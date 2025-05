Signal dreigt met vertrek uit Zweden als nieuwe wet backdoor verplicht

Signal dreigt te vertrekken uit Zweden als het land een wet aanneemt die chatapps verplicht backdoors te implementeren. Onder de wet zouden Zweedse politiediensten toegang moeten krijgen tot de chatgeschiedenissen van Zweedse chatappgebruikers.

"Dit zou in de praktijk betekenen dat wij de versleuteling moeten verbreken die de basis vormt van ons bedrijf", zegt Signals ceo Meredith Whittaker tegen de Zweedse omroep SVT Nyheter. Dit zou Signal volgens de ceo nooit doen. "We vertrekken dan liever uit de Zweedse markt." Ze zegt ook dat het onmogelijk is om een backdoor te maken die niet uitgebuit kan worden door kwaadwillenden, iets dat het Zweedse leger beaamt. Het Zweedse leger is juist recent begonnen met het gebruiken van Signal omdat het risico om afgeluisterd te worden kleiner zou zijn.

Whittaker reageert met haar uitspraken op een wetsvoorstel van de Zweedse regering. Onder die wet zouden Signal en andere versleuteldechatdiensten als WhatsApp alle berichten van gebruikers moeten opslaan. Politiediensten zouden dan die berichten moeten kunnen opvragen en kunnen inzien, als iemand verdacht wordt van criminele activiteiten. Volgens SVT Nyheter gaat de wet naar verwachting volgend jaar maart naar het Zweeds parlement