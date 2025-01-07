ASUS toont nieuwe Zenbook Duo en Zenbook A14 van minder dan een kilogram

ASUS toont tijdens CES nieuwe Zenbooks, waaronder de Zenbook A14, voorzien van een Qualcomm Snapdragon X en een gewicht van minder dan een kilogram. De Zenbook Duo met twee oledschermen krijgt ook een upgrade naar Intel Arrow Lake.

De Zenbook A14 is een nieuw model dat ASUS tijdens CES uitbrengt en dat voorzien is van een Qualcomm-processor. De eenvoudigste uitvoering heeft een Snapdragon X, Qualcomms nieuwe instapprocessor. Er komen ook uitvoeringen met een Snapdragon X Plus- en een X Elite-processor uit. De A14 heeft een behuizing van magnesium en aluminium en weegt net geen kilogram. De laptop heeft een 70Wh-accu en haalt op een acculading volgens ASUS' eigen meetmethode een accuduur van 32 uur. De laptop krijgt een oledscherm met een resolutie van 1920x1200 pixels en een refreshrate van 60Hz. Tweakers publiceerde al een preview, met meer details en eerste ervaringen van de Zenbook A14.

De Zenbook Duo, waarvan Tweakers al een eerdere versie met Meteor Lake-processor reviewde, krijgt binnenkort een update met Intel Arrow Lake-cpu's. Voor welke processor ASUS specifiek kiest, is nog niet duidelijk. Wel lichtte ASUS aan Tweakers toe waarom er niet gekozen is voor een zuinigere Intel Lunar Lake-processor. Lunar Lake heeft maar een enkele embedded DisplayPort-aansluiting en daardoor kan het tweede scherm alleen via een van de externe displayaansluitingen worden aangestuurd. Dat is niet onmogelijk, maar op die externe aansluiting zitten niet de energiebesparingsfuncties die embedded DisplayPort wel ondersteunt. De Arrow Lake-processors ondersteunen twee embedded DisplayPort-aansluitingen, zodat beide schermen kunnen worden aangestuurd. ASUS liet weten dat de gekozen processor in ieder geval op 35W geconfigureerd zal worden.

Tot slot brengt ASUS ook nog een nieuwe Zenbook S16 uit. Deze 16"-laptop is 1,1 centimeter dik en heeft een metalen behuizing. De laptop krijgt een Core Ultra 9-processor van de Arrow Lake-generatie of een Krackan Point-processor van AMD. Dat is een Ryzen AI 5 340 of een Ryzen AI 7 350-cpu. Het 16"-scherm maakt gebruik van een oledpaneel en heeft een niet nader gespecificeerde '3k-resolutie'.

Alle bovenstaande laptops zijn net op CES aangekondigd. Het is nog niet bekend of en in welke configuraties de laptops naar Nederland en België komen.