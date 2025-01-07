Philips Hue ontwikkelt AI-assistent voor verlichtingsscènes

Signify heeft een AI-assistent aangekondigd voor de Philips Hue-app die automatisch verlichtingsscènes kan genereren. De assistent wordt 'begin 2025' beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. Tevens brengt het merk de Hue Sync TV-app voor bepaalde LG-tv's uit.

De assistent reageert volgens Signify op Engelstalige spraak- en tekstcommando's om verlichting aan te passen aan de stemming of gelegenheid. Het is niet duidelijk of de assistent in andere talen beschikbaar komt en wanneer. Signify zegt niet wanneer de functie exact uitkomt, enkel dat die begin dit jaar beschikbaar komt.

Daarnaast breidt Philips de ondersteuning van de Hue Sync TV-app uit naar LG-televisies met webOS24+. De app, die eerder alleen voor Samsung-tv's beschikbaar was, synchroniseert Hue-verlichting met beeldinhoud en ondersteunt Dolby Vision en 8k-content. Ook het Hue Secure-beveiligingssysteem krijgt nieuwe functionaliteiten, waaronder geluidsdetectie voor rookmelders en iOS-widgets voor snelle toegang tot camerabeelden. Live camerafeeds kunnen nu ook worden gestreamd naar Amazon Alexa en Google Nest Hub. Voor de Hue-camera komt een nieuwe 3 meter lange USB-C-voedingskabel beschikbaar.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 11:51 87

07-01-2025 • 11:51

87

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Reacties (87)

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spauwe 7 januari 2025 12:00
Is het nuttige functionaliteit of om het buzzwoord AI te kunnen gebruiken?
BaszCore @spauwe7 januari 2025 12:34
Het laatste want je kan al jaren met spraakassistenten Hue bedienen (Alexa, Siri, Google). Gebruik het zelf al jaren met Siri om bijvoorbeeld een specifieke groep lampen boven de eettafel in- en uit te schakelen of de woonkamer van scene te veranderen.
Maargoed ai ai ai als je geen AI benoemd of hebt, dan zwaAIt er wat in de directie.
xFeverr @BaszCore7 januari 2025 13:06
Dit is anders. Aan Alexa of Google kun je niet zeggen dat je je somber voelt, waarna de verlichting zich daarop aanpast. Nee, je hebt je vaste set scenes en die kun je aanzetten. Of je moet zelf kleuren benoemen.

Of je er wat aan hebt? Waarschijnlijk niet. Denk dat het vrij onzinnig is. Maar het is wel iets anders dan Google of Alexa.
sys64738 Moderator F&V @spauwe7 januari 2025 12:36
Dat laatste. Ik zie echt totaal niet hoe AI hier een nuttige bijdrage kan leveren.

Verlichtings-scenes zijn vrij eenvoudig volgens mij. Je wilt er een paar hebben voor "normale avond", "film/serie kijken", "overdag" en "we zijn op vakantie maar doen net of we thuis zijn". Als je die hebt gemaakt, kun je zelf of met automations de juiste scene activeren.

Ga je nou echt tegen je Hub roepen "Heej, ik voel me echt vrolijk" in de hoop dat je lampen dan feller en op roze en geel aan gaan?!?

Waar AI wel handig zou kunnen zijn, is als je vaak dezelfde handmatige handelingen uitvoert en dat herkent kan worden en omgezet in een automation. Maar dat lees ik hier niet in terug. En ook dat zijn meestal wel dingen die je zelf al door hebt of kunt bedenken.
ajbu @sys647387 januari 2025 13:07
Ik heb dit zo gemaakt voor Siri met ChatGPT zodat je kan zeggen ‘zet de verlichting in de kamer aan voor een vrolijk feestje’. Het is leuk als gimmick om bezoek te imponeren maar in de praktijk werkt het prettiger een paar vaste standaard scenes te gebruiken zoals tv, relax.
AchtungYall @ajbu7 januari 2025 14:56
Hoe heb je dit gedaan?
ajbu @AchtungYall7 januari 2025 15:41
Met een Apple Shortcut, zie eerder comment. Als je zoekt op Apple Shortcuts OpenAi kan je wel voorbeelden vinden zoals op Reddit.

