Signify brengt Philips Hue Sync-app naar LG-tv's, kost 3 euro per maand

Signify heeft de Philips Hue Sync-app naar LG-tv's gebracht. Voorheen was deze app alleen voor Samsung-tv's beschikbaar. De app synchroniseert tv's met Hue-lampen, waardoor de verlichting zich aan kan passen op het beeld van de tv. Voor de app moet worden betaald.

De app kan de helderheid en kleur van gekoppelde Philips Hue-verlichting aanpassen aan het beeld op de tv, om zo de ervaring te verbeteren, schrijft Signify. De app werkt met content van bijvoorbeeld settopboxes en consoles, maar ook met tv-apps als Netflix en Disney+, en streamingdongles. De Sync TV-app ondersteunt ook 8k, 4k, HDR10 en Dolby Vision.

De Philips Hue Sync TV-app is beschikbaar voor LG-tv's van 2024 of nieuwer en die webOS 24 of recenter hebben. De app werkt in verschillende landen, waaronder België en Nederland. Gebruikers dienen eenmalig 129,99 euro te betalen om de app op één tv te gebruiken. De dienst kent ook een abonnement van 2,99 euro per maand, waarbij de app op maximaal drie tv's tegelijk te gebruiken is. Signify bracht twee jaar geleden een Samsung-versie uit van de app.