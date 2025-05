Frameworks eerste desktop-pc heeft een Ryzen AI Max-cpu en maximaal 128GB ram

Framework komt met zijn eerste desktop-pc. Het betreft een compact systeem dat gebruikmaakt van een AMD Ryzen AI Max-processor. Daarmee krijgt het systeem maximaal zestien AMD Zen 5-cores en een Radeon 8060S-gpu. De pc wordt vanaf het derde kwartaal geleverd.

De Framework Desktop komt beschikbaar in verschillende varianten. Het topmodel krijgt een Ryzen AI Max+ 395, en beschikt daarmee over zestien Zen 5-cores en een Radeon 8060S-igpu, die is gebaseerd op de RDNA 3.5-architectuur en over 40 compute units beschikt. Deze variant van het systeem wordt geleverd met 64 of 128GB aan Lpddr5x-geheugen. Er komt ook een goedkopere versie met AMD Ryzen AI Max 385-chip. Die heeft acht Zen 5-cores, een AMD Radeon 8050S-gpu met 32 RDNA 3.5-compute-units en standaard 32GB ram.

Framework zegt dat zijn desktop-pc zoveel mogelijk gebruikmaakt van standaard hardware. Zo is de gebruikte AMD Ryzen AI Max-apu, die eigenlijk is bedoeld voor laptops, geïntegreerd op een mini-ITX-moederbord. Daarmee wordt de desktop, net als de laptops van Framework, upgradebaar met toekomstige moederborden. De desktop wordt van stroom voorzien met een semi-custom Flex-ATX-voeding van FSP, hoewel het moederbord zelf gewoon gebruikmaakt van standaard 24- en 8-pinsaansluitingen. Het mini-ITX-bord krijgt daarnaast gewone fanheaders, twee M.2-slots en een PCIe 4.0 x4-slot voor een kleine uitbreidingskaart.

Tegelijkertijd kiest het bedrijf wel voor vastgesoldeerd Lpddr5x-geheugen. Het bedrijf zegt dat dit komt omdat de Ryzen AI Max-chips hier standaard gebruik van maken. Daar staat tegenover dat het geheugen een hoge bandbreedte van 256GB/s heeft, zo zegt het bedrijf. Het bedrijf zegt intern 'geworsteld' te hebben met het gebruik van vastgesoldeerd geheugen, maar dat er geen alternatieven waren voor verwisselbaar geheugen met diezelfde 256GB/s-bandbreedte. Verwisselbaar Lpddr5x-ram bestaat wel in de vorm van Lpcamm2-modules, maar die halen lagere snelheden.

De desktop wordt verder voorzien van een cpu-koeler die is gemaakt in samenwerking met Cooler Master. Volgens Framework kan deze koeler de cpu met een tdp van 120W koelen terwijl die 'stil' blijft. Gebruikers kunnen kiezen uit drie verschillende 120mm-ventilators als ze hun desktop bestellen, waaronder één van Noctua.

Framework zegt dat de desktop met zijn Ryzen AI Max 395 geschikt is voor pc-gaming op 1080p en 1440p. Het bedrijf deelt daarbij verschillende prestatiecijfers op 1080p met hoge grafische presets, zowel met als zonder FSR-upscaling en -framegeneration. Zonder die opties haalt de pc bijvoorbeeld 53 fps in Starfield, 95 fps in Call of Duty: Black Ops 6 en 95 fps in Cyberpunk 2077. De pc kan ook de AMD ROCm-softwarestack draaien en is volgens Framework geschikt voor het lokaal draaien van llm's.

Framework begint vandaag, op dinsdag 25 februari, met het aannemen van pre-orders voor zijn desktop-pc. Het systeem wordt 'in het begin van het derde kwartaal geleverd'. Het instapmodel met Ryzen AI Max 385 en 32GB geheugen komt beschikbaar vanaf 1279 euro. De versie met Ryzen AI Max 395 en 64GB ram kost 1859 euro, terwijl de 128GB-variant 2329 euro gaat kosten. Die prijzen zijn exclusief ssd's, 120mm-fan voor de cpu-koeler, besturingssysteem en C13-stroomkabel. Het mini-ITX-moederbord komt ook los beschikbaar, zodat gebruikers die in een eigen systeem kunnen stoppen. De prijs daarvan is nog niet bekend.

