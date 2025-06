ASUS ProArt PZ13

Hoeveel tablets die Windows draaien ken je? Goeie kans dat je niet verder dan de Microsoft Surface Pro komt, maar ASUS verkoopt sinds kort ook een nieuwe Windows-tablet. Deze maakt deel uit van de op professionals gerichte ProArt-lijn en heeft typenummer PZ13 meegekregen. In tegenstelling tot de Surface zit er standaard een oledscherm, 1TB opslag en Windows 11 Pro op. Is dit een betere deal dan de Surface Pro?

Exterieur

De ProArt is, net als de Surface Pro, een uit de kluiten gewassen apparaat. Hij weegt 880 gram en heeft een metalen achterkant en zijkant, die voorzien zijn van een glimmend randje. Het geheel is mooi afgewerkt, maar het hoge gewicht maakt hem niet echt handzaam. Dat is niet uitzonderlijk: hij is even zwaar als een Surface Pro en maar iets lichter dan een Minisforum V3. Windows-tablets zijn nou eenmaal niet zo licht. Wat verder opvalt, is de 16:10-beeldverhouding, waardoor hij iets breder en lager is dan een Surface Pro.

In tegenstelling tot de Surface Pro heeft de ProArt geen ingebouwde standaard. Om hem neer te zetten, plak je magnetisch de bijgeleverde steun ertegenaan. Die steun is van plastic gemaakt en heeft een dun randje waarop het geheel steunt. Het is de vraag hoe slijtvast dat is. De steun laat zich traploos verstellen en biedt voldoende weerstand, totdat hij maximaal omgevouwen is. Dan ligt de tablet bijna vlak op je bureau, en in theorie heb je dan een mooi tekentableau dat iets schuin staat. Maar daarvoor geeft de stand niet voldoende weerstand en duw je de tablet plat tegen het bureau aan.

Het toetsenbord is voorzien van achtergrondverlichting en klikt magnetisch aan de onderkant van de tablet. Voor een dun toetsenbordje tikt het verrassend goed, met een duidelijk toetsgevoel. Het toetsenbord blijft wel altijd plat op tafel liggen, want je kunt het niet schuin tegen de tablet aan zetten, zoals bij de Microsoft Surface Pro het geval is. De ASUS Pen 2.0, die 4096 drukniveaus ondersteunt, wordt ook bijgeleverd en dat is een groot verschil in vergelijking met de Surface. Die heeft weliswaar een wat fijner schrijvende pen, maar voor een setje met toetsenbord en pen betaal je ongeveer 250 euro extra en bij ASUS zit het er gewoon bij.

Prestaties

De ProArt is voorzien van een Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100-processor. Dat is de langzaamste processor in de Snapdragon X-reeks en hij is voorzien van acht cores met een maximale kloksnelheid van 3,2GHz en een turbofrequentie van 3,4GHz op één enkele core. We hebben deze processor nog niet eerder getest; de beste vergelijking is de Surface Pro 11, die ook een Snapdragon X Plus heeft, maar dan een snellere variant met meer cores.

In Cinebench Multi blijken de acht cores in de ProArt even vlot te zijn als Apples M3-processor met evenveel cores. Bij Apple is een deel E-cores en een enkele core is wel vlotter, zoals te zien in Cinebench Single. Dat geldt niet alleen voor de MacBook: de meeste andere laptops en tablets met Zen5, of Intel Lunar Lake-processors zijn sneller. De ProArt voelt niet langzaam aan, maar het hangt er heel erg vanaf waar je de tablet voor gebruikt, of de Snapdragon Plus-processor vlot genoeg is. Incidenteel gebruik van Photoshop of andere software die goed voor de Arm-cores is geoptimaliseerd, is geen probleem, maar als je dergelijke software veel gebruikt, zijn de extra cores wel welkom. Op grafisch gebied doet de simpelste Snapdragon X Plus ook beslist onder voor de meeste moderne processors.

De Qualcomm-processors staan bekend om hun efficiënte werking, maar het is ASUS niet gelukt de tablet passief te koelen. Aan de rechterkant van de behuizing zuigt de tablet lucht aan en warme lucht wordt aan de bovenkant uitgeblazen. Het goede nieuws is dat je die koeling nauwelijks zult horen. Tijdens browsen en zelfs bij het draaien van PCMark draait de ventilator niet. Pas als we een render in Blender aanzetten, hoor je de koeling, maar de geluidsdruk blijft alleszins binnen de perken.

De accuduur tijdens browsen is, grappig genoeg, op de minuut na hetzelfde als Microsofts Surface Pro met oledscherm. Toch springt de Surface efficiënter met zijn energie om, want die tablet doet dat met een kleinere 17Wh-accu. De lagere efficiëntie zie je wel weer terug in de snelheid. In de PCMark-accutest houdt de ProArt-tablet het iets langer uit dan de Surface Pro's, maar opvallend is dat de relatieve prestaties op 90 procent liggen. Oftewel, er is nauwelijks verschil in snelheid tussen het werken op netstroom en accu. Dat is iets waar de recente laptops met Arm-processors sowieso goed in zijn, maar de ProArt spant de kroon.

ASUS heeft de PZ13 voorzien van een 13"-oledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels. Dat levert heel mooi scherp beeld op, met de felle kleuren en het hoge contrast dat bij oledschermen hoort. De maximale helderheid tikt de 400cd/m² net niet aan en dat is jammer, want de Surface Pro haalt bijna 600cd/m². ASUS had het ProArt-scherm ook wel iets beter mogen kalibreren. Bovendien biedt de ProArt-software geen sRGB-modus. Geen probleem voor wie van de mooie felle P3-kleurtjes houdt, maar vervelend als je accuraat in sRGB-kleuren wilt bewerken.

Conclusie

De ProArt PZ13 is een van de weinige concurrenten van Microsofts Surface Pro en biedt voor de huidige prijs van 1200 euro een heel interessant alternatief. Die goedkoopste Surface Pro heeft bijvoorbeeld geen oledscherm en de ProArt heeft dat wel. De Surface wordt niet met toetsenbord of met stylus geleverd en bij de ProArt krijg je beide. Bovendien heeft de Surface Pro in dezelfde prijscategorie 256 of 512GB opslag, en de ProArt heeft 1TB aan boord. De ssd is bij de Surface wel kinderlijk eenvoudig te wisselen; dat kan bij de ProArt dan weer niet.

Een aandachtspunt, mocht je deze tablet overwegen, is dat hij voorzien is van de langzaamste Qualcomm-processor met acht cores. De snellere X Elite is vijftig procent sneller, en afhankelijk van wat je met de tablet zou willen doen, is dat een groot verschil. Bij browsen en video's kijken merk je het verschil niet, als je stevig gaat photoshoppen wel. Verder is de ProArt een mooie tablet, maar de Surface heeft een fijnere ingebouwde kickstand, een fijner schrijvende pen en een beter gekalibreerd scherm. Maar ja, voor 1200 euro ben je bij ASUS wel klaar en bij Microsoft ben je dan nog toebehorenloos. Op veel vlakken is de ProArt PZ13 dus inderdaad een betere deal dan de Surface Pro.