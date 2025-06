Minisforum, het Chinese bedrijf dat je op Tweakers vaak voorbij ziet komen met zijn minicomputers, verkoopt sinds kort een tablet die Windows draait. Ongeveer tegelijkertijd kwam Microsoft, het Amerikaanse bedrijf dat je op Tweakers vaak voorbij ziet komen met zijn Surface-apparaten, ook met een nieuwe tablet. De ene tablet heeft een AMD-processor en de ander een Intel-processor. De ene is de facto de Windows-tablet, omdat deze door dezelfde maker als het besturingssysteem is ontwikkeld, terwijl de ander zijn plek op de niet al te druk bevochten Windows-tabletmarkt nog moet zien te veroveren. Kies je dus voor de gevestigde orde of de uitdager? Amerika of China? Blauw of rood?

Microsoft Surface Pro 10 for Business

De Microsoft Surface Pro 10 for Business heeft een lange naam, die ook wat uitleg behoeft. Microsoft kondigde eind mei met veel bombarie de Surface Pro met Snapdragon X-processor aan. Die is op consumenten gericht, maar dat is niet de tablet waar het in deze review over gaat. De Surface Pro 10 kondigde Microsoft aan in een blogpost, zonder groots evenement. De Pro 10, uitgerust met een Intel-processor, is op de zakelijke markt gericht, hoewel de tablet ook gewoon voor consumenten beschikbaar is. Voor de consument die deze tablet aanschaft, zit het zakelijke aspect hem eigenlijk alleen in de Windows Pro-licentie.

En wat krijg je dan als je de Pro 10 aanschaft? Je krijgt het bekende recept van de Microsoft Surface: een mooi afgewerkte Windows-tablet, waarbij je duidelijk kunt zien dat Microsoft al heel wat jaartjes dit soort apparaten maakt. De lichtgrijze behuizing is van een magnesiumlegering gemaakt en voelt heel solide aan. Het beeldscherm heeft nu afgeronde hoeken, wat verder geen enkel nut heeft, behalve dat iedereen het doet en Microsoft daarin meegaat. De kickstand, onderdeel van de behuizing, is traploos verstelbaar en biedt in iedere hoek die je kiest genoeg weerstand om de tablet stevig op zijn plek te houden.

De hoeken van de behuizing zijn mooi afgerond en zorgen ervoor dat de Pro 10 lekker in de hand ligt, hoewel bij dit soort tablets altijd de vraag blijft hoe lang je ze daadwerkelijk vasthoudt, want hij weegt ongeveer 880 gram. De kickstand zit er in ieder geval niet voor niets.

De voornaamste reden om een Windows-tablet te verkiezen boven een iPad of Android-tablet, is het besturingssysteem. In principe is de Pro 10 een laptop in tabletvorm, wat betekent dat je alle software kunt draaien die je normaal gesproken ook op je laptop of desktop draait. In de meeste gevallen heb je daar wel een toetsenbord en een touchpad voor nodig, die je er niet bij krijgt. De Type Cover, het toetsenbord dat perfect aansluit op de Pro 10, kost 150 euro, of 310 euro als je voor de versie met stylus kiest. Dat is iets waar je rekening mee moet houden als je een Surface-tabet aanschaft. Als iemand die al geruime tijd voor Tweakers Surface-tablets reviewt, voelt het alsof ik mezelf op dit punt eindeloos herhaal, en dat is ook zo, want Microsoft levert zijn prijzige toetsenbord nooit mee. Tegelijkertijd doen de meeste andere fabrikanten van Windows-tablets, zoals Minisforum waar ik zo op kom, dat wel.

Nog even over de Pro 10: zoals gezegd is dat een mooi afgewerkte tablet en dat merk je niet alleen aan de metalen behuizing, maar ook als je erop werkt. Je logt vlot in met behulp van gezichtsherkenning en kijkt vervolgens naar een 13"-scherm met hoge resolutie van 2880x1920 pixels dat werkt op 120Hz. Dit maakt dat alles soepeler aanvoelt dan op standaard 60Hz-schermen. Aan de voorkant zit een camera die in 1440p-resolutie kan filmen tijdens videogesprekken, en de kans dat je zonder koptelefoon de ander verstaat, is groot. De speakers zijn aan weerszijden van het scherm geplaatst en op de gebruiker gericht. Kwalitatief gezien zijn ze niet gek; ze weten zelfs wat lage tonen te genereren, dus je zou er ook muziek op kunnen luisteren. Op de achterkant van de Pro 10 zit ook een camera, die met 4k-resolutie kan filmen en met een nog iets hogere resolutie foto's kan maken. Voor de meeste gebruikers zal die niet van toepassing zijn, maar als je de Pro 10 for Business daadwerkelijk in een zakelijke omgeving gebruikt, kun je er bijvoorbeeld streepjescodes mee scannen of foto's maken, waarbij een bepaald niveau van detail vereist is.

