduur, die is liefst 32 uur. ASUS haalt dat tijdens het afspelen van video. Dat is zo ongeveer het gunstigste scenario voor een processor, omdat een groot deel van de soc uitgeschakeld kan worden en vrijwel alleen het gedeelte dat voor het decoderen van video actief hoeft te blijven. De rest van de chip wordt in een lage powerstate gezet. Als de film in kwestie ook nog eens veel donkere scènes bevat, is het helemaal goed voor de accuduur, want de Zenbook A14 is voorzien van een oledscherm, dat bij het weergeven van donkere kleuren significant minder energie verbruikt dan bij het tonen van lichte kleuren, zoals een witte website of een spreadsheet. ASUS doet de accutest bij een bescheiden helderheid van 150cd/m² en de resolutie van de video is 1080p, kortom weinig belastend voor de hardware.

Wat zou dan een realistische accuduur zijn? Onlangs reviewde ik de ASUS ProArt PZ13, ook voorzien van een Qualcomm-processor en oledscherm, en die zou volgens ASUS 21 uur op een acculading mee moeten gaan. In onze accutest waarin we een vaste set websites doorscrollen, haalden we bij die tablet een accuduur van ongeveer 10,5 uur. Als je dat doortrekt zou de A14 op 16 uur tijdens webbrowsen uitkomen. In onze accutest zit je dan wel bij de toppers, zoals Apples MacBook Air.

Misschien ten overvloede: ASUS liegt niet over de accuduur van 32 uur. Die hebben ze ongetwijfeld gehaald. Het scenario is alleen niet echt realistisch, want er is niemand die zonder pauzeren 32 uur lang, in een matig verlichte ruimte waar 150cd/m² genoeg is, een lokaal op de laptop aanwezige video kijkt. ASUS specificeert het verder niet, maar er is een grote kans dat wifi en bluetooth tijdens het testen ook zijn uitgeschakeld.

Wat je verder nog krijgt

Het is tot nu toe gegaan over een wel of niet premium aanvoelende behuizing, een Snapdragon X-processor en een 70Wh-accu. Wat biedt de Zenbook A14 nog meer? De laptop heeft een grote glazen touchpad en een toetsenbord dat uiteraard van achtergrondverlichting is voorzien. De toetsen hebben opvallend veel travel en dat komt omdat ASUS de laptop licht, maar niet ontzettend dun heeft gemaakt. Mij bevalt dat wel. Er was een periode dat fabrikanten hun laptops niet dikker dan een USB-C-aansluiting wilden maken, maar je levert daarmee in op typcomfort en enkel USB-C is ook niet makkelijk in gebruik.

ASUS Zenbook A14ASUS Zenbook A14
ASUS Zenbook A14ASUS Zenbook A14ASUS Zenbook A14

De toetsentravel is volgens ASUS 1,3mm en er zit een USB-A-poort aan de rechterkant, terwijl er links HDMI en tweemaal USB-C aanwezig is. ASUS meldt trots dat je het scherm met een vinger kunt opendraaien als de laptop op tafel staat. Dat vind ik persoonlijk niet zo'n belangrijke eigenschap, maar ik weet dat het voor sommige mensen een maak- of breekpunt van een laptop is. Voor die mensen heb ik goed nieuws: het scharnier is soepel en je kunt het scherm met een vinger openen.

Dat scherm heeft een resolutie van 1920x1200 pixels en het gaat om een oledpaneel. Dat paneel werkt op 60Hz en wellicht had je van een laptop van ongeveer duizend euro meer verwacht, maar de relatief lage resolutie en verversingssnelheid zorgen ervoor dat het scherm minder energie verbruikt dan de duurdere oledpanelen.

Voorlopige conclusie

Met de nodige slagen om de arm – ik heb de A14 maar korte tijd kunnen bekijken en hij is nog helemaal niet in ons testlab geweest – ben ik al wel enthousiast over de 'Zenbook Air'. Dat komt doordat hij me doet denken aan een andere Zenbook, de UX305, uit 2015. Ook die Zenbook was niet van de snelste hardware voorzien en miste wat functionaliteit, zoals toetsenbordverlichting, die je destijds wel op een Zenbook zou verwachten. Wat de UX305 toch zo'n mooie laptop maakte, waren de doeltreffende keuzes die bij het ontwerp gemaakt waren. De laptop was licht, had een stevige behuizing en een lange accuduur.

Diezelfde eigenschappen zie je terug bij de A14 en ook op die laptop zijn er zaken weggelaten die je misschien wel op een laptop van duizend euro zou verwachten, maar niet noodzakelijk zijn: bijvoorbeeld een processor met meer dan acht cores, een hogere verversingssnelheid of meer pixels. Niet iedereen zit daarop te wachten. Studenten bijvoorbeeld, of mensen die veel onderweg zijn en hun werk vooral in de browser doen en voor wie accuduur veel belangrijker is dan beeldkwaliteit. Het mag duidelijk zijn: ik ben vooralsnog enthousiast en of dat enthousiasme blijft, zullen we binnenkort zien. Als de A14 in de winkel ligt, vind je de uitgebreide test ongetwijfeld terug op Tweakers.

