ASUS en MSI bieden garantie tegen inbranden aan bij oledmonitors

ASUS en MSI bieden garantie tegen inbranden bij oledmonitors aan. Bij ASUS krijgen gebruikers twee jaar garantie, bij MSI drie jaar. Voorheen was deze expliciete garantie er nog niet. Onder meer HP en Alienware bieden al langer garantie tegen inbranden aan bij oledmonitors.

ASUS vermeldt sinds kort bij de technische specificaties van de oledmonitors dat consumenten twee jaar garantie krijgen tegen het inbranden op hun monitors, maar geeft verder geen details over bijvoorbeeld wanneer iets als inbranden wordt gezien. MSI geeft ook al zijn QD-oledmonitors garantie tegen inbranden, maar spreekt over drie jaar. Volgens dit bedrijf is het risico op inbranden 'een grote zorg' bij gebruikers.

Beide bedrijven leveren hun oledmonitors ook met software die het risico op inbranden moet verminderen, zoals het minder helder maken van logo's op het scherm. De twee bedrijven zijn niet de eerste die dergelijke garantie leveren bij hun oledmonitors. Zo heeft HP's QD-oledgamingmonitor drie jaar garantie, evenals Alienware.