Iemand heeft het inmiddels uitgewerkt en beschikbaar gemaakt: https://routinehub.co/shortcut/14051/
the-body @ajbu8 januari 2025 14:10
Ik heb deze geprobeerd te gebruiken. Maar het text-davinci-003 model dat RoutineHub gebruikt is deprecated, en dus niet meer te gebruiken. Jammer! Werkt het bij jou nog wel?
Zwarte_os @sys647387 januari 2025 15:57
Het inschatten van sociale situaties best wel lastig en ingrijpend als je het echt goed onder de knie wil krijgen. Als men zo'n functie zou aanbieden dan hoop ik dat ze dat vanuit een faciliterende rol doen en niet steeds automatisch proberen op te pikken wat je aan het doen bent. Maar goed, dit is de ervaring van alweer wat jaartjes geleden, geen idee hoe goed de modellen nu zijn in het oppikken van sociale context.

Verder zie ik voor A.I. een rol weggelegd in het simuleren van het wolkendek boven je locatie of juist met de lichtinval op het huis mee proberen te gaan zonder dat je zelf allemaal lichtsensoren moet laten praten met de hue bridge.

Maar goed, het hele hue systeem is grappig maar persoonlijk zie ik de meerwaarde er bijna niet van. Ik heb in mijn huis ook allemaal slimme zigbee-dimmers en schakelaars geinstalleerd waarmee je zowel handmatig als software matig je 'domme' lampen kan aansturen. Ik merk dat ik daardoor vergeet dat ik met de Hue app nog allemaal licht scenes kan instellen. Dat deed ik de eerste weken, daarna keek ik er nooit meer naar om. Hooguit dat ik de telefoon nu nog pak als ik merk dat ik de lichten vergeten ben uit te zetten wanneer ik naar bed ga.
Luuk.vanRiel @Zwarte_os7 januari 2025 16:25
Enige nuttige functie voor mij van philips hue is dat je de helderheid van lampen standaard in kan stellen en geen dimmers nodig hebt. Daarnaast dat je bij donker worden kan roepen en alles aangaat. Om vervolgens bij naar bed te gaan alles in 1 keer uit kan zetten. Verder hoeven al die onzinnige programma's en kleuren niet en merk ik dat alle andere automation alleen maar irritaties oproept.
Jorah_Newstone @spauwe7 januari 2025 12:38
Lijkt mij gewoon een algoritme inderdaad, niks met AI te maken. Hij leert niks, alles is al soort van voorgeprogrammeerd..
Vexxon @spauwe7 januari 2025 13:57
Zeker dat laatste, het is gewoon een preset die je activeert met een spraakcommando. Niks AI aan.
The Realone @Vexxon7 januari 2025 16:07
Klopt niet, er staat duidelijk in dat ze persoonlijke presets genereren op basis van jouw input. Dus niet een bestaande preset aanzetten.
tw_gotcha @spauwe7 januari 2025 14:08
ik zet sowieso alle scenes uit, alleen aan en uit. Ik hoop dat de AI uitgezet kan worden
Frederik vd bal 7 januari 2025 11:59
Zijn er mensen die de Hue Sync app gebruiken op een Samsung TV, ik vraag me namelijk af of het dan ook mogelijk is om je HDMI input te "syncen" zodat dit bijvoorbeeld werkt met de Apple TV zoals de vraag hierboven gesteld word.
Danno88 @Frederik vd bal7 januari 2025 12:22
Ik ben een Hue Sync app gebruiker op een Samsung TV, en kan bevestigen dat alles via de apps op je tv als ook alle HDMI inputs de kleuren tonen!
nl noob @Danno887 januari 2025 12:36
Als ik het goed begrijp van hun website gaat de LG Hue Sync app 130 euro kosten.
In een eerder tweakers artikel lees ik hetzelfde voor de Samsung app.
Waarschijnlijk ben ik verwend door "gratis" apps waar je betaalt met je privacy en reclame, maar het klinkt als veel geld.
Als gebruiker van de Samsung app kan je mogelijk vertellen hoe de ervaring is en of deze applicatie veel beter is dan de PC-applicatie. Is dit met bijvoorbeeld de Hue Play-set een goed toevoeging of kan ik beter de PC-applicatie blijven gebruiken?

