ASUS kondigt NUC 15 Pro-mini-pc's met Intel Arrow Lake-processors aan - update

ASUS heeft nieuwe mini-pc's aangekondigd tijdens de CES in Las Vegas. Het bedrijf komt onder meer met een nieuwe NUC 15 Pro-serie, die maximaal is voorzien van een Intel Core Ultra 265H-processor op basis van Arrow Lake. De adviesprijzen zijn niet bekend.

ASUS komt met drie nieuwe NUC 15-varianten. De NUC 15 Pro slim heeft maximaal een Intel Core Ultra 7 265H-processor op basis van de Arrow Lake-architectuur. Er komen ook varianten met een lager gepositioneerde Arrow Lake-cpu, naast enkele instapmodellen met oudere en minder krachtige Raptor Lake-chips. De Arrow Lake-varianten beschikken daarmee over een geïntegreerde Arc-gpu, terwijl de Raptor Lake-varianten een Intel Graphics-igpu krijgen.

Verder beschikt het systeem over twee DDR5-SO-DIMM-slots voor maximaal 96GB geheugen, twee M.2-slots, waarvan een met 80mm-formfactor en de andere 42mm-drives ondersteunt. Het apparaat ondersteunt ook Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4. Aan de voorkant van de mini-pc zitten verder twee USB 3.2 Gen 2-poorten van het type A en een van het type C, naast de aan-uitknop. Aan de achterkant zitten twee HDMI 2.1-poorten, twee Thunderbolt 4-aansluitingen, een 2,5Gbit/s-ethernetpoort, een USB-A 2.0-poort en een USB-A 3.2 Gen 2-aansluiting.

Van diezelfde NUC 15 Pro komt ook een Tall-variant beschikbaar. Zoals de naam doet vermoeden, krijgt die een hogere behuizing. Die biedt ruimte voor uitbreidingsaccessoires, bijvoorbeeld voor een tweede M.2-2280-slot of een tweede 2,5Gbit/s-ethernetpoort. Verder zijn de specificaties van de Tall-variant identiek aan de kleinere NUC 15 Pro slim.

Verder komt ASUS nog met een NUC 15 Pro+-mini-pc. Die krijgt een zilverkleurige behuizing, die bovendien iets groter is dan die van de NUC 15 Pro. De Pro+-variant krijgt ook standaard een Arrow Lake-cpu en kan maximaal geleverd worden met een Core Ultra 9 285H-processor. Verder zijn de specificaties hetzelfde: het apparaat heeft dezelfde i/o, ssd-slots en ondersteuning voor 96GB DDR5-geheugen. Er komt geen Tall-versie van de Pro+ en dus kan die niet worden uitgebreid met de los verkochte modules.

Update, 15.49 uur - ASUS bevestigt aan Tweakers dat de NUC 15 Pro-mini-pc's in april op de markt komen. Er zijn echter nog geen adviesprijzen bekend.

De NUC 15 Pro-serie die ASUS toonde tijdens de CES