Tot slot nog even aandacht voor de aansluitingen: de Pro 10 heeft twee Thunderbolt 4-poorten aan de linkerkant en de Surface-connector aan de rechterzijde. Die connector kun je gebruiken voor de bijgeleverde lader en eventuele docks van Microsofts, maar je kunt ook kiezen voor het universele USB-C. De microSD-kaartlezer, die er bij eerdere generaties nog op zat, is ondertussen verdwenen, maar als je de opslag wilt uitbreiden, kun je tegenwoordig gemakkelijk zelf de ssd vervangen.

Minisforum V3

Het concept van de Minisforum V3 is wat anders dan bij de Microsoft Surface. Om te beginnen is het een nog grotere tablet, met een bredere 16:10-beeldverhouding. Hij is met een gewicht van 925 gram nog iets zwaarder en met een 14"-scherm heb je echt een flink apparaat in handen. Ook Minisforum gebruikt een behuizing die gemaakt is van een magnesiumlegering, maar blijkbaar met een andere samenstelling dan bij Microsoft, want deze voelt eerder aan als plastic. Dat is iets wat je vaker ziet bij behuizingen van magnesium. Ondanks de overeenkomstige metaalsoort voelt de Minisforum minder stevig aan dan de Surface. Je kunt de behuizing licht indrukken en een beetje verdraaien, waarbij het geheel een beetje kraakt. Dat hoef je bij de Surface niet te proberen; die voelt aan als één blok onverwrikbaar metaal.

Een ander opvallend verschil is dat de Minisforum een scherm met matte coating heeft. Dat zie je niet vaak bij tablets, omdat vuil makkelijker in de oneffenheden van die coating kan blijven zitten dan bij een glazen scherm. Het mag duidelijk zijn dat een mat scherm als groot voordeel heeft dat reflecties minder scherp zijn en daardoor niet snel opvallen. Net als bij de Surface-tablet kun je de V3 neerzetten met behulp van een kickstand, maar die zit net iets anders in elkaar dan bij de Surface.

Bij de Minisforum is de kickstand onderdeel van de kunststof afdekking die je magnetisch op de achterkant van de tablet plakt. Wanneer je de kickstand gebruikt zoals bij de Surface, waarbij je dus de onderkant naar achteren klapt, blijft de tablet niet goed staan en lijkt het alsof de magneetjes niet sterk genoeg zijn. Het idee is dan ook dat je de bovenkant omvouwt, wat logischer blijkt te zijn, want dan zie je de perforaties voor de twee ventilators zitten. Het geheel staat redelijk stabiel, maar leunt wel op een dun randje rondom de afdekking. Dat ziet eruit alsof het op den duur zal gaan slijten, vooral als het randje over de tafel heen schuift, bijvoorbeeld wanneer je de hoek van de kickstand verandert of de tablet verplaatst. Wat dat betreft zit de Surface steviger en vermoedelijk ook slijtvaster in elkaar. Een ander voorbeeld is het toetsenbord, dat je net als bij de Surface magnetisch aan de tablet kunt klikken en vervolgens onder een hoek kunt zetten, wat comfortabeler typt. Bij de Surface houden stevige magneten het toetsenbord op zijn plaats, maar bij de Minisforum zijn de magneten zwakker en kan het toetsenbord gemakkelijker losschieten.

Kortom, aan alles is te zien dat dit Minisforums eerste Windows-tablet is. Hij voelt minder stevig aan dan de Surface, de kickstand en de magneten mochten op sommige plekken wel wat sterker zijn en ook wat camera's en speakers betreft presteert de Surface beter. De speakers van de Surface kunnen meer geluid produceren en hebben wat meer 'laag', terwijl de Minisforum-speakers wat 'dunner' klinken. De camera's van de V3 hebben ook een lagere resolutie dan die van de Surface, met 1920x1080 pixels aan de voorkant en 5 megapixel achterop, hoewel dat op zich niets is om je voor te schamen. Dat Microsoft meer 'premium' aanvoelt, zie je natuurlijk terug in de prijs, maar bij Microsofts instapmodel van 1400 euro krijg je, zoals gezegd, geen toetsenbordje, terwijl dit bij de Minisforum van 1100 euro wel het geval is. Overigens kost een stylus bij Minisforum 15 euro extra, terwijl je bij Microsoft 110 euro betaalt.

Dan zijn er ook nog wat unieke toevoegingen aan de Minisforum. Hoewel hij niet over een gemakkelijk verwijderbare ssd beschikt zoals de Surface Pro, biedt hij wel een volledige SD-kaartlezer en een USB-C-aansluiting aan, waardoor je hem als extern scherm kunt gebruiken. Daarvoor moet de tablet uitgeschakeld zijn en zodra je een computer aansluit, wordt de V3 als een extern beeldscherm gezien. De touchscreen kun je helaas niet gebruiken, maar het kan praktisch zijn als je bijvoorbeeld op een werkplek met een vaste computer snel een tweede scherm wilt aansluiten.