[Reactie gewijzigd door nl noob op 7 januari 2025 13:33]

Danno88 @nl noob7 januari 2025 13:52
Toen de app uit kwam voor Samsung was er alleen een koop optie voor €120 euro.

Toen ik dat las dacht ik, das mooi das goedkoper dan een Sync Box.
Echter addertje onder het gras is dat je die €120 betaald voor 1 tv!

Als je dus ooit van TV wisselt, mag je weer die €120 betalen.

Vervolgens kwam na enkele maanden de subscription uit (die heb ik dus gekozen).
Deze kost €2,99 per maand, zit gekoppeld aan je samsung account en kan je op 3 apparaten tegelijk gebruiken (ideaal want in slaapkamer ook een Samsung Tv).

De app is kwestie van installeren, koppelen aan je hub en gaan.

Je hebt 2 modes:
- Video
- Game

Je kan de intensiteit aanpassen en de helderheid.

Verder kan je instellen dat de app automatisch start zodra je TV aanzet.

Qua reactie tijd is deze hetzelfde als de Hue App op een PC/Mac.
Ook qua kleurweergave (zowel SDR als HDR zijn ze ook identiek)

Enige nadeel vind ik is dat als je wat wil veranderen qua instellingen of de app wil starten (ik heb niet het automatisch opstarten ingesteld) je alles via je remote moet doen en in de Sync App van je TV.
Je kan dit niet via de Hue App regelen.

Mn TV zit gekoppeld aan Home Assistant, nog naar oplossing aan het zoeken om via die weg het wel te kunnen doen.

Of het echt een meerwaarde heeft tegenover de Hue PC App..... als je het wil gebruiken op al je bronnen van je TV (dus HDMI en Apps), dan zou ik zeker overstappen.
Gebruik je hem alleen i.c.m. je pc, blij dan gewoon de PC App gebruiken.

@Evanesco

Ja zo simpel is het inderdaad!

Hue Gradient Strip op je TV plakken, App op je TV installeren, koppelen aan je Hue Hub en genieten! 8-)
Evanesco @Danno887 januari 2025 14:07
Dank voor je uitgebreide toelichting! Nog wel drie vragen:
1. Is de lightstrip ook standalone te gebruiken als de TV uit is via de Hue app?
2. Dat abo van 2,99 pm maakt (iig voor Samsungs) dat je de app op max 3 TV's kunt gebruiken? Klinkt op zich als een interessant alternatief, al is het voor 1 TV na 130/3 = 43 mnd/ ruim 3 jaar interessanter om het hele bedrag ineens af te tikken.
3. Nog specifieke reden waarom je de app niet standaard laat starten met je TV? Klinkt als veel gedoe om die telkens aan te moeten zetten?
Danno88 @Evanesco7 januari 2025 14:35
Geen dank!

1: Ja zeker, hij is ook gewoon als lamp te bedienen!

2: Ja dat is een afweging die je zelf inderdaad moet maken, het is net als een leasefiets/-auto dat je een bedrag per maand aftikt zonder dat je eigenaar van iets wordt.

3: Mijn vrouw is gevoelig voor licht en kan hier dus slecht tegen, daarnaast hoef ik niet altijd de lampen mee willen draaien (bij b.v. normaal tv kijken heb ik liever de gradient lightstrip op een gedimde, licht gele gloed staan dan al het geflits tijdens reclames ;)
Herr_Boogie @nl noob7 januari 2025 12:56
Ik was me er niet van bewust dat die app zo veel kost. Ik ben blij met de hue lichten die ik heb, maar waarom nog een €130 betalen om meer lichten te kunnen kopen? Hun verdienmodel is met het verkopen van verlichting, waarom dan zoveel geld vragen voor een app?
Is dat omdat ze geld krijgen voor het uit-licentiëren van ambilight ofzo?
B0KIT0 @Herr_Boogie7 januari 2025 13:10
waarom nog een €130 betalen
Omdat het alternatief de 'Hue Sync Box' is, en die is nog duurder.

