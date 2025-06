ASUS toont Zenbook S16 met 'Ceraluminum'-behuizing en AMD Ryzen AI 300-cpu

ASUS introduceert een nieuwe Zenbook S16-laptop tijdens Computex 2024 in Taiwan. Deze laptop beschikt over een chassis dat deels is gemaakt van 'Ceraluminium'. Volgens ASUS is dat metaal stevig en licht. De laptop beschikt daarnaast over een nieuwe Ryzen AI 300-cpu van AMD.

De ASUS Zenbook S16 is 1,1cm dik is en weegt 1,5kg, zo claimt de fabrikant. De bovenkant van de behuizing is daarbij gemaakt van Ceraluminum, een materiaal dat ASUS eerder al inzette in enkele laptops. Dat materiaal is volgens ASUS beter bestendig tegen krassen, roestbestendiger en gaat over het algemeen langer mee dan regulier aluminium. Het heeft daarnaast het uiterlijk van keramiek. Er komen witte en grijze varianten beschikbaar.

De laptop beschikt daarnaast over een AMD Ryzen AI 300-processor, die AMD eerder op maandag aankondigde. ASUS noemt het concrete model niet in zijn persbericht, maar noemt wel een tdp van 28W, wat doet vermoeden dat het om de Ryzen AI 9 385 gaat. Die chip beschikt over tien cores en twintig threads en is gebaseerd op de nieuwe Zen 5-architectuur. De Ryzen AI-chip beschikt ook over een npu die 50Tops aan AI-rekenkracht kan leveren. De laptop is daarmee onderdeel van Microsofts Copilot+ PC-programma en ondersteunt dan ook bepaalde nieuwe AI-features in Windows 11.

De laptop beschikt verder over maximaal 32GB Lpddr5x-geheugen en maximaal 2TB aan PCIe 4.0-ssd-opslag. Het apparaat krijgt verder een 16"-scherm met een '3k-resolutie', een beeldverhouding van 16:10 en een 120Hz-refreshrate. Volgens ASUS beschikt het apparaat over dunnere schermranden; de fabrikant adverteert met een screen-to-bodyratio van 90 procent. Boven het scherm zit een IR-webcam met ondersteuning voor Windows Hello en een 1080p-videoresolutie.

Verder krijgt de Zenbook S16 een 78Wh-accu en twee USB4-, een USB-A 3.2-, HDMI- en 3,5mm-aansluitingen, naast een SD-kaartlezer. ASUS deelt nog geen adviesprijzen en releasedata, hoewel AMD zegt dat de eerste laptops met nieuwe Ryzen AI-processors vanaf juli op de markt verschijnen. ASUS bevestigt verder dat de bestaande Vivobook S14- en S16-laptops een update krijgen met de nieuwe AMD-chips.