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Reacties (23)

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Theo 7 januari 2025 18:59
Deze Zenbook Air wordt met een Asus UX305 vergeleken. Maar waarom niet met de review: Asus Zenbook 3: high-end laptop met compromissen uit 2017? Deze UX390 laptop is 920 gram, en daarmee één van de lichtste high end Windows laptops ooit gemaakt. Nu nog steeds is deze laptop een parel der techniek die (op cpu/mem na uiteraard) niet evenaart is.

[Reactie gewijzigd door Theo op 7 januari 2025 19:02]

AuteurPiweD Redacteur @Theo8 januari 2025 07:46
Omdat dit ding me aan de UX305 en niet aan de UX390 deed denken :D
De UX390 is inderdaad lichter, maar was ook een laptop die bij introductie 1700 euro kostte, waar alles op zat en die super dun was. Het mooie aan de A14 vind ik dat ie net als de UX305 betaalbaar is (±1000e is natuurlijk relatief) en dat er praktische keuzes zijn gemaakt. Wel licht, maar niet alles opofferen om hem maar zo dun mogelijk te maken zodat je nauwelijks aansluitingen over houdt en het toetsenbord niet lekker tikt (zoals bij de UX390).
Maupertus @PiweD8 januari 2025 22:36
Ik vond het heel leuk om te lezen dat je aan de UX305 dacht. Dat is nog steeds mijn privé laptop. Ik heb wel een 8gb versie en de ssd voor een groter en sneller model ingeruild. Maar ik heb nooit een nieuwe overwogen omdat Fedora er nog steeds soepel zijn werk op doet, en ik geen laptop heb gevonden die fanless, met een lekker toetsenbord en dezelfde accuduur me net zo blij kon maken.

Toen ik de preview las dacht ik op een gegeven moment: okay.... misschien dan dit jaar . :)
Jeroen hofman 7 januari 2025 19:13
Begrijp alle ontwikkelingen wel
Hoelang hebben we niet met zware telefoons, en laptop rond gelopen
Nu dan een laptop van 920 gram ??
Ik heb hier nog dagelijks een oude Asus X540S die beetje dagelijks in mijn rugtas mee gaat. 1.8 KG voornamelijk wat office word excell wat mail en een filmpje op YT
Ik heb me er tot op vandaag nog geen breuk aan getild.
Heb liever wat gewicht in mijn handen, en wat nog enigszins wat robuust is.
+- ruim 2 jaar geleden bij AH uit de E Bak gevist,(met de originele adapter) scherm defect, HDMI werkte wel op de monitor, Adv uitgezet voor een 15.1 inch scherm op tweakers 20 Euro incl verzendkosten Accu gaat nog zeker 3 uur mee.
Maar goed ging hier in het topic, over de ASUS Zenbook 'Air' A14 930 gram
Janusch @Jeroen hofman7 januari 2025 20:30
Lichtgewicht, robuust, krachtig en enigszins snel kan prima. Zie M1-M3 generatie macbook Air.

Als je veel met je laptop sleept is een air, of zoiets als deze Asus echt wel prettig.
Emielio @Jeroen hofman7 januari 2025 20:55
Ik snap je niet zo goed. Ik werk al 10 jaar met ultrabooks, dit is toch geen nieuwe ontwikkeling. Jaren geleden ook bijvoorbeeld de ThinkPad X1 Nano gehad, die was ook gewoon onder een kilo. De laatste laptop die ik kocht die meer dan 1,4 kg woog, is misschien 15 jaar geleden.
ythehunter @Emielio9 januari 2025 22:09
Inderdaad, iedereen heeft toch gewoon het geld voor een laptop van €2000+ 8)7
Emielio @ythehunter9 januari 2025 22:39
Ik reageerde meer op het feit dat Jeroen de indruk geeft dat dit iets nieuws is.
Rrob 7 januari 2025 20:52
Een artikel over een lichte laptop zonder het daadwerkelijke gewicht te vermelden, hoe verzin je het 8)7

En heel speciaal is het ook niet, in 2013 kon Sony ook al een 13,3" laptop maken die maar 946 gram weegt (Sony Vaio pro 13,3" zonder touchscreen)
Verwijderd @Rrob7 januari 2025 23:22
Wat je vergeet te vertellen is dat deze maar een 36 Wh batterij had. De helft van de batterij capaciteit van de Asus. En volgens notebookcheck was het 1.066 kg.