Nu kun je die Sync Box nog aan elke TV koppelen. Die app ben je kwijt als je een nieuwe TV koopt.
b12e @Herr_Boogie7 januari 2025 13:17
Aan de andere kant is het een goedkope optie voor de Hue Sync box die 350 kost. Dus als je een compatibele TV hebt is het een "goedkope" manier om de app te nemen ipv de sync box.
sprankel @Herr_Boogie7 januari 2025 13:33
Er bestaat een 3th party app die tevens de lichten kan syncen met een Android TV. Het probleem is dat van het moment er DRM content afgespeeld word, wat bijna alles is, de synchronisatie stopt.

De Hue app for Windows heeft soms hetzelfde probleem, DRM content die het niet leuk vind dat er een applicatie de content aan het analyseren is.

Om dit deftig te laten werken zal de fabrikant van de TV dus ondersteuning en low level toegang moeten voorzien, iets wat je normaal als third party niet krijgt en voor niets gaat de zon op. Ik vermoed dus dat een groot stuk van dat bedrag voor de TV fabrikant is.
Zwarte_os @sprankel7 januari 2025 16:01
Ik heb ook nog wat Aliexpress-oplossingen gezien waarbij men een cameraatje op de tv richt om alsnog de kleuren uit te lezen, maar of je dat nou wil..
BenJG @Zwarte_os7 januari 2025 18:37
Nee, dat wil je volgens mij niet. Er zijn wel wat 'tweaker' oplossingen ivm rooten LG tv met capture apps etc., maar ik wacht nog even tot de app uit komt.
Yggdrasil @Zwarte_os7 januari 2025 18:43
Govee doet dat. Ziet er naar mijn mening niet uit en het werkt in sommige scenarios niet geweldig. In andere wel.
CorbataGames @nl noob7 januari 2025 13:18
Ik las dat er ook een huur-optie a 2,99 per maand is.
Evanesco @Danno887 januari 2025 13:17
Ik ben ook wel benieuwd naar je ervaringen? Is het een kwestie van app installeren, gradiënt strip op je TV plakken en daarna nooit meer naar omkijken? Zou wel ideaal zijn!
BenJG @Evanesco8 januari 2025 21:29
Moet ook nog een hub tussen.
Odie @Danno887 januari 2025 14:57
Als je nou een nieuwe TV koopt, neem je de licentie op de App dan mee naar je nieuwe TV? Of mag je dan opnieuw 130 euro lappen... Dat zou voor mij een reden zijn om lekker bij een separate box te blijven. Ik zie überhaupt de meerwaarde niet zo in, behalve dat mijn oude box bv geen 120 Hz ondersteunt (ik heb niet de nieuwste, maar ik heb ook geen bronnen die dat ondersteunen).
Danno88 @Odie7 januari 2025 16:00
Wat ik begrijp is dat de licentie 1 malig is voor de TV waar je hem op koopt.
Als je dus een andere TV koopt, moet je dus weer opnieuw een licentie kopen.

Daarom heb ik gekozen voor een subscription (te cancelen wanneer je wil).

Ik zat zelf ook met 120HZ en dat de box (de oude) dat niet ondersteunde dus gekozen voor de app.
Misschien dat ik ooit nog wel de box koop (de nieuwe dan)
Sieb2 @Frederik vd bal7 januari 2025 12:02
Aldus signify wel: https://www.philips-hue.c...ent/sync-with-tv/sync-app
Neo-morpheus @Frederik vd bal7 januari 2025 13:28
De Hue Sync app neemt over wat er op het beeld komt , ongeacht de input.
ik gebruit het voor Disney+ TVApp , Amazon Prime TV App , Cablebox HDMI via een receiver, mediacenter HDMI via een receiver,, BlueRay HDMI via een receiver,
Yggdrasil @Frederik vd bal7 januari 2025 18:40
Ik gebruik de Sync app op mijn Samsung tv. Het werkt probleemloos. De sync start vanzelf als ik de televisie aan zet en werkt op alle inputs, inclusief apps die op de TV zelf draaien.
Alleen als de stroom volledig van de TV is geweest (dat doe ik bijv. via een slimme stekker als ik op vakantie ga) dan moet ik de Sync app op de tv openen en starten. Paar seconden werk.
his.dudeness 7 januari 2025 13:04
Waarom heeft Philips hue de Hue extension (sync) uit Philips Ambilight TV's gehaald???
Ik heb een splinternieuwe Philips 909 OLED TV gekocht, en deze hele feature (wat op mijn oude Ambilight TV zat) mist gewoon!!! Mijn Ambilight TV kan nu dus niet in sync met mijn Hue verlichting!
En nu krijgt LG de Hue sync app ipv Philips Ambilight TV's? Dat was nou juist waarom ik een Philips OLED gekocht heb ipv een LG |:(

