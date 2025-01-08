ASUS kondigt NUC 15 Pro-mini-pc's met Intel Arrow Lake-processors aan - update

ASUS heeft nieuwe mini-pc's aangekondigd tijdens de CES in Las Vegas. Het bedrijf komt onder meer met een nieuwe NUC 15 Pro-serie, die maximaal is voorzien van een Intel Core Ultra 265H-processor op basis van Arrow Lake. De adviesprijzen zijn niet bekend.

ASUS komt met drie nieuwe NUC 15-varianten. De NUC 15 Pro slim heeft maximaal een Intel Core Ultra 7 265H-processor op basis van de Arrow Lake-architectuur. Er komen ook varianten met een lager gepositioneerde Arrow Lake-cpu, naast enkele instapmodellen met oudere en minder krachtige Raptor Lake-chips. De Arrow Lake-varianten beschikken daarmee over een geïntegreerde Arc-gpu, terwijl de Raptor Lake-varianten een Intel Graphics-igpu krijgen.

Verder beschikt het systeem over twee DDR5-SO-DIMM-slots voor maximaal 96GB geheugen, twee M.2-slots, waarvan een met 80mm-formfactor en de andere 42mm-drives ondersteunt. Het apparaat ondersteunt ook Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4. Aan de voorkant van de mini-pc zitten verder twee USB 3.2 Gen 2-poorten van het type A en een van het type C, naast de aan-uitknop. Aan de achterkant zitten twee HDMI 2.1-poorten, twee Thunderbolt 4-aansluitingen, een 2,5Gbit/s-ethernetpoort, een USB-A 2.0-poort en een USB-A 3.2 Gen 2-aansluiting.

Van diezelfde NUC 15 Pro komt ook een Tall-variant beschikbaar. Zoals de naam doet vermoeden, krijgt die een hogere behuizing. Die biedt ruimte voor uitbreidingsaccessoires, bijvoorbeeld voor een tweede M.2-2280-slot of een tweede 2,5Gbit/s-ethernetpoort. Verder zijn de specificaties van de Tall-variant identiek aan de kleinere NUC 15 Pro slim.

Verder komt ASUS nog met een NUC 15 Pro+-mini-pc. Die krijgt een zilverkleurige behuizing, die bovendien iets groter is dan die van de NUC 15 Pro. De Pro+-variant krijgt ook standaard een Arrow Lake-cpu en kan maximaal geleverd worden met een Core Ultra 9 285H-processor. Verder zijn de specificaties hetzelfde: het apparaat heeft dezelfde i/o, ssd-slots en ondersteuning voor 96GB DDR5-geheugen. Er komt geen Tall-versie van de Pro+ en dus kan die niet worden uitgebreid met de los verkochte modules.

Update, 15.49 uur - ASUS bevestigt aan Tweakers dat de NUC 15 Pro-mini-pc's in april op de markt komen. Er zijn echter nog geen adviesprijzen bekend.

ASUS NUC 15 - CES 2025ASUS NUC 15 - CES 2025ASUS NUC 15 - CES 2025ASUS NUC 15 - CES 2025ASUS NUC 15 - CES 2025ASUS NUC 15 - CES 2025

De NUC 15 Pro-serie die ASUS toonde tijdens de CES

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 08-01-2025 10:13 19

08-01-2025 • 10:13

19

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Reacties (19)

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Tijgert 8 januari 2025 10:46
Ik zou zelf meer een ultra low power NUC willen voor goedkoop 24/7 draaien, niet zo zeer veel kracht, daar heb ik andere apparatuur voor.
Plexodus @Tijgert8 januari 2025 10:53
Ik weet natuurlijk niet wat je doel is maar ik gebruik Raspberry Pi's als Mediastreamer en Pi-Hole/DNS. 24/7 inderdaad en stroomconsumptie verwaarloosbaar. Alles via VNC.
sweetdude @Plexodus8 januari 2025 14:18
Ja inderdaad, en dan met dubbele 2,5Gbit aansluiting. kun je ook nog OpenWRT erop zetten.
De Raspberry pi heeft net te weinig bandbreedte op de netwerkkaart zitten om dit aan te kunnen.
Domino @Tijgert8 januari 2025 10:58
Er zijn legio 'mini pc's', bekende(re) merken zijn oa minisforum, geekom, beelink en/of gmktec.
Meestal N95/N100 of gelijkwaardig en wat modellen met meer performance. Ik weet niet of dat 'ultra low power' genoeg is?

