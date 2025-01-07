HP brengt Omen-gamemonitors van 27" en gekromde monitor van 34" uit

HP heeft tijdens de CES-beurs in Las Vegas meerdere laptops in de Omen-gaminglijn getoond. Het bedrijf brengt onder andere drie modellen van 27" uit, maar ook een gebogen model van 34" met 4k-resolutie.

De drie 27"-modellen zijn de Omen 27q G2 en de 27qs G2, naast een normale Omen 27. Het verschil tussen die modellen zit in de contrastratio en de verversingssnelheid, die beide in het qs-model hoger zijn. Beide Omens hebben een ips-paneel van 27" met een resolutie van 2560x1440 pixels voor een verhouding van 16:9. Ze geven 95 procent van het DPI-P3- en 99 procent van het sRGB-kleurenspectrum weer en hebben beide een kijkhoek van 178 graden en een responstijd van een milliseconde.

De verversingssnelheid is verschillend: in de normale 27q ligt die op 180Hz, op het 27qs-model op 280Hz. Ook is het contrastratio met 1000:1 en 2000:2 verschillend. De 27qs heeft daarnaast ook een extra USB-B- en twee USB-A-poorten.

HP heeft verder ook een goedkopere Omen van 27" uitgebracht. Die heeft veel gelijke specificaties als de Omen 27q G2, maar dat model heeft een resolutie van 1920x1080.

OMEN 27 G2 OMEN 27q G2 OMEN 27qs G2 Grootte 27" Resolutie 1920x1080 2560x1440 Paneeltype Ips Verhouding 16:9 Verversingssnelheid 180Hz 280Hz Responstijd 1ms grijs-naar-grijs 1ms Moving Picture Response Time Helderheid HDR 400 VESA DisplayHDR 400 Contrastratio 1000:1 2000:1 Kleurweergave 95% Display-P3

99% sRGB Aansluitingen 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.0

1x 3,5mm 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.0

1x 3,5mm

1x USB-B

2x USB Type-A Kijkhoek 178°/178° (h/v) VESA-mount 100x100mm

Het bedrijf komt verder ook nog met een 31,5"-monitor met 4k-resolutie en een verversingssnelheid van 144Hz. Dat is de Omen 32x. Dat apparaat heeft een resolutie van 3840x2160 op een ips-paneel met 16:9-verhouding. Het apparaat heeft twee HDMI 2.1-aansluitingen en een USB-C-poort voor onder andere powerdelivery met 65W en DisplayPort 1.4 Alt Mode. De monitor heeft een verversingssnelheid van 144Hz en heeft ondersteuning voor AMD FreeSync Premium en Nvidia's G-SYNC.

Tot slot brengt HP de Omen 34c G2 uit. Dat model is, zoals de naam al voorspelt, een 34"-model met een resolutie van 3440x1440 pixels en een verversingssnelheid van 180Hz. Het is een gebogen model met een kromming van 1500R in het VA-paneel. Opvallend is dat de monitor met Google TV werkt, waardoor gebruikers het apparaat niet alleen kunnen gebruiken als monitor maar er ook direct software op kunnen draaien zoals streamingplatforms.