[Reactie gewijzigd door his.dudeness op 7 januari 2025 13:14]

tvdaXD @his.dudeness7 januari 2025 13:26
Dat komt omdat je nieuwe Philips TV helemaal niet door Philips is gemaakt maar door TP Vision. En zo is Philips HUE van Signify... Oftewel twee verschillende bedrijven die waarschijnlijk geen behoefte hebben aan samenwerking.
Odie @tvdaXD7 januari 2025 14:59
Behoefte wel, maar Signify vraagt kennelijk een licentiebijdrage die TP-Vision niet meer wil betalen. Of men komt tot met de App voor het platform waar TP-Vision op draait (Google TV?) en kan zodoende de functie die 'gratis' in de TP-Vision tv's zat extra uitmelken met een one-off fee of een recurring fee.

[Reactie gewijzigd door Odie op 7 januari 2025 15:00]

Oilman @his.dudeness7 januari 2025 13:22
Omdat zowel Hue als TV's beide niet van Philips zijn, maar enkel de Philips merknaam onder licentie mogen gebruiken. Als je iets van Philips wilt kopen dan moet je het meer in de hoek van MRI's of CT-scanners zoeken.
STV @his.dudeness7 januari 2025 15:00
Herkenbaar! Maar Philips willen boxjes verkopen.
his.dudeness @STV7 januari 2025 18:11
Ja maar boxjes zijn nutteloos voor al je streaming apps. Werken enkel voor hdmi beeld.
bmwgozer 7 januari 2025 12:37
Leuk maar we willen gewoon een betere / sterkere hub die meer lampen aan kan. Hoe bedoel je, je kent je klant niet.
Steveedge @bmwgozer7 januari 2025 12:57
Ik denk dat ze daar inmiddels op geanticipeerd hebben door de mogelijkheid meerdere bridges samen te voegen in de app.
Herr_Boogie 7 januari 2025 12:08
De Hue Sync TV-app voor LG tv's lijkt me belangrijker nieuws dan een "AI" assistent voor verlichtingsscenes.
Het voordeel van een app zoals ik het zie, is dat elke schermcontent dan kan genieten van gesynchroniseerde verlichting. Nu ben ik wel geneigd om verlichting achter mijn tv te plaatsen. Een sync-box kopen om vervolgens de apps op mijn tv te gebruiken heeft geen zin, toch?
b12e @Herr_Boogie7 januari 2025 13:11
Daar zat ik ook op te wachten inderdaad. Dan is het een kwestie van de Hue hub terug boven te halen en een led stripje om erachter te hangen kopen.
Yggdrasil @Herr_Boogie7 januari 2025 18:46
Inderdaad. Alleen met zo'n app werkt Hue ook voor interne apps op de TV.
cmegens 7 januari 2025 11:55
Beste Signify, kunnen jullie alsje, alsje, alsje, alsjeblieeeeffft Hue sync TV app uitbrengen voor de Apple TV?
MahRain @cmegens7 januari 2025 12:06
De oplossing is om een Hue Sync Box tussen de AppleTV en je televisie te zetten.
xoniq @MahRain7 januari 2025 12:08
Dat is super ruk. Ik heb zoiets vaker geprobeerd, het voegt zoveel latency toe aan iets als gaming. Om die reden heb ik gewoon een 75” ambilight TV gekocht. Werd zo debiel van die latency.
SgtElPotato @xoniq7 januari 2025 12:30
De inputlag doe een Hue Sync Box toevoegt is ongeveer 12ms. De lag die je controller toevoegt via Bluetooth is hoger dan wat de Sync Box toevoegt... Wellicht lag het aan je TV.
xoniq @SgtElPotato7 januari 2025 12:51
Het is dubbel op. Nu met ambilight heb ik er helemaal geen last meer van, geen extra apparatuur, enz.
SgtElPotato @xoniq7 januari 2025 12:53
Ik verwacht dat het probleem ergens anders zit, die 12ms ga je namelijk niet merken. Je TV heeft meer inputlag dan die 12ms alleen al :)
Voutloos @MahRain7 januari 2025 12:19
Heel duur en een extra schakel, kabels, en lag.

