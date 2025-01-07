HP brengt Omen-gamemonitors van 27" en gekromde monitor van 34" uit

HP heeft tijdens de CES-beurs in Las Vegas meerdere laptops in de Omen-gaminglijn getoond. Het bedrijf brengt onder andere drie modellen van 27" uit, maar ook een gebogen model van 34" met 4k-resolutie.

De drie 27"-modellen zijn de Omen 27q G2 en de 27qs G2, naast een normale Omen 27. Het verschil tussen die modellen zit in de contrastratio en de verversingssnelheid, die beide in het qs-model hoger zijn. Beide Omens hebben een ips-paneel van 27" met een resolutie van 2560x1440 pixels voor een verhouding van 16:9. Ze geven 95 procent van het DPI-P3- en 99 procent van het sRGB-kleurenspectrum weer en hebben beide een kijkhoek van 178 graden en een responstijd van een milliseconde.

De verversingssnelheid is verschillend: in de normale 27q ligt die op 180Hz, op het 27qs-model op 280Hz. Ook is het contrastratio met 1000:1 en 2000:2 verschillend. De 27qs heeft daarnaast ook een extra USB-B- en twee USB-A-poorten.

HP heeft verder ook een goedkopere Omen van 27" uitgebracht. Die heeft veel gelijke specificaties als de Omen 27q G2, maar dat model heeft een resolutie van 1920x1080.

HP Omen 27HP Omen 27HP Omen 27HP Omen 27
OMEN 27 G2 OMEN 27q G2 OMEN 27qs G2
Grootte 27"
Resolutie 1920x1080 2560x1440
Paneeltype Ips
Verhouding 16:9
Verversingssnelheid 180Hz 280Hz
Responstijd 1ms grijs-naar-grijs 1ms Moving Picture Response Time
Helderheid HDR 400 VESA DisplayHDR 400
Contrastratio 1000:1 2000:1
Kleurweergave 95% Display-P3
99% sRGB
Aansluitingen 1x DisplayPort 1.4
2x HDMI 2.0
1x 3,5mm		 1x DisplayPort 1.4
2x HDMI 2.0
1x 3,5mm
1x USB-B
2x USB Type-A
Kijkhoek 178°/178° (h/v)
VESA-mount 100x100mm

Het bedrijf komt verder ook nog met een 31,5"-monitor met 4k-resolutie en een verversingssnelheid van 144Hz. Dat is de Omen 32x. Dat apparaat heeft een resolutie van 3840x2160 op een ips-paneel met 16:9-verhouding. Het apparaat heeft twee HDMI 2.1-aansluitingen en een USB-C-poort voor onder andere powerdelivery met 65W en DisplayPort 1.4 Alt Mode. De monitor heeft een verversingssnelheid van 144Hz en heeft ondersteuning voor AMD FreeSync Premium en Nvidia's G-SYNC.

HP Omen 32X

Tot slot brengt HP de Omen 34c G2 uit. Dat model is, zoals de naam al voorspelt, een 34"-model met een resolutie van 3440x1440 pixels en een verversingssnelheid van 180Hz. Het is een gebogen model met een kromming van 1500R in het VA-paneel. Opvallend is dat de monitor met Google TV werkt, waardoor gebruikers het apparaat niet alleen kunnen gebruiken als monitor maar er ook direct software op kunnen draaien zoals streamingplatforms.

HP Omen 34c

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 07-01-2025 11:36 9

07-01-2025 • 11:36

9

Lees meer

HP Omen 27 G2

vanaf € 169,-

Alles over dit product

HP Omen 27q G2

vanaf € 281,06

Alles over dit product

Corsair komt met compacte 14,5"-'monitor' met 32:9-aspectratio en touchscreen
Corsair komt met compacte 14,5"-'monitor' met 32:9-aspectratio en touchscreen Nieuws van 10 januari 2025
HP Omen 32x

