ASUS toont nieuwe Zenbook Duo en Zenbook A14 van minder dan een kilogram

ASUS toont tijdens CES nieuwe Zenbooks, waaronder de Zenbook A14, voorzien van een Qualcomm Snapdragon X en een gewicht van minder dan een kilogram. De Zenbook Duo met twee oledschermen krijgt ook een upgrade naar Intel Arrow Lake.

De Zenbook A14 is een nieuw model dat ASUS tijdens CES uitbrengt en dat voorzien is van een Qualcomm-processor. De eenvoudigste uitvoering heeft een Snapdragon X, Qualcomms nieuwe instapprocessor. Er komen ook uitvoeringen met een Snapdragon X Plus- en een X Elite-processor uit. De A14 heeft een behuizing van magnesium en aluminium en weegt net geen kilogram. De laptop heeft een 70Wh-accu en haalt op een acculading volgens ASUS' eigen meetmethode een accuduur van 32 uur. De laptop krijgt een oledscherm met een resolutie van 1920x1200 pixels en een refreshrate van 60Hz. Tweakers publiceerde al een preview, met meer details en eerste ervaringen van de Zenbook A14.

ASUS Zenbook A14ASUS Zenbook A14ASUS Zenbook A14

De Zenbook Duo, waarvan Tweakers al een eerdere versie met Meteor Lake-processor reviewde, krijgt binnenkort een update met Intel Arrow Lake-cpu's. Voor welke processor ASUS specifiek kiest, is nog niet duidelijk. Wel lichtte ASUS aan Tweakers toe waarom er niet gekozen is voor een zuinigere Intel Lunar Lake-processor. Lunar Lake heeft maar een enkele embedded DisplayPort-aansluiting en daardoor kan het tweede scherm alleen via een van de externe displayaansluitingen worden aangestuurd. Dat is niet onmogelijk, maar op die externe aansluiting zitten niet de energiebesparingsfuncties die embedded DisplayPort wel ondersteunt. De Arrow Lake-processors ondersteunen twee embedded DisplayPort-aansluitingen, zodat beide schermen kunnen worden aangestuurd. ASUS liet weten dat de gekozen processor in ieder geval op 35W geconfigureerd zal worden.

ASUS Zenbook Duo 2025ASUS Zenbook Duo 2025ASUS Zenbook Duo 2025

Tot slot brengt ASUS ook nog een nieuwe Zenbook S16 uit. Deze 16"-laptop is 1,1 centimeter dik en heeft een metalen behuizing. De laptop krijgt een Core Ultra 9-processor van de Arrow Lake-generatie of een Krackan Point-processor van AMD. Dat is een Ryzen AI 5 340 of een Ryzen AI 7 350-cpu. Het 16"-scherm maakt gebruik van een oledpaneel en heeft een niet nader gespecificeerde '3k-resolutie'.

ASUS Zenbook S16ASUS Zenbook S16

Alle bovenstaande laptops zijn net op CES aangekondigd. Het is nog niet bekend of en in welke configuraties de laptops naar Nederland en België komen.

Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 18:30 4

07-01-2025 • 18:30

4

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ASUS Zenbook A14 UX3407QA

vanaf € 1.049,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (4)

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mortal 7 januari 2025 19:44
De Zenbook DUO blijft een uniek concept wat mij best aanspreekt. Nu nog met een Snapdragon X en Thinkpad kwaliteit.
Erik @mortal7 januari 2025 22:57
Ik heb hem en hij is qua bouwkwaliteit best prima hoor. Mijn vorige laptop was een thinkpad en het doet er niet veel voor onder. Best een uitkomst, overal 2 schermen hebben. Ik werk nu ook wat vaker aan de keukentafel ipv mn vaste werkplek op zolder.
petermetroid 8 januari 2025 02:03
Kan je hier net zo veel mee als met een intel of amd cpu? Net zo veel rekenkracht? Kan je oude games spelen? Of werkt dat weer anders met zo'n arm chip?
jumbos7 @petermetroid8 januari 2025 13:36
Met de rekenkracht zal het op zich wel goed zitten, zeker voor de lage tdp van 28W t/m 45W die deze chips hebben. Maar de software ondersteuning is niet altijd heel erg goed als het gaat om het spelen van games dus dat kan nog wel eens een uitdaging zijn.

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