HP komt met zijn eerste QD-oledgamingmonitor

HP introduceert op de CES zijn eerste QD-oledgamingmonitor: de OMEN Transcend 32. Het scherm heeft een 32"-diagonaal, 4k-resolutie en 240Hz-refreshrate, en onderscheidt zich volgens HP verder met uitgebreide kvm-functionaliteit.

De 'OMEN Transcend 32 UHD 240Hz OLED Gaming Monitor', zoals HP zijn nieuwe scherm voluit noemt, heeft hetzelfde 32"-QD-oledpaneel als andere nieuwe monitors die op de CES worden getoond, bijvoorbeeld de MSI MPG 321URX en de Samsung Odyssey OLED G8. Het vlakke scherm biedt daarmee dezelfde 4k-resolutie (3840x2160 pixels), maximale refreshrate van 240Hz en piekhelderheid van 1000cd/m² in hdr-modus. Bij sdr-weergave belooft HP een helderheid van 250cd/m². Vermoedelijk is dat de helderheid die op een volledig wit scherm kan worden bereikt. HP spreekt van 99 procent Display P3-dekking en 97,5 procent AdobeRGB-dekking.

De OMEN Transcend-monitor beschikt over FreeSync Premium Pro en een VESA DisplayHDR True Black 400-certificering. HP heeft ook Dolby Vision toegevoegd, waar de meeste monitors alleen het HDR10-formaat ondersteunen. Het paneel rust op een in hoogte verstelbare voet en heeft aan de achterkant een ring van rgb-verlichting, instelbaar via de OMEN Gaming Hub-software. Daar vind je ook de equalizer voor de ingebouwde luidsprekers. HP belooft drie jaar garantie tegen inbranden van het paneel.

Het scherm beschikt over een DisplayPort 2.1-ingang en twee HDMI 2.1-poorten, plus een USB-C-ingang met 140W power delivery naar een verbonden laptop. Door een tweede USB-C-upstreampoort kan de USB-hub met drie USB-A-poorten en een USB-C-poort van 10Gbit/s tussen twee bronapparaten worden geschakeld. Volgens HP zou dat switchen niet alleen voor de hele hub tegelijk kunnen werken, zoals bij een klassieke kvm-functie, maar ook per USB-poort. Via het scherm zou je bestanden kunnen delen tussen aangesloten apparaten door te klikken en slepen.

HP zegt dat de OMEN Transcend 32 later dit jaar beschikbaar komt, maar noemt geen concrete introductiedatum. Een prijs is ook nog niet bekend.