Iedereen kan een lichte laptop maken, het is enkel een zaak van hoeveel compromissen maak je en vaak is de batterij capaciteit het ding dat als eerste verdwijnt.
Rrob @Verwijderd17 januari 2025 12:52
mijn weegschaal zegt toch echt 946g :)

tuurlijk is de accu kleiner, het is ook een model van 12 jaar geleden. Ik wou alleen aangeven dat het niet heel bijzonder is
Hooli 7 januari 2025 21:04
Was Zenbook 41R geen optie dan? :+
Ikmezelf 7 januari 2025 21:21
Het gewicht bepaald voor mij niet hoe "portable" een laptop is. Wat een laptop voor mij portable maakt is de bouwkwaliteit en vorm. Zo neem ik een laptop die erg stevig aanvoelt veel liever mee dan met een lichte, dunne laptop, omdat ik die niet vertrouw met een stootje hier en daar.

Graag verwijs ik naar dit 9 jaar oude filmpje van Louis Rossmann: YouTube: Why old Lenovo Thinkpads are more portable than the lightest Macbook...
Jazco2nd 7 januari 2025 23:29
LG Gram laptops zijn toch al jaren slechts 1KG of minder? In elk geval de <15" versies.. hebben die dan ook zo een extra dun moederbord?
Dit artikel legt niet uit wat er nou werkelijk uniek is hieraan.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 8 januari 2025 22:42]

TheRollinLegend 8 januari 2025 00:13
1k voor een 14 inch laptopje met een Qualcomm soc is "tof"? Als je ooit een moderne laptop hebt gedemonteerd zul je het met me eens zijn dat dit niet echt meer dan €500 a €600 mag kosten..

Nog maar even door met die 2013 HP laptop!
Wolfos 8 januari 2025 01:15
Zijn die TDP's niet hoog voor low-end chips? 28 watt?
Een Ryzen 7640U doet het met 15 watt, en dan heb je ook niet dat gedoe met emulatie.
triflip @Wolfos9 januari 2025 03:55
Het zijn zeker geen low end chips en het is een SoC, dus is het stroomverbruik is ook het RAM en de USB controllers etc meegenomen. Het valt niet 1 op 1 te vergelijken.

Quallcom geeft zelf voor de Elite een verbruik tussen de 15 en 80W op. Waarschijnlijk kunnen fabrikanten dit instellen in de bios. Voor jouw AMD cpu is dat 15 - 30W, als hij bij jou op 15W draait dan is hij heel conservatief afgesteld dus.

Mijn AMD CPU in mijn laptop zou afgesteld zijn op 25W maar onder full load trekt mijn laptop ongeveer 55W uit het stopcontact. Miet pieken van enkele seconden naar 75W.
Argantonis 9 januari 2025 05:30
Ik had in 2015 ook een Asus Zenbook van minder dan een kilo. Mooi dat ze beschikbaar blijven, ideaal gewicht om even in een mini rugzakje te stoppen. Maar het is geen nieuw concept, ook niet voor Asus.
Timewa 10 januari 2025 12:45
Ik heb jaren zakelijk Dell XPS gebruikt, vanaf de 1e generatie XPS13 die heel goed was tot nu een 2023 XPS15 en 4 modellen daar tussenin.

Elke keer als ik een nieuwe XPS binnenkreeg hoopte ik op een verbetering, maar het tegenovergestelde was soms waar - stabiliteit, snelheid, gewicht, accuduur - ik merkte in al die jaren geen verbetering en vond het ook vervelend dat de legacy poorten zoals HDMI en USB A verdwenen. De XPS15 die ik nu heb is niet het juiste apparaat voor mij, het scherm is wel fantastisch en de i9/64Gb is snel maar veel te power hungry.

Naar aanleiding van dit artikel voor het eerst naar Asus gekeken. Ik vind 1kg, goede battery life, een goed display en een fijn toetsenbord veel belangrijker dan een megakrachtige processor of dedicated videokaart.

Ben uitgekomen op de Asus B9, een vrij vergelijkbaar model maar dan voor zakelijk gebruik en meteen beschikbaar. Hogere resolutie OLED, standaard Windows Pro en nog wat zaken die hem geschikter maken voor zakelijk gebruik maar verder vergelijkbaar met dit nieuwe model op battery life na. Die Asus B9 kost €600 minder dan een vergelijkbaar gespecte XPS13. Ben erg benieuwd of ik dat ga merken, en wat de robuustheid is bij veel gebruik tijdens reizen e.d..

Ik vind het prijzenswaardig dat Asus de OLED.panelen laagdrempelig aanbiedt, daar waar Dell het nog steeds uitmelkt als zeer dure optie. Ook heb ik hoge verwachtingen van battery life omdat Asus zelfs voor de 1kg lichtgewicht laptops nog steeds een flinke accu plaatst. Ben zeer benieuwd!

De proof is in de the pudding maar Asus is lekker bezig!

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