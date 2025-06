ASUS onthult nieuwe 5k- en 6k-monitors, ZenScreen Duo-monitor en smartmonitor

ASUS heeft tijdens de Computex-beurs in de Taiwanese hoofdstad Taipei een aantal nieuwe monitors onthuld. Het gaat om ProArt-displays met 5k- en 6k-resolutie, een ZenScreen Duo-oledscherm en een ZenScreen-smartmonitor.

Met de ProArt Display 5K PA27JCV en 6K PA32QCV richt ASUS zich op professionals in de creatieve sector. De PA27JCV is een 27"-monitor met een resolutie van 5120x2880 beeldpunten. Bij de PA32QCV gaat het om een 32"-scherm met een resolutie van 6016x3384 pixels. De monitors hebben beide een pixeldichtheid van 218 pixels per inch, wat de schermen in lijn brengt met de Studio Display en Pro Display XDR van Apple.

De nieuwe ProArt-schermen behoren tot de weinige monitors met een pixeldichtheid van rond de 220ppi voor niet-Apple-gebruikers. Zowel Samsung als Dell brachten eerder al monitors uit met een hoge pixeldichtheid. ASUS heeft in zijn presentatie niets gedeeld over de miniledtechnologie of extra indrukwekkende hdr-prestaties. De ProArt Display 8K PA32KCX die het bedrijf eerder heeft aangekondigd, beschikt wel over deze specificaties.

Daarnaast onthult ASUS de ZenScreen Duo OLED MQ149CD. Deze monitor heeft een vergelijkbaar concept als de Zenbook Duo-laptops die ASUS verkoopt, met als voornaamste verschil dat de laptop zelf ontbreekt. De monitor weegt ongeveer 700 gram en beschikt over een 14"-oledscherm met full-hd-resolutie en een beeldverhouding van 16:10. Het scherm kan uitgevouwen worden tot een 21"-display en heeft een 360-gradenscharnier. Met de opvouwbare standaard is de monitor te gebruiken in een landschapsmodus en portretmodus.

Tot slot heeft ASUS de ZenScreen Smart MS27UC onthuld. Het gaat om een smartmonitor, een soort televisie zonder tuner. De monitor is uitgerust met een smarthub, waardoor het mogelijk is om inhoud van een smartphone, laptop of tablet naar de monitor te streamen. Ook Acer onthulde tijdens de Computex een monitor met Google TV.