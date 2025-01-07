Philips Hue ontwikkelt AI-assistent voor verlichtingsscènes

Signify heeft een AI-assistent aangekondigd voor de Philips Hue-app die automatisch verlichtingsscènes kan genereren. De assistent wordt 'begin 2025' beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. Tevens brengt het merk de Hue Sync TV-app voor bepaalde LG-tv's uit.

De assistent reageert volgens Signify op Engelstalige spraak- en tekstcommando's om verlichting aan te passen aan de stemming of gelegenheid. Het is niet duidelijk of de assistent in andere talen beschikbaar komt en wanneer. Signify zegt niet wanneer de functie exact uitkomt, enkel dat die begin dit jaar beschikbaar komt.

Daarnaast breidt Philips de ondersteuning van de Hue Sync TV-app uit naar LG-televisies met webOS24+. De app, die eerder alleen voor Samsung-tv's beschikbaar was, synchroniseert Hue-verlichting met beeldinhoud en ondersteunt Dolby Vision en 8k-content. Ook het Hue Secure-beveiligingssysteem krijgt nieuwe functionaliteiten, waaronder geluidsdetectie voor rookmelders en iOS-widgets voor snelle toegang tot camerabeelden. Live camerafeeds kunnen nu ook worden gestreamd naar Amazon Alexa en Google Nest Hub. Voor de Hue-camera komt een nieuwe 3 meter lange USB-C-voedingskabel beschikbaar.