Kijk hier eens rond: r/minipcs
Veel modellen zijn import, via aliexpress, sommige zijn ook te koop via amazon ed.

[Reactie gewijzigd door Domino op 8 januari 2025 11:00]

deneys @Domino8 januari 2025 11:15
Ik wil geen Aliexpress rommel 24/7 in mijn stopcontact.
deneys @Tijgert8 januari 2025 11:14
Zou ik ook willen van een gekend merk. Er zijn er wel maar dat is allemaal Chinees en support is niet van je beste (zoals bios updates).
locke960 @deneys8 januari 2025 16:36
Lenovo ThinkCentre?
Kost natuurlijk meer, maar wel betrouwbaar updates en support en 3 jaar garantie.
BigBearFreddy @Tijgert8 januari 2025 12:35
Die zijn, met bv. de N100 processor. Zelf heb ik er een met een i3.
TumTum @Tijgert9 januari 2025 06:43
Maar de 14 Pro is al super zuinig. Ik heb hem als servertje met 96GB ram en 2 NVMe’s en verbruikt idle vrijwel niets. Tussen de 6 en 10 watt.

— Zuiniger dan mijn N100 Pc’s —

[Reactie gewijzigd door TumTum op 9 januari 2025 06:44]

Tijgert @TumTum9 januari 2025 10:39
Dat is wel positief dan. Mijn 10e gen NUC is niet echt zuing vind ik. Is dan ook wel een i7, dus ik doe het mijzelf aan, maar toch.
TumTum @Tijgert9 januari 2025 11:15
Zeker, en vaak zie ik hier reacties op basis van 'onderbuikgevoel' en niet op basis van metingen of feiten. Het zou mij niet verbazen als de 15 Pro nog zuiniger is. Ze zijn vergelijkbaar met de N100 en je hebt op ieder moment veel performance als je het nodig hebt.
Globefrotter 8 januari 2025 10:31
Ziet er allemaal zeer aantrekkelijk uit, maar ik vraag mij af of je hier op een soepele en vlotte manier Photoshop op kunt draaien?
whersmy @Globefrotter8 januari 2025 10:33
100% zeker. 🙂 Ben benieuwd hoe de AI functies van PS of Premiere of Illustrator het gaan doen.
SuperDre @Globefrotter8 januari 2025 23:23
Pfff dat kon je op de nuc7 al fatsoenlijk.
kayjay 8 januari 2025 10:33
Zucht. Ook hier weer referenties naar "AI" waar dit toch totaal niet hoeft.
Opa @kayjay8 januari 2025 11:54
Wat ze in hun persbericht bedoelen met AI is dat je CoPilot lokaal zou kunnen draaien op specifieke modellen.
Dat zou dan niet deze intel reeks moeten zijn (een NPU van 13 TOPS) maar de AMD versie ExpertCenter PN54 met Ryzen 7 350 processor met NPU van 45 TOPS.
Zou je een Intel CPU willen, dan moet je wachten tot ze met een miniPC met Lunar Lake CPU komen die ook 40 TOPS biedt.
SG @Opa8 januari 2025 18:19
Dan heb je wel de 40+ Tops , maar beperkt door 4+4 P/E Cores
ferryc 8 januari 2025 17:35
Of een Apple MacMini vanuit de ‘onderwijs’ store.
SuperDre 8 januari 2025 23:25
Als ik niet de GPU kracht nodig had voor fatsoenlijk (wireless) VR, dan had ik zeker zo'n nucje gekocht, de nuc7 die ik op mn werk heb vind ik echt fantasties, lekker klein en rete snel.

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