Anders gezegd:
Beste Philips, Ik zal nimmer een Hue Sync box kopen met huidige propositie. Als de AppleTV het zelf zou kunnen (waar idd medwerking van Apple bij komt kijken), is de kans op lange termijn gebruik van de integratie voor mij wél heel groot, en daarmee is er wél een kans dat ik extra lampen voor de entertainmentmodus plaat.

Dus voor mij geldt: duur, mogelijk grote marge product = 0 kans. Meer lampen kopen dankzij sexy samenwerking met Apple = zeer waarschijnlijk. Ik doe graag mee aan een marktonderzoek. ;)

[Reactie gewijzigd door Voutloos op 7 januari 2025 12:20]

Biermeester @Voutloos7 januari 2025 12:30
Waarom gun je het ene bedrijf wel om duur te zijn en hoge marges te hebben en het andere bedrijf niet? ;)
Voutloos @Biermeester7 januari 2025 13:08
Dat is absoluut niet wat ik zeg.

Ik heb genoeg Philips Hue lampen, dus die duurdere optie heb ik al vaak gekozen. Veel van die lampen zullen puur qua led techniek al nagenoeg gelijkwaardige of zelfs betere concurrentie hebben, zelfs soms uit de Action-grabbelbak. Maar ik kies dus Hue omdat Het Werkt (voor mij).

Ik zeg dat ik de Sync box dus niet zie werken; de extra schakel komt met feitelijke nadelen. Als Apple meewerkt, kan een Sync box nooit de AppleTV integratie evenaren.

Of nog korter: Als de Sync box van Apple was, kocht ik hem ook niet! Het merk vd extra box is niet relevant.
WiXX @Voutloos7 januari 2025 14:27
Ik heb een sync box tussen mijn TV en de Apple TV. Ik kan je verzekeren dat de Apple TV het apparaat is waarmee de sync box perfect werkt. De Playstation wil soms nog wel issues geven, maar de Apple TV werkt perfect. Daarnaast is er totaal geen merkbare lag, als je die wel hebt dan ligt het vooral aan je netwerk sterkte bij de sync box.

Sync box zou een RJ45 poort moeten krijgen, maar voor de rest werkt die prima.
HansRemmerswaal @Voutloos7 januari 2025 13:55
Breng het als een speciale app die we kunnen kopen voor 50 euro. Dan heeft Philips Hue zijn inkomsten en wij een mooie integratie zonder extra hardware.
cmegens @MahRain7 januari 2025 14:26
Ik heb de sync box en ik kan je vertellen; dat is niet de oplossing. Het introduceert veel lag, problemen met HDR content en een enorme delay in de HDMI-cec functionaliteit. De sync box is, pardon voor mijn taal, een rot product. Sowieso HDMI2.0, dus gedateerd.
Mijn sync box ligt in de tv kast te verstoffen.

[Reactie gewijzigd door cmegens op 7 januari 2025 14:26]

ASNNetworks @cmegens7 januari 2025 12:00
Ze kunnen ontwikkelen wat ze willen, maar de beperking ligt volledig bij de AppleTV, of beter gezegd Apple met hun app-beleid. Een app als Hue Sync zal nooit kunnen werken, omdat er restricties zitten op wat apps mogen doen en toegang hebben op AppleTV (nog meer gesloten dan op iOS).