vanaf € 649,-

Alles over dit product

HP Omen 34c G2

vanaf € 399,-

Alles over dit product

HP Omen 27qs G2

vanaf € 453,14

Alles over dit product

HP brengt OMEN-gaminglaptop en HyperX-muis met verwisselbare onderdelen uit
HP brengt OMEN-gaminglaptop en HyperX-muis met verwisselbare onderdelen uit Nieuws van 7 januari 2025
HP introduceert OMEN-koelers en -psu en levert ze eerst in prebuilt pc - update
HP introduceert OMEN-koelers en -psu en levert ze eerst in prebuilt pc - update Nieuws van 20 augustus 2024
HP komt met zijn eerste QD-oledgamingmonitor
HP komt met zijn eerste QD-oledgamingmonitor Nieuws van 8 januari 2024
HP kondigt OMEN-gaminglaptops en verschillende accessoires aan
HP kondigt OMEN-gaminglaptops en verschillende accessoires aan Nieuws van 8 januari 2024
HP voorziet 40"-monitor met resolutie van 5120x2160 pixels van 4k-webcam
HP voorziet 40"-monitor met resolutie van 5120x2160 pixels van 4k-webcam Nieuws van 4 januari 2022
HP introduceert 240Hz-monitor Omen X 27 en gamelaptop met Ryzen-cpu
HP introduceert 240Hz-monitor Omen X 27 en gamelaptop met Ryzen-cpu Nieuws van 20 augustus 2019
HP introduceert gamelaptop met tweede scherm boven toetsenbord
HP introduceert gamelaptop met tweede scherm boven toetsenbord Nieuws van 14 mei 2019
Meer producten en artikelen
Monitors HP Omen CES 2025

Reacties (9)

-Moderatie-faq
9
9
6
0
0
1
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
jand13 7 januari 2025 11:59
Vreemde maat voor laptops?:

HP heeft tijdens de CES-beurs in Las Vegas meerdere laptops in de Omen-gaminglijn getoond. Het bedrijf brengt onder andere drie modellen van 27" uit, maar ook een gebogen model van 34" met 4K-resolutie
MeltedForest @jand137 januari 2025 13:52
Een 34" laptop met gebogen scherm dat zou wel wat zijn :)
robin15243 7 januari 2025 12:06
Titel zegt "gebogen 34" met 4k resolutie" en de tekst heeft het over 3440x1440?
SherlockHolmes 7 januari 2025 12:48
Hoe willen ze die Omen 32x gaan verkopen voor 749 USD als de Gigabyte M32U identiek is (maar zonder GoogleTV) en net voor 399 EUR ging?
markg85 7 januari 2025 14:20
Opvallend is dat de monitor met Google TV werkt
:(

Straks moet je eerst wifi op je scherm activeren om alle scherm features te krijgen. Anders moet je het doen met 640x480. En uiteraard elke 10 minuten een geforceerde reclame op elk van je scherm ingangen welke je onmogelijk uit kan krijgen anders dan de stroom eraf.

... Goed, dit is nu misschien niet de werkelijkheid maar mogelijk is het zeker wel. Het zijn geen hardwarelagen die hiervoor moeten worden aangepast, het is software. Als google tv je OSD software van je monitor kan bedienen (of als die firmware wat "google tv vriendelijker" wordt gemaakt) kan dit alles.

Ik ben voor vooruitgang maar dit is geen leuke vooruitgang...

[Reactie gewijzigd door markg85 op 7 januari 2025 14:20]

DrPoncho @markg857 januari 2025 15:15
Eerst verzin je van alles en dan klaag je dat je verzinsels geen leuke vooruitgang zijn?
markg85 @DrPoncho7 januari 2025 15:42
Ik schets wat mogelijk is door deze ontwikkeling. Ja nu is dat een "verzinsel" maar wat zeg je als er een scherm komt met echt deze features? Of erger?
PaulHelper @markg857 januari 2025 16:57
Sorry maar dit slaat echt nergens op. Alle eerdere implementaties van dergelijke dingen laten zien dat het niet zo gek is als je voordoet.
Enige wat minder kan zijn is als het input gerelateerde zaken regelt en daarmee makkelijk kan verouderen, maar dat is ook met oude tvs /monitors dus qua dat betreft niet veel anders. Verder als het niet relatief duurder is ben ik voor een google tv inbouwen
iDennis95 7 januari 2025 13:16
Ben benieuwd wat de reden is van GOOGLE TV op het scherm. YouTube filmpjes kijken zonder dat de pc aan moet?

Thuis heb ik Steam link op de tv geïnstalleerd, maar een niet al te beste ervaring, via een hp prodesk (zo'n hele kleine pc) steam streaming ging veel beter.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.