ASUS zegt geen opvolger van NUC Extreme te gaan maken

ASUS gaat geen nieuwe NUC Extreme maken. Het bedrijf nam vorig jaar de NUC-divisie van Intel over, maar bevestigt tegenover Fudzilla dat het de populaire mini-pc van 7,5 liter niet gaat namaken.

ASUS zegt tegen Fudzilla dat het geen plannen heeft voor een opvolger of een update van de NUC Extreme. Dat is een vrij grote NUC die Intel vorig jaar nog uitbracht en waar Tweakers toen een review van publiceerde. De NUC 13 Extreme is, in tegenstelling tot de meeste mini-pc's in die serie, vrij groot. Het apparaat meet 7,5 liter en bevat een volwaardige Core i9 13900K-processor.

Nadat Intel vorig jaar zijn NUC-divisie verkocht, nam ASUS die serie over. Tijdens de CES-beurs kwamen de eerste modellen daarvan uit. Nu zegt ASUS dat het geen plannen heeft de specifieke, grote NUC Extreme over te nemen. Volgens het bedrijf zou zo'n apparaat te veel concurreren met de ROG Strix G16CHR, een andere kleine pc met een inhoud van 7,5 liter die het bedrijf ook tijdens de CES toonde.

Om een nieuwe NUC Extreme te maken, zou ASUS bovendien een nieuwe compute card moeten maken die gebaseerd is op de Raptor Lake-serie en dan specifiek voor de 14900K-desktop-cpu. De performancewinst daarmee is zo minimaal dat het bedrijf daar geen meerwaarde voor ziet.