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 7 januari 2025 12:01]

cmegens @ASNNetworks7 januari 2025 14:27
Ik denk dat Signify een dermate groot genoeg bedrijf is dat er wellicht wel wat te overleggen/onderhandelen is. Koppel nog wat slims aan HomeKit en je hebt een win-win
ASNNetworks @cmegens7 januari 2025 15:28
Ik denk dat jij de flexibiliteit van Apple ver overschat.
Shaker74 7 januari 2025 12:07
Mooie toevoeging. Jammer dat mijn CX te oud is. Zo te zien is dit vanaf de C2 beschikbaar.
drakiesoft @Shaker747 januari 2025 12:26
Lg tv rooten en hyperion piccap App installeren. Icm wled kan je zelf je ambilight regelen door ledstrip op achterkant van je tv te plakken. Kan je wellicht syncen met andere lampen, maar dat weet ik zo niet.
Rooten kan op verschillende manieren en bovenstaand filmpje is oud, picap installeren gaat iets eenvoudiger inmiddels. Wled intergreert ook prima in home assistant.
Piccap ambilight werkt ook met Netflix en andere video content apps. Geen geeikel met extra kastjes aan je hdmi aansluiting.

Gebruikte onderdelen: BTF Ledstrip SK6812 en een athom wled slim controller

[Reactie gewijzigd door drakiesoft op 7 januari 2025 12:35]

HenkEisDS @drakiesoft7 januari 2025 16:42
Hey dat is erg cool.
Ik zie hier dat mijn TV te jailbreaken is: https://cani.rootmy.tv/?q=OLED65BX6LB
Middels deze methode: https://github.com/throwa...toroot?tab=readme-ov-file

En er zal vast iemand geweest zijn die Philips Hue integratie heeft gemaakt. Ik ga dit weekend eens kijken of ik het de moeite waard ga vinden om mijn tv te rooten, maar je hebt mijn interesse gewekt in elk geval.

Thanks!
Verwijderd 7 januari 2025 12:14
Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe de AI implementatie gaat werken. Is het de bedoeling dat je met AI makkelijker een scène kan opzetten in de Hue app die je later zelf kan activeren zoals andere scenes, of is het de bedoeling dat er straks on-the-spot scènes gegenereerd kunnen worden als je een slimme assistent zoals Alexa bijvoorbeeld vraagt om het gezellig te maken?
thunder8 7 januari 2025 12:30
Het AI gedeelte lijkt mij een kopie van wat Govee in hun app heeft. Ook daar kan je met AI een scene laten genereren. Heb naast mijn Hue lampen sinds dit weekend ook meerdere Govee lampen/led strips en die werken ook goed. Zag dat er een AI assistent aanwezig is, maar verder nog niet getest.

Jammer dat de app voor LG TV's alleen voor de meest recente modellen is. Mijn "antieke" C8 wordt niet ondersteund, dus helaas geen optie voor mij. Een dergelijke app is veel beter dan de losse HDMI box, omdat je ook de interne apps en live tv kan gebruiken voor de verlichting, daar waar de HDMI box gewoon erg beperkt is.
ajbu 7 januari 2025 12:42
Ik heb dit zelf (naar voorbeeld dat ik ergens vond) al eens gemaakt als shortcut script dat met Siri gebruikt kan worden. Zo’n AI assistant is vrij eenvoudig zelf te maken. Simpel gezegd zijn de stappen:
1. Lees het aantal lampen voor de scène op met de HUE API van de HUE bridge.
2. Stuur aantal lampen en gewenste scène zoals ‘carnaval in rio’ naar de OpenAI API met een prompt als
Create an immersive palette of <Count> colors on the topic without using black or white. Return only hex values of the color palette in comma-delimited format.
Topic: <scene beschrijving>
Colors:
Daarna de lampen instellen met de HUE API met de RGB waardes die openai als resultaat geeft. Dit kan je natuurlijk verder naar wens uitbreiden.

[Reactie gewijzigd door ajbu op 7 januari 2025 12:52]


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